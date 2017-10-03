 "В ноябре должны это решить", - Герасимов о создании Госюбюро расследований

Об этом глава фракции БПП Артур Герасимов заявил в эфире программы "Свобода слова" на ICTV, сообщает Цензор.НЕТ.
"Мы во фракции полностью поддерживаем ускорении этого вопроса. Должны в ноябре месяце это решить. Очень много законов сейчас, которые мы должны принять, а потом уже перейдем к кадровым вопросам", - сказал Герасимов.
Он добавил, что большинство решений фракция планирует принять уже в конце октября или в ноябре.
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Госстат Украины сообщил, что по объему инвестиций в украинскую экономику Россия на 1 июля 2017 года занимает третье место.
Россия инвестировала $4,4 млрд, что составляет 11,4% от всех инвестиций.
Согласно данным статистики, общий объем инвестиций, привлеченных более чем из 70 стран, составил $38,9 млрд. Из них $1,6 млрд удалось получить в течение января-июня 2017 года.
Больше всего инвестиций поступило с Кипра - $9,9 млрд (25,5% от общего размера инвестиций) и из Нидерландов - $6,3 млрд (16,2%).
После России идут Великобритания - $2,1 млрд (5,5%) и Германия - $1,7 млрд (4,5%)
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На фронт эту шушеру палкой не загонишь.
А вот в тылу этих героев,становится все больше и больше.
Крысы.
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В Донецкой народной республике поймали группу диверсантов. Ими оказались
граждане Украины, которые планировали и осуществили нападение на
министра доходов и сборов.
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