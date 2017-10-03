 У Порошенко и Авакова конфликт с первого же дня избрания Президента, - Геращенко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом экс-советник главы МВД нардеп Антон Геращенко в эфире телеканала ICTV в понедельник вечером.
На вопрос ведущего, существует ли конфликт, Геращенко ответил: "Да, с первого же дня избрания Президента Украины Петра Порошенко".
По словам нардепа, конфликт состоит в том, что у них разные подходы к вопросам обеспечения безопасности и проведения уголовных расследований в Украине.
"Президент хотел сконцентрировать всю власть над правоохранительными органами в своих руках, а Народный фронт, я и Арсен Аваков считаем, что это очень опасный прецедент", - заявил он.
"На сегодня есть определенный баланс власти: Президент отвечает за СБУ, и несет ответственность за все положительные и отрицательные изменения в СБУ, Президент предлагает генпрокурора и вместе с ВРУ делит эту ответственность, министр внутренних дел Арсен Аваков (...) является балансом власти в этой стране и гарантом недопущения тех ошибок и преступлений, которые были допущены Януковичем и его окружением", - добавил Геращенко.
Также он подчеркнул, что не Аваков лично может гарантировать, а МВД, Нацгвария и Нацполиция. Также он сказал, что эти структуры "никогда не будут использованы против народа Украины для того, чтобы не допустить каких-либо народных выступлений, если они будут законными и обоснованными".
Однако, присутствующий в студии глава фракции БПП в парламенте Артур Герасимов опроверг слова Геращенко, назвав ложью его мнение о том, что Порошенко хотел сосредоточить всю власть в своих руках.
Кроме этого, он не подтвердил наличие конфликта между президентом и главой МВД.
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Є ймовірність, що люди Авакова готують держпереворот в Україні, - волонтер Роман Донік. Найбільше у сьогоднішній ситуації треба боятись не обивателів і не фахових спікерів. І навіть не радикально налаштованих професійних революціонерів. У принципі, вони не зможуть розгорнути ситуацію так, щоб перевернути човен. Понад усе я боюсь, що після ряду провокацій, після спровокованого початку бійні, під виглядом збереження порядку буде проведено державний переворот силами близьких до міністра МВС Авакова.http://newsua.one/novosti/e-imovirnist-szo-lyudi-avakova-gotuyut-derzhperevorot-v-ukraini-volonter-roman-donik.html
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А українцям Недоля до скону чуби друг другу рвати. На благо загарбнику...
***
"Хахли православні.Такими в нас були і діди батьки"
- так мудруєте ви, і з піснями гречку сієте, мак, буряки...
Малороси -калічені люди, враже люблять, а рідне -клянуть,
і на рідній Землі вони всюди, мов чужинці зі страхом живуть.
Тих рабів, що катів полюбили, треба разом з катами клеймить.
Україну вони оганьбили, призвичаївшись в ярмах ходить.
Лариса Чорній
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Любуйтесь,кто захватил власть.
Та даже не захватил,просто на крови пролез,и крутит свое кино.
А сейчас еще больше и качественней закрутят гайки.
Паны ссорятся,у холопов,лохов и адиётов,чубы трещат!
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Если есть конфликт, то как случилось, что эти два сабжа так мастерски его скрывают? Хоть когда-то в своих выступлениях президент высказал хоть тень сомнения в своем министре внутренних дел?
В общем, делают из Авакова "плохого боярина" при "хорошем царе"... А точнее, все останутся на своих местах - простая игра в "хорошего и плохого полицейского" для лохтората...
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Петро - барыга и трепло.
Его с Михо мы свалим скоро,
Пока что время не пришло.
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