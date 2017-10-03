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 За прошедшие сутки потерь среди украинских воинов нет. Враг 17 раз открывал огонь по позициям ВСУ, - штаб

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2 октября незаконные вооруженные формирования 17 раз нарушили перемирие. В результате боевых действий потерь среди украинских защитников нет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.

"Минувшие сутки в районе проведения АТО завершились увеличением количества обстрелов украинских позиций со стороны боевиков на донецком направлении. Так, вечером пророссийские наемники более 3 часов из различных видов гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия били по юго-восточным окраинам Авдеевки. А из вооружения БМП враг дважды обстреливал наши укрепления возле Зайцево. Кроме того, ночью под огнем противника оказались защитники Майорска и Невельского", - сказано в сообщении.

На луганском направлении около 18 часов оккупанты применяли гранатометы и стрелковое оружие на подступах к поселку Донец, а неподалеку от Крымского зафиксирована работа 82-мм миномета врага.

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На приморском направлении после 18 часов сохранялась тишина.

"В общем, с начала суток незаконные вооруженные формирования 17 раз нарушили перемирие. Учитывая угрозу жизни, бойцы АТО 12 раз открывали огонь. В результате боевых действий потерь среди наших защитников нет", - отметили в штабе.

Напомним, 1 октября российские наемники 14 раз открывали огонь по позициям ВСУ.

За прошедшие сутки потерь среди украинских воинов нет. Враг 17 раз открывал огонь по позициям ВСУ, - штаб 01


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