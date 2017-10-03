 Рада сегодня попытается закончить рассмотрение судебной реформы и перейти к пенсионной и медицинской

Об этом говорится в повестке дня заседания парламента 3 октября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Кроме того, парламентарии должны утвердить повестку дня седьмой сессии Верховной Рады Украины восьмого созыва.
Предусмотрено также рассмотрение еще двух законопроектов по судебной реформе - о внесении изменения в статью 540 Таможенного кодекса Украины относительно принудительного исполнения постановления органа доходов и сборов или суда о наложении штрафа и о внесении изменения в статью 23 Бюджетного кодекса Украины относительно бюджетных назначений на обеспечение деятельности Конституционного Суда Украины. Однако их планируется рассмотреть уже после рассмотрения пенсионной реформы.
В ВР запланировано рассмотрение законопроектов о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий и о внесении изменений в Бюджетный кодекс по вопросу повышения пенсий.
Запланировано и рассмотрение законопроектов по реформированию медицины, в частности - о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств и о внесении изменений в Бюджетный кодекс по обеспечению государственных финансовых гарантий предоставления медицинских услуг и лекарственных средств.
Напомним, народные депутаты 7 сентября начали рассмотрение законопроекта №6232, которым предусматривается внесение изменений в Хозяйственный, Гражданский процессуальные кодексы, Кодекс административного судопроизводства и другие законодательные акты. Рассмотрение законопроекта, к которому подано 4383 поправки, депутаты рассматривают в течение шести пленарных дней и дошли до 3811-й поправки.
Согласно Регламенту Верховной Рады, рассмотрение одного законопроекта может продолжаться дольше, чем в течении одного заседания, но не может прерываться рассмотрением других вопросов.
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Паразити, глисти, поліпи...
Толерантність до паразита призводить організм до смерті...
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Даже в гораздо менее значительных законах - масса откровенных ляпов, противоречий и "закладок".
Ну так ведь "слуги народные" не несут ответственности за принятые ими говенные законы.
А если нет ответственности - и дальше будут голосовать за откровенный бред и законый "под кого-то".
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