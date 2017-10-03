 Европарламент проведет дебаты по вопросу референдума в Каталонии

Это решение приняли большинство евродепутатов, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на EUobserver.
За обсуждение референдума в Каталонии выступили представители левых, а также либеральной, социалистической и правоцентристской групп Европарламента.
В процессе дебатов евродепутаты намерены обсудить "насилие во время референдума о независимости".
Глава Европарламента Антонио Таяни также анонсировал дебаты. "Я поговорил с главой правительства Испании Мариано Рахоем. Европарламент будет обсуждать конституцию, верховенство закона и основные права в Испании в свете последних событий в Каталонии", - сказал он.
1 октября в Каталонии прошел запрещенный Испанией референдум о независимости автономии.
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добрый вечер..
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Почти четверть россиян ничего не знают о репрессиях сталинской эпохи, свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
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Сейчас сигнал пропагандистских каналов Кремля покрывает юг Херсонской области
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Такой нации как «крымчане» попросту не существует, у россиян, которые не являются коренным народом Крыма есть свое государство, а коренное население полуострова - крымские татары подвергаются постоянным репрессиям за проукраинскую позицию
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