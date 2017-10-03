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 На военных складах в Калиновке горения и взрывов боеприпасов не наблюдается. Пиротехники обследовали 18,3 тыс. га, выявлены 720 взрывоопасных предметов, - ГСЧС

калиновка

Состоянием на утро вторника очагов горения и взрывов боеприпасов на территории военного склада возле Калиновки (Винницкая обл.) не наблюдается

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"По состоянию на 7 часов утра 3 октября открытых очагов горения и взрывов боеприпасов на территории склада в Калиновке не наблюдается. Сводным пиротехническим отрядом ГСЧС Украины (108 чел. и 41 ед. тех.) производится очистка местности от взрывоопасных предметов в 10-километровой зоне вокруг арсенала. Обследовано на наличие взрывоопасных предметов 18,3 тыс. га территории, продолжается выполнение заявок от населения по выявлению подозрительных предметов. Всего с начала выполнения работ получена и выполнена 341 заявка, обнаружены и изъяты 720 взрывоопасных предметов. К ликвидации чрезвычайной ситуации привлечены 1 тыс. 578 чел. и 304 ед. тех.", - рассказали в ведомстве.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Калиновке и окрестных селах открыты все детсады и школы, кроме одной. На складах наблюдается одиночная детонация боеприпасов, - ГСЧС

Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка.

По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, было эвакуировано более 30 тысяч человек. По данным спасателей, были травмированы 2 человека, которых госпитализировали в медицинские учреждения.

Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия".

В связи с ЧС Президент Украины Петр Порошенко 27 сентября созвал военный кабинет, во время заседания которого он обратился к руководителям Генпрокуратуры, СБУ, Нацполиции с требованием найти и привлечь к ответственности виновных в трагедии в Калиновке.

29 сентября Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что к взрывам в Калиновке мог привести заложенный детонатор.

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Надо полагать, все что могло сгореть или взорваться, уже сгорело и взорвалось. Можно вздохнуть с облегчением?
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Константин Гризодубо - ну да, - на этом складе фсе... Бутусов писал что осталось еще больше десятка, не таких крупных уже правда.., - Мужеложенко работает над этим..
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А и правильно. Пуля дура, а штык молодец. Шапками закидаем.


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А кто вернет в бюджет потери?
Жгут гроши налогоплательщиков и никто не отвечает.
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тает с каждым днем наша боеспособность, взрыв складов боеприпасов обыденное дело становится, как и ежедневные обстрелы позиций ВСУ в зоне АТО. Обычным делом становится снятие с бюджета расходов на медицину, образование и разумеется на пенсию. Коррупция не то что сократилась, просто даже бесполезно судится, просто терпите издевательства. И еще, в нашей стране мы не чем не владеем, кроме своих трусов, зато всем должны. Даже долг защищать страну принудительно, после ранения заканчивается тем, что государство тебя не должно лечить, зашили и хватит, тебе ни кто не должен, ты должен. Перед твоим носом щеголяет сынок чиновника на новом бентли, а ты в жопу разбитый после долга, подаяние просишь на улице, ибо хуев инвалид ни кому не нужный, но блядь должный как последнее ничтожество постоянно жевающие сопли, если ты сука скулишь, то будь нахуй мужиком (ржачно уделывают)
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"Основной проблемой ... была нехватка личного состава.
Согласно директиве начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко от 7 февраля 2017 года Д-05 об определении лимитов списочной численности и мероприятий по укомплектованию ВСУ в 2017 году, был установлен запрет на призыв на военную службу по контракту в воинские части Вооружения ВСУ."

и кто мне расскажет что это просто недоработка?
при десятках тысяч призыва запретить комплектацию складов личным составом?..
и что там делало СБУ перед взрывами складов?

(даже эту ссылку на статью Бутусова админ Цензора было что удалил...
затесалась гнильца и на Цензор...)
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Оцените фразу "горения и взрывов боеприпасов не наблюдается".
Вместо горения и взрывов нет или прекратились, НЕ НАБЛЮДАЕТСЯ! Никогда не будем уверены в НАБЛЮДАТЕЛЯХ.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа военных складах в Калиновке горения и взрывов боеприпасов не наблюдается. Пиротехники обследовали 18,3 тыс. га, выявлены 720 взрывоопасных предметов, - ГСЧС
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