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 Рада сегодня попытается закончить рассмотрение судебной реформы и перейти к пенсионной и медицинской

депутат вр

Нардепы во вторник продолжат рассмотрение законопроекта "О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс, Гражданский процессуальный кодекс, Кодекс админсудопроизводства Украины и другие законодательные акты", который входит в пакет судебной реформы.

Об этом говорится в повестке дня заседания парламента 3 октября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Кроме того, парламентарии должны утвердить повестку дня седьмой сессии Верховной Рады Украины восьмого созыва.

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Предусмотрено также рассмотрение еще двух законопроектов по судебной реформе - о внесении изменения в статью 540 Таможенного кодекса Украины относительно принудительного исполнения постановления органа доходов и сборов или суда о наложении штрафа и о внесении изменения в статью 23 Бюджетного кодекса Украины относительно бюджетных назначений на обеспечение деятельности Конституционного Суда Украины. Однако их планируется рассмотреть уже после рассмотрения пенсионной реформы.

В ВР запланировано рассмотрение законопроектов о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий и о внесении изменений в Бюджетный кодекс по вопросу повышения пенсий.

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Запланировано и рассмотрение законопроектов по реформированию медицины, в частности - о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств и о внесении изменений в Бюджетный кодекс по обеспечению государственных финансовых гарантий предоставления медицинских услуг и лекарственных средств.

Напомним, народные депутаты 7 сентября начали рассмотрение законопроекта №6232, которым предусматривается внесение изменений в Хозяйственный, Гражданский процессуальные кодексы, Кодекс административного судопроизводства и другие законодательные акты. Рассмотрение законопроекта, к которому подано 4383 поправки, депутаты рассматривают в течение шести пленарных дней и дошли до 3811-й поправки.

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Согласно Регламенту Верховной Рады, рассмотрение одного законопроекта может продолжаться дольше, чем в течении одного заседания, но не может прерываться рассмотрением других вопросов.
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але ето полиция тиам на Грушевского 5 у Раде ...кто то поет песню- Союз Нерушимый сплотила на веки Великая Русь....
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"судєбная рєформа"...
Паразити, глисти, поліпи...
Толерантність до паразита призводить організм до смерті...
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Горе горькое по свету шлялось и на нас невзначай набрело.
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да нет скорее кусок гимну прилипший к Украине.. с навозными мухами ЕС США МВФ ГОсдеп и Рабы Египта...
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КАК ЭТО ВСЕ НАПОМИНАЕТ ВРЕМЕНА ЯНУКОВИЧА также скопом при 112 депутатов ногами пропихивали за раз ночами по 3-4 Закона по 2-3 Кодекса и имеем на выходе... туалет...
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Шоу продолжается. Судебная рехформа это как то странно звучит.....Узаконивание карманных, придворных судей!
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Да не совсем, Зрада на Банковой рулит, ночные договорняки, решалки мутит. А под куполом марионетки на зарплатках олигархов больших и маленьких.
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Странно, что заодно не запланировали решить задачу холодного термоядерного синтеза, телепортации и перемещения во времени.
Даже в гораздо менее значительных законах - масса откровенных ляпов, противоречий и "закладок".
Ну так ведь "слуги народные" не несут ответственности за принятые ими говенные законы.
А если нет ответственности - и дальше будут голосовать за откровенный бред и законый "под кого-то".
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