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 В ЕС нужно создать что-то вроде "военного Шенгена", - генерал США Ходжес

ходжес

Командующий армией США в Европе, генерал-лейтенант Бен Ходжес призвал европейские страны договориться о специальных транспортных и пограничных правилах, чтобы силы НАТО могли быстро перемещаться в случае необходимости сдерживания таких потенциальных агрессоров, таких как Россия.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом сообщает Foxnews.

Генерал-лейтенант Бен Ходжес заявил в понедельник, что "Силы Альянс должен быть способны двигаться быстрее, чем силы Российской Федерации, если мы хотим, чтобы наша способность сдерживания была эффективной", - сказал Ходжес.

По мнению генерала, в ЕС нужно создать нечто по типу "военного Шенгена" ("military Schengen"), когда люди и товары могут пересекать границы без проверки личности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В учениях "Запад-2017" принимали участие более 40 тысяч военнослужащих РФ и Беларуси, - Ходжес

Ходжес сказал, что в НАТО должны понять, как "получить необходимую скорость в рамках существующих мирных правил для движения по автомагистралям, железным дорогам и т. д.". Но для этого, конечно, потребуется одобрение национальных парламентов.

Напомним, что ранее с предложением создания "военного Шенгена" выступала Литва.
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Слушна думка.
Але.Поки до тих європейців дійде...
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Европейцы конченные идиоты, не надо было НАТО разваливать и верить в сказки о хороших кацапов!!!
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Шото , кроме министра обороны Швеции , никакие европейские министры обороны в АТО не ездили. (германские и французские. ) . Просто они зажрались и плохо понимают происходящее.
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Я и не знал что в Сирии тоже есть "Ателье" сРУ СМИ как всегда..
В ЕС нужно создать что-то вроде "военного Шенгена", - генерал США Ходжес - Цензор.НЕТ 1195
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если обвязать рашку поясом дивизий по границе во всех странах включая нашу то никакого шенгена и не надо будет выдумывать,любое обострение и рсзо смоют рашу в унитаз истории
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дело говорит Ходжес - надо создавать структуру, эквивалентную угрозе
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Во, во... вам военный Шенген, а нам военный безвиз!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ ЕС нужно создать что-то вроде "военного Шенгена", - генерал США Ходжес
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