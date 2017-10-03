 Террористы обстреляли Авдеевку и Гнутово: ранены двое воинов ВСУ

Незаконные вооруженные формирования с начала суток 3 октября уже дважды обстреляли украинские позиции, в результате чего двое бойцов Вооруженных сил Украины получили ранения, передает Цензор.НЕТ. Об этом телеканалу "112 Украина" сообщил спикер пресс-центра штаба АТО Анатолий Стельмах.
"С начала этих суток зафиксировано два обстрела наших позиций. Это Авдеевская промзона. Здесь враг применял крупнокалиберные пулеметы и стрелковое вооружение. Около 1:00 из гранатометов враг открывал огонь неподалеку Гнутово. Наши военные отвечали противнику из гранатометов. В результате этого противостояния уже двое наших военнослужащих в эти сутки получили ранения", - отметил он.
По его словам, информация о пострадавших среди гражданских во время вчерашнего обстрела жилых массивов уточняется.
"По предварительным данным, пострадавших среди местного населения нет", - сказал Стельмах.
Относительно состояния раненых бойцов он добавил: "Люди, которые сегодня получили ранения, госпитализированы. Сейчас ими занимаются наши лучшие медицинские специалисты".
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