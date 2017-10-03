 "Мы придаем большое значение межпарламентским отношениям", - Парубий на встрече с президентом сената Австралии Перри





В сообщении отмечается: "Парубий поблагодарил за твердую и непреклонную позицию по отстаиванию независимости и нерушимости границ нашего государства, за вклад в преодоление последствий катастрофы на Чернобыльской атомной станции.



Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ВРУ.

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Председатель Парламента отметил важность возобновления работы группы дружбы с Украиной в австралийском парламенте и добавил: "Мы придаем большое значение межпарламентским отношениям и надеемся, что создание межпарламентских групп дружбы в обоих парламентах поможет активизировать взаимодействие между парламентами".В свою очередь, Стивен Перри отметил, что за короткий визит в Украину он успел убедиться, что оба народа имеют общие ценности: они патриоты, умеют преодолевать препятствия и есть чувство юмора. Он также поддержал необходимость усиления и активизации межпарламентских связей и увеличение двусторонних визитов парламентариев. С этой целью Президент Сената пригласил украинских депутатов во главе с председателем Парламента посетить Австралию.Председатель Верховной Рады заверил, что в группу дружбы Украины с Австралией вошли очень действенные депутаты. "Это заметно из-за активизации наших отношений", - сказал он и поблагодарил за приглашение, отметив, что в Австралии очень активная украинская община, которая тепло говорит об Австралии и поддерживает Украину.А. Парубий отметил, что визит австралийской делегации происходит в 25-ю годовщину дипломатических отношений между Украиной и Австралией, и напомнил о том, что Австралия одной из первых признала независимость нашей страны и Голодомор в Украине в 1932-1933 гг. как геноцид украинского народа, и поэтому "мы имеем в Австралии очень близких друзей и очень надежных партнеров".Отмечая, что между Украиной и Австралией есть большой потенциал для экономического сотрудничества, спикер парламента отметил, что "главная задача - это на уровне парламентов сделать диалог более активным".Председатель Верховной Рады в контексте событий в Украине отметил, что "агрессия Российской Федерации - это вызов всей системе безопасности, это глобальная угроза всему свободному миру". "Эту угрозу испытывают страны Балтии, Польши. Также это понимают на другом конце света - в Японии ", - добавил он.Глобальная угроза, по его словам, может иметь последствия для всех стран, и сбитый Боинг "Malaysia Airlines" рейса MH17 в июля 2015 года над территорией Донецкой области показал такую ​​угрозу: "Эта трагедия продемонстрировала глобальность угрозы российской агрессии для всего мира".В связи с этим Парубий поблагодарил за активное участие Австралии в расследовании этой трагедии и выразил уверенность, что "в результате следственных действий будет не просто продемонстрировано и наказаны виновные в этой трагедии, а также будут привлечены их к ответственности".Стивен Перри поблагодарил украинцев за сотрудничество "в те тяжелые времена, когда был сбит Боинг рейса МН-17, за то, что бок о бок смогли работать над расследованием этой авиакатастрофы", и отметил, что "отношения, которые есть между нами - это не просто дружеские отношения между двумя парламентами ". "Мы имеем друзей в Украине, а украинцы также имеют друзей в Австралии, много украинцев сейчас проживает на территории Австралии", - сказал он.Во время брифинга Президент Сената подчеркнул, что как демократический парламент, они "всегда будут работать над тем, чтобы демократия процветала". Мы поддерживаем суверенитет вашего государства и ваших границ. "Все то время, что мы будем дружить, мы будем разделять эти ценности. Сегодня, во время моих встреч с Президентом, премьер-министром и господином спикером, мы говорили о том, что парламентарии обеих стран должны сотрудничать и рады приветствовать парламентариев Украины на своей земле. Конечно, есть такие проблемы в Австралии, которых нет в Украине, и в Украине, которых нет в Австралии, но мы можем поддерживать друг друга в преодолении этих препятствий для того, чтобы работать на благо наших народов ", - подчеркнул С.Перри.