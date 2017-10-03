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Все про:акция (2223) Испания (432) МИД (4320) референдум (1235) Каталония (40)

 МИД Украины предупредил украинцев о протестах в Каталонии 3 октября

Министерство иностранных дел Украины предупреждает украинцев о протестах в Каталонии 3 октября.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент консульской службы МИД а своей странице в Twitter.

"03.10.17 планируется общая протестная акция в Каталонии. Ожидается осложнение транспортных коммуникаций", - предупредили в ведомстве.

МИД Украины предупредил украинцев о протестах в Каталонии 3 октября 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Европарламент проведет дебаты по вопросу референдума в Каталонии

Как известно, 1 октября в Каталонии состоялся референдум об отделении от Испании, который в Мадриде считают незаконным. В течении дня, как сообщалось ранее, стремительно росло количество пострадавших от столкновений с местной полицией. В 20.00 по местному времени власти Каталонии процедуру референдума прекратили.

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в ночі у Львові сам загорівся і згорів нах сбєрбанк рассії
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Де згоріли гроши наших пересічних громадян? Або кредити?
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Навіть футбол пропустили..
Грала Барса без глядачів
А далі що буде?
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так у них і лозунг однаковий: Каталонія корміт всю Іспанію
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Шотландцы как то поумнее оказались, потому что понимают, что вне Британии они "0" без палочки, и из ЭС автоматом вылетают. А что бы наверстать все потери от разъединения нужны годы(да и не факт что получится). А эти наивные.... Как сказал их главный "пришел конец нашим страданиям..." Шоб я так страдал, как говорят в Одессе. :D Видать не совсем понимают, какие бывают страдания.
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Еще кто-то хочет говорить о демократии и народе, как носителе власти? Власть (кучка, избранных этим же народом, узурпаторов) делает то, что выгодно ей! И те кто подбивает этот народ на сепаратизм, такие же узурпаторы, решающие свои задачи, Хочется называться "президентом государства" и мелькать на мировых саммитах! Как и все цветные "революции" в мире, делаются теми кто хочет установить свой "новый мировой порядок" ! А сбербанк по сравнению с артскладами - спички!
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ППЦ моей любимой Каталонии и Испании. Испортили такую класс ную страну! Идиоты, бля
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прокацапи про СССР теж довго канючили: -"Такую страну развалили"...
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яке "заботливое правительство" в Україні.....
а в Україні Геноцид над українською нацією
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Вот так знакомец, который так пока и не вернулся в Тарагонну прокомментировал среду: "Ждем среды, взяли 72ч чтоб объявить результат, республика или пакто с правительством."(с)
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А по мне - да пусть отделяются, но сразу - граница, таможня, визовый режим, никаких торговых энергетических отношений, никаких пенсий из Испании и пособий для детей....Оформления пенсии в Испании Через год сами обратно запросятся....
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