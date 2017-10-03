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 Политика Украины
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Все про:Самопомич (887) Березюк (154)

 Мы рассмотрим вопрос об исключении нардепа Веселовой из фракции "Самопомочи", - Березюк

березюк

Фракция "Самопомич" рассмотрит вопрос об исключении из своих рядов народного депутата Наталью Веселову, заявляет лидер фракции Олег Березюк.

"Мы сделали заявление, в котором жестко отмежевались от личного мнения народного депутата Веселовой. Вынесли ей предупреждение (за регистрацию в Верховной Раде законопроекта "О прекращении экономической и транспортной блокады на территории Украины, где органы государственной власти временно не выполняют свои полномочия" - ИФ) и именно завтра будем рассматривать вопрос об исключении ее из фракции", сообщил О.Березюк в программе "Свобода слова" на ICTV, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам О.Березюка, данный вопрос очень серьезный, потому что затрагивает суверенитет и безопасность страны.

О.Березюк также отметил, что было бы честно, если бы Н.Веселова сама подала заявление о выходе из фракции и пыталась бы попасть в Верховную Раду с другой политической партией на следующих парламентских выборах. "Это было бы по-европейски, но она хочет, чтобы мы ее выпроводили и она далее оставалась в парламенте… Это будет просто нечестно", подчеркнул О.Березюк.

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Давно пора. Мадам с Донбасса с определенным менталитетом.
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Нелька Штепа руліт!
Натолья Васильевна Веселова (укр. Наталія Василівна Веселова; род. 27 августа 1975, Славянск)
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Исключат . Они кантуженную Гопко вышвырнули , аж бегом . И эту скотину исключат
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все знают, что идет гражданская война, но делают вид о войне с рф
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это в твоей башке ватной гражданская война, дебилоид козломордый
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Такие законопроэкты за бесплатно не сочиняются. Кругленькую сумму она точно получила. Думаю, и информатором тоже была.
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Мадам выдала в народ то,о чём иные только мечтают. Вот и спалилась
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМы рассмотрим вопрос об исключении нардепа Веселовой из фракции "Самопомочи", - Березюк
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