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Все про:стрельба (2593) США (13530)

 Количество жертв стрельбы в Лас-Вегасе достигло 59 человек, пострадавших - 527

стрельба

Число погибших в результате стрельбы в Лас-Вегасе, по последним данным, увеличилось до по меньшей мере 59 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Газета.ру со ссылкой CNN.

По словам местного шерифа Джозефа Ломбардо, что количество погибших в результате стрельбы в Лас-Вегасе увеличилось до 59, пострадавших - до 527 человек.

Шериф отметил, что полиция обнаружила еще 18 единиц огнестрельного оружия, несколько тысяч патронов и взрывчатые вещества в доме стрелявшего.

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Напомним, в ночь на 2 октября 64-летний американец Стивен Пэддок открыл стрельбу из номера своего отеля по толпе посетителей фестиваля кантри-музыки "Route 91" в Лас-Вегасе.

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Стрелявший мужчина покончил с собой до прибытия полиции. В номере отеля правоохранители обнаружили более 10 винтовок.
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У меня байкеры которые устраивают гонки под окном моего дома тоже вызывают дикое желание их пристрелить.
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ну так шипов накидай. у моего брата на харьке на машинах гоцали. шипы помогли.
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Там же и обычные люди ездят, если брат после шипы убрал, то норм!
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Он же застрелился...
Зачем было людей убивать, в историю войти захотелось?
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боюсь он не сможет ответить, тк застрелился
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Говорят у того организма наследственность тяжелая. Его папик был в свое время самым разыскиваемым ФБР банковским грабителем, который еще и беспредельной жестокостью отличался.
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Ему захотелось своих "пятнадцати минут славы"...
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помню ночное выступление Вакарчука в Полтаве. Концерт был за 5 км от меня. В час ночи возникло желание перестрелять толпу. Твари.
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Он жил в не в самом Лас - Вегасе , а в пригороде !
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И не говори. Нет чтоб Коля Басков, или Киркоров...
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Виноват не Вакарчук, а полтавские организаторы, которые нашли такую площадку!
Можешь сказать земелям спасибо за заботу!
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СМИ: "Террористы ИГИЛ взяли на себя ответственно за стрельбу в Лас-Вегасе." - Самые, млять, ответственные в мире - всё на себя берут.
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А таки да, Вы правы. Раньше Аль- Каида везде затычкой выступала, теперь сменпа приоритетов.
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Та тоже как-то слабо верится. Похоже ИГИЛ просто примазалось.
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....из номера своего отеля....

Это был его отель, или только его номер в отеле?
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Здравия всем! Кто то знает откуда пошла знаменитая фраза которую носят многие американцы на своих футболках- "Just do it!".кто не знает- поройтесь в интернете и все станет на свои места.
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вроде просочилась инфа, что ИГ взяло на себя ответственность. и вроде бы этот тип уже давно принял ислам.
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Та ИГ за все будет брать ответственность лишь бы побольше жертв было!
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но если он действительно стал муслимом, то вполне вероятно, что это правда.
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Простейшая отмазка чтобы снять вопрос о мотивации. Чушь, конечно.
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Бывает, дело житейское.
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дурак он. ему надо было сначала посетить фестиваль в мацкве на сраной площади, по итогам "кантри -виборы презика 2018"
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"Let's do it!"- это была оригинальная фраза убийцы Гэри Гилмора казнённого в 1977 году в штате Техас за двойное убийство. Когда компания Гайк обратилась в рекламное агенство сделать им слоган , директор этого агенства проживал в одном городке с этим Гари Гилмаром и он стал легендой. В голове его крутилась именно эта фраза. Но он решил изменить ее заменив "Let's" на "Just". Из воспоминаний его самого-самого в то время был популярен слога "Just say NO"- и связана она была с борьбой с наркотиками. Таким образом фраза убийцы перед казнью- "Let's do it" превратилась в слоган компании Найк- "Just do it!"- что по смыслу мало чем отличается.
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Не такого героя надо было прекомондировать в раду.Вот это былабы настоящая люстрация.
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Не удивлюсь если о сми сделают выброс о том что этот христианин перед террором принял ислам. Иметь террориста христианина немодно сейчас.
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Вы только проснулись? Ещё вчера так сказали. ИГИЛ взял на себя.
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Игил берет на себя и за землетрясение
Вы реально думаете что игил забеворбавал этого урода чтоб он застрелил своих ?
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Слишком много раненых и убитых . Как будто огонь велся с трех автоматов, а сообщники смылись .
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияКоличество жертв стрельбы в Лас-Вегасе достигло 59 человек, пострадавших - 527
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