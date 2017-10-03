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 Политика Украины
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Все про:Аваков (2636) МВД (8425) Порошенко (13966) Геращенко_Антон (977)

 У Порошенко и Авакова конфликт с первого же дня избрания Президента, - Геращенко

геращенко

Между министром внутренних дел Арсеном Аваковым и президентом Украины Петром Порошенко существует конфликт с самого первого дня избрания его главой государства.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом экс-советник главы МВД нардеп Антон Геращенко в эфире телеканала ICTV в понедельник вечером.

На вопрос ведущего, существует ли конфликт, Геращенко ответил: "Да, с первого же дня избрания Президента Украины Петра Порошенко".

По словам нардепа, конфликт состоит в том, что у них разные подходы к вопросам обеспечения безопасности и проведения уголовных расследований в Украине.

"Президент хотел сконцентрировать всю власть над правоохранительными органами в своих руках, а Народный фронт, я и Арсен Аваков считаем, что это очень опасный прецедент", - заявил он.

"На сегодня есть определенный баланс власти: Президент отвечает за СБУ, и несет ответственность за все положительные и отрицательные изменения в СБУ, Президент предлагает генпрокурора и вместе с ВРУ делит эту ответственность, министр внутренних дел Арсен Аваков (...) является балансом власти в этой стране и гарантом недопущения тех ошибок и преступлений, которые были допущены Януковичем и его окружением", - добавил Геращенко.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Применение силы на улице должно быть исключительной прерогативой государства", - Аваков. ВИДЕО

Также он подчеркнул, что не Аваков лично может гарантировать, а МВД, Нацгвария и Нацполиция. Также он сказал, что эти структуры "никогда не будут использованы против народа Украины для того, чтобы не допустить каких-либо народных выступлений, если они будут законными и обоснованными".

Однако, присутствующий в студии глава фракции БПП в парламенте Артур Герасимов опроверг слова Геращенко, назвав ложью его мнение о том, что Порошенко хотел сосредоточить всю власть в своих руках.

Кроме этого, он не подтвердил наличие конфликта между президентом и главой МВД.
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Порохоботы, готовьтесь к переобуванию, Антоша, готовтся смазывать лыжи. Шеф Антоши - Аваков, объявлен очередным агентом путина.

Є ймовірність, що люди Авакова готують держпереворот в Україні, - волонтер Роман Донік. Найбільше у сьогоднішній ситуації треба боятись не обивателів і не фахових спікерів. І навіть не радикально налаштованих професійних революціонерів. У принципі, вони не зможуть розгорнути ситуацію так, щоб перевернути човен. Понад усе я боюсь, що після ряду провокацій, після спровокованого початку бійні, під виглядом збереження порядку буде проведено державний переворот силами близьких до міністра МВС Авакова.http://newsua.one/novosti/e-imovirnist-szo-lyudi-avakova-gotuyut-derzhperevorot-v-ukraini-volonter-roman-donik.html
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Да Кива простодушно ляпнул с экрана Жириновскому про то, что когда они с Аваковым уберут Порошенко, то будет хорошо.
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БПП надо голоса для пенсионного закона, чтобы получить транш мвф, а НФ цену себе набивает за свои голоса! Петя видимо решил Авакова подвинуть с места МВД за такое, вот и весь конфликт!
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Порох отказался от очередного транша МВФ, так как там есть жествие условия создания антикоррупционного скда. Недаром они этот транш заменили размещением евробондов на 3 млрд зеленых под несусветные 7,25% и уже получили деньги.
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Это неспроста начала вылазить такая информация. Что-то затевается. Не зря Тимошенко встречалась с Аваковым. Корабль дал трещину?
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Вот так и живём. Сколько их властных нынешних, прошлых, опозиционеров....Раньше в дёсны целовались, дома забор к забору...Юля...Юля...Юля кулявлобы верещали..... А реально то сейчас готовы друг другу глотку перегрызть за близость к "корыту".
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"структуры "никогда не будут использованы против народа Украины для того, чтобы не допустить каких-либо народных выступлений, если они будут законными и обоснованными" (с) Януковощ тоже не считал Майдан "законным и обоснованным". Однако, именно благодаря Майдану вы греете свои зады во властных креслах и имеете доступ к госкорыту.

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100%...и повелитель страусов с семейкой думал что навсегда Украина его....А вот какая оказия случилась.
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У авакяна служать промоскальські сепари, і у однотурового архістратіга служать промоскальські сепари, от вони між собою точно домовляться...

А українцям Недоля до скону чуби друг другу рвати. На благо загарбнику...
***

"Хахли православні.Такими в нас були і діди батьки"
- так мудруєте ви, і з піснями гречку сієте, мак, буряки...
Малороси -калічені люди, враже люблять, а рідне -клянуть,
і на рідній Землі вони всюди, мов чужинці зі страхом живуть.
Тих рабів, що катів полюбили, треба разом з катами клеймить.
Україну вони оганьбили, призвичаївшись в ярмах ходить.
Лариса Чорній
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Ну шо лохмандеи?
Любуйтесь,кто захватил власть.
Та даже не захватил,просто на крови пролез,и крутит свое кино.
А сейчас еще больше и качественней закрутят гайки.
Паны ссорятся,у холопов,лохов и адиётов,чубы трещат!
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Антонина, тебе бы сказки писать... для детей ясельного возраста...
Если есть конфликт, то как случилось, что эти два сабжа так мастерски его скрывают? Хоть когда-то в своих выступлениях президент высказал хоть тень сомнения в своем министре внутренних дел?
В общем, делают из Авакова "плохого боярина" при "хорошем царе"... А точнее, все останутся на своих местах - простая игра в "хорошего и плохого полицейского" для лохтората...
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Ах вот как,теперь понятен вчерашний слив Горбатюка.....вынесли мусор из хаты
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Шо за канфлікт, собака з баригою сперечаються про розмір будки?
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Не вішай лапшу на вуха антоша! Як би був 'кАнфлікт' педрошенка зняв би авакяна за мить... свій грося зробив би це для педро легко... а ще петя може Сам зі своєї ініціативи лишати людей громодянства України. Так шо не мели дурню антоша.... хоча це ж твоя 'робота' зараз молоти дурню.
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когда же эти мрази поубивают друг друга...
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Арсен - надежда и опора!
Петро - барыга и трепло.
Его с Михо мы свалим скоро,
Пока что время не пришло.
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сидят два педика и вот один другому говорит давай я тебе загадаю загадку Если отгадаеш то ты меня отпердолиш если неотгадаеш то я тебя отпердолю ! Два кольца два конца по средине гвоздик ! тот такой ....Духовка!!! тот который загадывал поворачивается задом и говорит ...Прааааавильно!!!!! вот это и есть гидрант и севый,....
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""КОАЛІЦІЯ...........?"" Щурі чують, що їхній корабель тоне,тепер шукають спосіб врятуватися, сподіваюся почнуть один одного топити, дай Боже щоб швидше всі потопилися
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Знакомьтесь, ваш будущий президент настоящий украинец, Арсен Аваков.))))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУ Порошенко и Авакова конфликт с первого же дня избрания Президента, - Геращенко
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