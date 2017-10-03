EN|RU|UK
Темы дня: Пожар на складах боеприпасов в Калиновке Джон Маккейн Закон "Об образовании" Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы
 За рубежом
  389  35
Все про:Испания (431) референдум (1234) Каталония (39)

 Европарламент проведет дебаты по вопросу референдума в Каталонии

каталония

Европейский парламент проведет дебаты по референдуму о независимости Каталонии, они состоятся 4 октября 2017 года.

Это решение приняли большинство евродепутатов, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на EUobserver.

За обсуждение референдума в Каталонии выступили представители левых, а также либеральной, социалистической и правоцентристской групп Европарламента.

В процессе дебатов евродепутаты намерены обсудить "насилие во время референдума о независимости".

Глава Европарламента Антонио Таяни также анонсировал дебаты. "Я поговорил с главой правительства Испании Мариано Рахоем. Европарламент будет обсуждать конституцию, верховенство закона и основные права в Испании в свете последних событий в Каталонии", - сказал он.

1 октября в Каталонии прошел запрещенный Испанией референдум о независимости автономии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Каталонский вопрос должен решаться в соответствии с конституцией Испании, - Еврокомиссия
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Тема интересная, но для неё нужна отдельная ветка Форума.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Уже ночь. Я ещё часик тут и снова посплю. Через 4 часа на работу идти.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
лічно мене біблєйські анєкдоти веселять, а не пугають
 показать весь комментарий
Ответить
 
Без сомнения, что Европарламент не признает законность референдума в Каталонии.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
сепари то є сепари, і їх треба знищувати фізично. доведено "народом Домбасса"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В России забывают о сталинских репрессиях

Почти четверть россиян ничего не знают о репрессиях сталинской эпохи, свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
 показать весь комментарий
Ответить
 
Более того, почитай на ветке про Трампа и стрелка Пэддока размышления сталинист Вениамина Павловского. Он хвалит тот период...
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
глупость какая, как можно хвалить?! это примерно как хвалить нищие времена кровавого януковича, в сравнении с настоящим
 показать весь комментарий
Ответить
 
Это голосование за выход из ЕС и за падение уровня жизни?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
не понимаю каталонцев, что им не живется? в Донбассе и Крыму все понятно, люди не хотели жить в одной стране с одичавшими, ждавших халявы в виде еврпейских зарплат и пенсий
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Мариупольцы, одесситы и многие другие регионы с удовольствием бы покинули новый рейх
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это вы на думали сами. Как впрочем и в Крыму и ордло решали не люди. Но тема другая не будем тут это обсуждать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
да уж! сложно обсуждать фантазии патриота
 показать весь комментарий
Ответить
 
Эта тема неоднократно обсуждалась. Уже не интересно. Пока.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да что с этим путиноидом обсуждать можно?.. В спам и все.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Нет такой нации, или почему крымчане не имеют права на самоопределение

Такой нации как «крымчане» попросту не существует, у россиян, которые не являются коренным народом Крыма есть свое государство, а коренное население полуострова - крымские татары подвергаются постоянным репрессиям за проукраинскую позицию
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
нации крымчан не существует? конечно, дебил, там русские живут
 показать весь комментарий
Ответить
 
там рюськие не живут..там отстаные гэбисты сущестуют..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это точно, а ещё при ближайшем рассмотрении в Крыму живут разные нации и так называемые русские таковыми не являются.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
рюзьге там живут, пока им позволено. А очень скоро выкинут, и репарации рюзьге заплатит...
 показать весь комментарий
Ответить
 
И потому сейчас живут только за счет российской халявы в виде газа и подачек на пенсии и зарплаты "армии". Хороши кормильцы.
Бугага
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ученые КНР открыли что Путин был жестоко изнасилован папой в детстве.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну "ясный пень" во всем виноватой зделают полицию Мадрида! Опять пойдут на поводу сепаратистов и бунтарей. Я бы на месте Испанских властей танками бы подавил этих вонючих каталонцев чем отдал бы хоть сантиметр Испанской земли бунтарям. Вырезать нах Каталонцев а на их место заселить Испанских патриотов. Каталонцы -террористы и разговор с ними должен быть только наматыванье их кишок на гусеницы танков! В современном мире толшько СИЛА РЕШАЕТ ВСЕ!! А не сраная демократия и толерантность. Если кто то собираетса отобрать у вас вашу землю вы должны давить танками тех кто это делает!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
если тебя стукнуть утюгом по голове 7 раз то думаю с наркотой ты завяжеш . .
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЕвропарламент проведет дебаты по вопросу референдума в Каталонии
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти