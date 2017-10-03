 Количество жертв стрельбы в Лас-Вегасе достигло 59 человек, пострадавших - 527

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Газета.ру со ссылкой CNN.
По словам местного шерифа Джозефа Ломбардо, что количество погибших в результате стрельбы в Лас-Вегасе увеличилось до 59, пострадавших - до 527 человек.
Шериф отметил, что полиция обнаружила еще 18 единиц огнестрельного оружия, несколько тысяч патронов и взрывчатые вещества в доме стрелявшего.
Напомним, в ночь на 2 октября 64-летний американец Стивен Пэддок открыл стрельбу из номера своего отеля по толпе посетителей фестиваля кантри-музыки "Route 91" в Лас-Вегасе.
Стрелявший мужчина покончил с собой до прибытия полиции. В номере отеля правоохранители обнаружили более 10 винтовок.
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Зачем было людей убивать, в историю войти захотелось?
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Можешь сказать земелям спасибо за заботу!
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Это был его отель, или только его номер в отеле?
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Вы реально думаете что игил забеворбавал этого урода чтоб он застрелил своих ?
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