 Мы рассмотрим вопрос об исключении нардепа Веселовой из фракции "Самопомочи", - Березюк

"Мы сделали заявление, в котором жестко отмежевались от личного мнения народного депутата Веселовой. Вынесли ей предупреждение (за регистрацию в Верховной Раде законопроекта "О прекращении экономической и транспортной блокады на территории Украины, где органы государственной власти временно не выполняют свои полномочия" - ИФ) и именно завтра будем рассматривать вопрос об исключении ее из фракции", сообщил О.Березюк в программе "Свобода слова" на ICTV, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По словам О.Березюка, данный вопрос очень серьезный, потому что затрагивает суверенитет и безопасность страны.
О.Березюк также отметил, что было бы честно, если бы Н.Веселова сама подала заявление о выходе из фракции и пыталась бы попасть в Верховную Раду с другой политической партией на следующих парламентских выборах. "Это было бы по-европейски, но она хочет, чтобы мы ее выпроводили и она далее оставалась в парламенте… Это будет просто нечестно", подчеркнул О.Березюк.
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Натолья Васильевна Веселова (укр. Наталія Василівна Веселова; род. 27 августа 1975, Славянск)
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