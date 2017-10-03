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 Происшествия, За рубежом
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Все про:стрельба (2593) США (13530) убийство (5211)

 Массовое убийство людей в Лас-Вегасе: власти округа Кларк ввели чрезвычайное положение

стрельба

Власти округа Кларк в штате Невада, США, ввели чрезвычайное положение в связи с произошедшей в Лас-Вегасе стрельбой.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ру, соответствующий документ опубликован в официальном аккаунте округа в твиттере.

Режим ЧП вводится с понедельника, 2 октября.

В документе отмечается, что Лас-Вегас - "одно из наиболее популярных туристических мест в мире" и что большие группы людей становятся целью для террористов и остальных преступников.

Также чрезвычайное положение позволит привлечь все службы округа для ликвидации последствий произошедшего.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Неизвестный открыл стрельбу в Лас-Вегасе во время концерта: 2 человека погибли, 24 - ранены. ВИДЕО

В ночь на 2 октября 64-летний американец Стивен Пэддок открыл стрельбу из номера своего отеля по толпе посетителей фестиваля кантри-музыки "Route 91" в Лас-Вегасе.

Стрелявший мужчина покончил с собой до прибытия полиции.

В результате произошедшего, по уточненным данным, погибли 59 человек и 527 пострадали.
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А какой смысл в ЧП? Это же поехавший одиночка был.... Трупы закопать ЧП не нужно...
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а откуда такая уверенность, что поехавший и что одиночка?
больше похоже на религиозного фанатика с сообщниками.
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cimbitep - пресса США пишет..., он один был с азиаткой сожительницей...Ее уже допросили и родного брата убийцы...- тот предполагает, что покойный просто сошел с ума...
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а еще та же пресса пишет, что он уже давно принял ислам, а также, что ИГ берет на себя ответственность за атаку.
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cimbitep - ИГЛ за все подписывается..., а насчет ислама не попадалась инфа...
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вот потому им там на месте и виднее, нужно ЧП или нет. и судя по тому, что оно есть - версия о поехавшем одиночке не актуальна.
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Поговорили вчера, об оружии стрелка... Полез я в диван, достал свой МГ-34 и снова захотелось установить его на багажник "Запора"... Подумал-подумал... и для начала заказал себе именной номер на запорика ТАНК Т34. Оказалось что цена 3600 гривен. Честно говоря, я думал, что будет поболее.
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Не боишься что мелкая пацаева испытает лобовую броню твоего танка кирпичами))
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Не. У меня ж будет хрен понять: танк советский, пулемет германский. У кого рука поднимется???
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Думал над этим! Неудобен. А эмгарь- отлично вписывается. А шо, могли же трофейный впихнуть. Кст, немчура, при использовании захваченных Т-34, немедленно меняли дегтяря на МГ. Это- точно. Лично видел, когда такой танчик из болота вытащили, в Подпитерье. С крестами, на броне.
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Махни MG-34 на MG-42, там ствол намного быстрей сменить. А номер на запоре это все от "лукавого". Кстати, как без тормозов тогда доехал? Котеек ге забыл покормить?
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Отлично тогда доехал! Отчет о кормлении на странице Аваков/Порошенко. А ствол менять не придется. У меня нет сменного. И копанного МТ-42 нет.
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У меня- нет. А впрочем, я не знаю. Честно говоря- не подозревал о её наличии. Кст, не такой уж и флуд. Речь о пулеметах.
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пулеметах? но мне показалось вы пишете повесть о настоящих запорожцах..
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У нас свой стрелок вырисовывается. Начали выплывать сведения, оказывается Порошенко причастен к расстрелу майдановцев. Скоро начнут выпадать скелеты из шкафа. Ротшильды спонсоры шоколадного ублюдка, но тот не оправдал доверия и скоро пойдет по следам Овоща.
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и снова пендосы винаваты?..
тяжело вам, кацапам, живётся - гнобят вас пендосы с самого рождения...
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это ты напрасно так... есть видос, где пашинский со своими вассалами прячут снайпера с винтовкой прямо с майдана от народа... а почему? а потому )))) они же не при чем ))))
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И что? А тех, в черном, что с калашей шмаляли, тоже Пашинский привел?
Я знаю лично людей, которые во время первого Майдана, готовились к штурму ВРУ и сидели недалеко он нее с заготовленными канистрами с бензином. Есть разница между иметь возможность и применить. Разве кто то против что бы эту информацию проверять? Не надо только ее выдавать за основную и единственную.
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Да нет радио не слушаю, а вижу как убийц майдановцев ни одного не посадили, а тихо отпускают и сепаров, типа Штепы. Липецкий свечной заводик тоже по ночам дымит, пополняя бюджет агрессора. За остальное, типа торговых партнеров и снабжение врага, даже не хочется вспоминать. Этого шоколадного хряка давно пора на дыбу.
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Есть вещи, которые может произнести/озвучить только кацап. В силу того, что украинцы иначе мыслят и имеют иной менталитет. Вот ты,произнес одну из них. (это не касается ненависти к шоколадному). Так вы и палитесь, потому вас и моментально вычисляют.
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А что это за спиной у этого чудного парнишки? Напоминает скамейки эшафота. Ну, в смысле- плаху, для отделения голов от туловища оптом.
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Лица, как с картины отого известного художника, шо кацапов рисует! Настоящий живописец.
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Це називається неадекватна відповідь .

Як введення стану НП вплине на ситуацію ?
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Стрелявший мужчина покончил с собой до прибытия полиции... как удобно, почти как у нас...
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Стрелявший мужчина покончил собой еще до начала стрельбы .
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У меня тоже сомнения, что мужик этот стрелял. Вспоминается "Джек Ричер".
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ЧП ввели по нескольким причинам. Во-первых, нужно посортировать раненых по больничкам, а в состоянии ЧП это можно делать принудительно. Во-вторых, привлечь дополнительно паталогоанатомов с других регионов. В-третьих, разместить всех родственников приехавших за мёртвыми и ранеными. и тд и тп. Во время ЧП мобилизуются в административном порядке все нужные ресурсы. Это не комендантский час, а всего лишь способ решения организационных вопросов.
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не понятно зачем оно надо это чрезвычайное положение. И что за последствия происшествия они собираются ликвидировать, не раненых же и убитых, других последствий не вижу
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жаль на кацапских учениях никто с ума никак не сойдёт
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Этого Пэддока да к нам в ВР! Его возможности совпадают с нашей необходимостью. Даже меньше работы трохи.
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Спогади про аргументи противників введення НС у нас не навіяло ???
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