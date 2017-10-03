 В ЕС нужно создать что-то вроде "военного Шенгена", - генерал США Ходжес

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом сообщает Foxnews.
Генерал-лейтенант Бен Ходжес заявил в понедельник, что "Силы Альянс должен быть способны двигаться быстрее, чем силы Российской Федерации, если мы хотим, чтобы наша способность сдерживания была эффективной", - сказал Ходжес.
По мнению генерала, в ЕС нужно создать нечто по типу "военного Шенгена" ("military Schengen"), когда люди и товары могут пересекать границы без проверки личности.
Ходжес сказал, что в НАТО должны понять, как "получить необходимую скорость в рамках существующих мирных правил для движения по автомагистралям, железным дорогам и т. д.". Но для этого, конечно, потребуется одобрение национальных парламентов.
Напомним, что ранее с предложением создания "военного Шенгена" выступала Литва.
1573 11
Полторак в Польше пообщался с главкомом войск США в Европе Ходжесом и пригласил его на военный парад ко Дню независимости Украины(28)
За последние 400 лет Россия ни разу в истории добровольно не выполнила ни одну договоренность, которую подписала, - Ходжес(77)
"Вам надо искать людей с потенциалом, привлекать их и сохранять их в армии", - Бен Ходжес(25)
Украинские солдаты уже остановили русских, - командующий армией США в Европе Ходжес(168)
Командующий войсками США в Европе заявил, что американским военным есть чему поучиться у украинцев(2)
Ходжес на встрече с Полтораком: Мы любим Украину и ценим смелость и боевой дух украинских воинов. ФОТО(48)
Украинские танкисты заняли пятое место на соревнованиях по танковому биатлону стран НАТО(320)
Ответить
Ответить
Але.Поки до тих європейців дійде...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Україна + Польща = Деросіїзація
Ответить