 Массовое убийство людей в Лас-Вегасе: власти округа Кларк ввели чрезвычайное положение

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ру, соответствующий документ опубликован в официальном аккаунте округа в твиттере.
Режим ЧП вводится с понедельника, 2 октября.
В документе отмечается, что Лас-Вегас - "одно из наиболее популярных туристических мест в мире" и что большие группы людей становятся целью для террористов и остальных преступников.
Также чрезвычайное положение позволит привлечь все службы округа для ликвидации последствий произошедшего.
В ночь на 2 октября 64-летний американец Стивен Пэддок открыл стрельбу из номера своего отеля по толпе посетителей фестиваля кантри-музыки "Route 91" в Лас-Вегасе.
Стрелявший мужчина покончил с собой до прибытия полиции.
В результате произошедшего, по уточненным данным, погибли 59 человек и 527 пострадали.
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больше похоже на религиозного фанатика с сообщниками.
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тяжело вам, кацапам, живётся - гнобят вас пендосы с самого рождения...
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Я знаю лично людей, которые во время первого Майдана, готовились к штурму ВРУ и сидели недалеко он нее с заготовленными канистрами с бензином. Есть разница между иметь возможность и применить. Разве кто то против что бы эту информацию проверять? Не надо только ее выдавать за основную и единственную.
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Як введення стану НП вплине на ситуацію ?
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