 На военных складах в Калиновке горения и взрывов боеприпасов не наблюдается. Пиротехники обследовали 18,3 тыс. га, выявлены 720 взрывоопасных предметов, - ГСЧС

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"По состоянию на 7 часов утра 3 октября открытых очагов горения и взрывов боеприпасов на территории склада в Калиновке не наблюдается. Сводным пиротехническим отрядом ГСЧС Украины (108 чел. и 41 ед. тех.) производится очистка местности от взрывоопасных предметов в 10-километровой зоне вокруг арсенала. Обследовано на наличие взрывоопасных предметов 18,3 тыс. га территории, продолжается выполнение заявок от населения по выявлению подозрительных предметов. Всего с начала выполнения работ получена и выполнена 341 заявка, обнаружены и изъяты 720 взрывоопасных предметов. К ликвидации чрезвычайной ситуации привлечены 1 тыс. 578 чел. и 304 ед. тех.", - рассказали в ведомстве.
Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка.
По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, было эвакуировано более 30 тысяч человек. По данным спасателей, были травмированы 2 человека, которых госпитализировали в медицинские учреждения.
Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия".
В связи с ЧС Президент Украины Петр Порошенко 27 сентября созвал военный кабинет, во время заседания которого он обратился к руководителям Генпрокуратуры, СБУ, Нацполиции с требованием найти и привлечь к ответственности виновных в трагедии в Калиновке.
29 сентября Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что к взрывам в Калиновке мог привести заложенный детонатор.
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Жгут гроши налогоплательщиков и никто не отвечает.
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Согласно директиве начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко от 7 февраля 2017 года Д-05 об определении лимитов списочной численности и мероприятий по укомплектованию ВСУ в 2017 году, был установлен запрет на призыв на военную службу по контракту в воинские части Вооружения ВСУ."
и кто мне расскажет что это просто недоработка?
при десятках тысяч призыва запретить комплектацию складов личным составом?..
и что там делало СБУ перед взрывами складов?
(даже эту ссылку на статью Бутусова админ Цензора было что удалил...
затесалась гнильца и на Цензор...)
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Вместо горения и взрывов нет или прекратились, НЕ НАБЛЮДАЕТСЯ! Никогда не будем уверены в НАБЛЮДАТЕЛЯХ.
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