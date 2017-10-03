 МИД Украины предупредил украинцев о протестах в Каталонии 3 октября

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент консульской службы МИД а своей странице в Twitter.
"03.10.17 планируется общая протестная акция в Каталонии. Ожидается осложнение транспортных коммуникаций", - предупредили в ведомстве.
Как известно, 1 октября в Каталонии состоялся референдум об отделении от Испании, который в Мадриде считают незаконным. В течении дня, как сообщалось ранее, стремительно росло количество пострадавших от столкновений с местной полицией. В 20.00 по местному времени власти Каталонии процедуру референдума прекратили.
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а в Україні Геноцид над українською нацією
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