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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:Герасимов (90) Государственное бюро расследований (62)

 "В ноябре должны это решить", - Герасимов о создании Госюбюро расследований

герасимов

Фракция Блока Петра Порошенко выступает за ускорение создания Государственного бюро расследований и рассчитывает, что этот вопрос будет решен в ноябре.

Об этом глава фракции БПП Артур Герасимов заявил в эфире программы "Свобода слова" на ICTV, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы во фракции полностью поддерживаем ускорении этого вопроса. Должны в ноябре месяце это решить. Очень много законов сейчас, которые мы должны принять, а потом уже перейдем к кадровым вопросам", - сказал Герасимов.

Он добавил, что большинство решений фракция планирует принять уже в конце октября или в ноябре.

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Сепарская мразь барыгин подельник Герасимов,это дно донное.
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Будет ГБР?! А погоны и фуражки какого цвета будут?
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немного зрады:

Госстат Украины сообщил, что по объему инвестиций в украинскую экономику Россия на 1 июля 2017 года занимает третье место.
Россия инвестировала $4,4 млрд, что составляет 11,4% от всех инвестиций.
Согласно данным статистики, общий объем инвестиций, привлеченных более чем из 70 стран, составил $38,9 млрд. Из них $1,6 млрд удалось получить в течение января-июня 2017 года.
Больше всего инвестиций поступило с Кипра - $9,9 млрд (25,5% от общего размера инвестиций) и из Нидерландов - $6,3 млрд (16,2%).
После России идут Великобритания - $2,1 млрд (5,5%) и Германия - $1,7 млрд (4,5%)
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Это чмо может только воровать и всё,что оно решает связанно именно с этим ...
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Я от смотрю на их рожи беззаботные, и невкурю, они все Маклауды бессмертные? Люди им веревку готовят на ближайшее время, а эти всё норовят "добрых дел" побольше сделать!...
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для таких, Всевышний имеет на содержании убийц,которые не умирают никогда...
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люди у нас редкие терпилы,чего их бояться?Кого они повесили за 25 лет тотального их обворовывания?
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Ну не верю я этому Герасимову . хитрожопый он какой то .И главноке врёт постоянно про покращення . Я ему уже говорил - выйди на улицу и скажи пенсионеру - жить стало лучше , жить стало весеелее . - только полотенце не забудь взять морду от плевачек вытирать .
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Ну и сколько еще надо создать кормушек для силовиков,чтоб они успокоились?
На фронт эту шушеру палкой не загонишь.
А вот в тылу этих героев,становится все больше и больше.
Крысы.
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Всякую ненужную хрень создают, чтобы побольше выкачать денег с бюджета.
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https://www.youtube.com/watch?v=3b-YwJuVc04

В Донецкой народной республике поймали группу диверсантов. Ими оказались
граждане Украины, которые планировали и осуществили нападение на
министра доходов и сборов.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"В ноябре должны это решить", - Герасимов о создании Госюбюро расследований
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