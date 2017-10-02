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 Политика Украины
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 За разгон Майдана беркутовцы получали по 3-5 тыс грн, - Горбатюк

беркут

Бойцы спецподразделения "Беркут" получали от 3 до 5 тысяч гривен за применение чрезмерной силы против участников Майдана зимой 2013-2014 гг.

Об этом сегодня, 2 октября, во время брифинга в Киеве заявил начальник департамента спецрасследований Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

Смотрите также: Действующие главы департаментов Нацгвардии и Нацполиции координировали действия "Беркута" во время штурма Евромайдана, - Горбатюк (обновлено). ИНФОГРАФИКА

Эти выплаты были регулярными в течение декабря 2013-го - февраля 2014-го. Всего было выплачено 50 млн гривен нелегальных средств.

По его словам средства были нацелены на то, что силовики "будут совершать такие действия против протестующих, незаконные в том числе, после которых руководство государства сможет рассчитывать, что Майдан будет прекращен", сказал Горбатюк.

В декабре-феврале командиры подразделений получали в кабинете генерала Владимира Гриняка "незаконные средства в размере 600-800 тысяч гривен для передачи подчиненным подразделениям: по 5 тысяч офицерам по 3 предназначалось рядовым. Это имеется в виду одна выплата. Такие выплаты осуществлялись регулярно и мы имеем данные о выплате 50 млн гривен, по предварительным данным", - добавил Горбатюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Приказ стрелять по активистам Майдана давали Янукович, Захарченко и Якименко, - Луценко

Ранее начальник Департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк сообщил, что следователями Департамента сообщено о подозрении троим бывшим высокопоставленным МВД Украины, двое из которых в настоящее время занимают руководящие должности в Национальной полиции Украины.
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Какая теперь разница, если все было напрасно? Столько смертей, чтобы одно ОПГ сменило другое?
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Сейчас, по курсу валют, мусора будут получать 10-15 тысяч гривень за убийства людей, протестующих против воровского режима Порошенко.
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Любу справу треба доводити до кiнця. Як на мене, "Революцiя гiдностi" доведена до логiчного кiнця не була - вона на паузі...Влада зробила все, щоб зупинити протистояння олигархату, ніхто не відповів за вбивства на майдані - і ніхто не відповість за зраду в Криму та сдачу половину Донбасу. Але, як завжди, у кожного злодія "авторітета" або їхнього "першого лиця" - є друзі-зрадники, і вони перші почнуть тікати як криси з човна. Й ще трохі, і....... Згадайте, як було з Януковичем.
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А що таке взагалі - революція? Це хіба не своєрідний різновид війни? І якщо ми погоджуємось, що це війна, то й логічним її завершенням повинно бути єдине і головне - акт про капітуліцію. Капітуляції злочинної держави перед народом. З документально затвердженними висновками і планом дій.
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Далеко не напрасно. Вспомни диктаторские законы. Сейчас жизнь была бы гораздо хуже, чем при Януковиче 2013.
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Вы текущее законы почитайте. "Диктаторские" тихо курят в сторонке.
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гниды мелкопоместные. а еще что-то лепетали о долге.
шавки Овоща, за сраных 3-5 тыс. гривен калечили и убивали своих безоружных сограждан.
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Сейчас не то же самое делают? Разве что пока в меньших масштабах. Пока.
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Это в день 3-5 тысяч гривень ( на тот момент 300-500 евро) получали мусора за убийства людей на Майдане.
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а что скажет шыкаладный цех - основатель рыгоанальной шайки?
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и адиннарот - соевая хатынь - пальмовая резня, низабудим нипрастим.
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петя луснет от жадности!
он им медальки раздавать будет
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Он будет обещать много,но потом кинет,он так привык.
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из за инфляции и шахер махера лучшей пьяной жабы галактики?
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Пэтя будет платить больше, по тарифам Роттердам + содрал с народа сотни млрдов. Вот так - за наши деньги нас будут и п...дить. Платите исправно, люди, по тарифам с потолка, Пэтя отблагодарит хорошо....
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и еще в этом году газ для населения щирые украинские реформаторы решили удорожить на 20%
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Теперь платить будут поболее, во-первых стыряли больше, гривну обесценили, и бежать им некуда...так что это будут самые дорогие похороны власти в истории!!!
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как это некуда? а на историческую родину, к пальмам хайфы и ашкелона?
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бежать как раз есть хоть куда. Украину теперь гробят и в интересах Европы, и в интересах России
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а сколько нацики за каждого подстреленного в спину майдановца?
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В Самообороне рассказали о снайперах, получавших по 40 тысяч за расстрел Майдана


...По наблюдению активиста, два снайпера работали на верхнем этаже гостиницы "Украина".....


http://glavred.info/stolica/v-samooborone-rasskazali-o-snayperah-poluchavshih-po-40-tysyach-za-rasstrel-maydana-272624.html
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слава. ты коми или пермякъ? или вообще удмуртъ какой нибудь?
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Во время Майдана кто помнит ВВшники кацманавты в черном жили в автобусах,так вот туда набирали титушню им в помощь,одевали обували,и им платили 10 тысяч гривен за месяц.
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то что янык верил что майдан можно разогнать применением силы - это 100%. и дамбасский менталитет его подвел. свободные духом силы не бояться.
но то что он хотел разогнать майдан расстрелом небесной сотни - это врятли. даже в его глупой голове должен был возникнуть вопрос "А что на следующий день после расстрела???????"
расстрел это или "нате вам за все хорошее" перед побегом и фон для кремлевской "защиты" дамбасса и крыма, или подстава от Пашинского и Ко. возможно был сговор с вышкой беркутни расстрелять небесную сотню по "команде януковича" в обмен на гарантии безнаказанности всех причастных с целью повесить все на овоща и привести к власти шоколадников. тема не новая если вспомнить как буш небосребы взрывал, а хуйло - многоэтажки.
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ну шапкокрад уже на телесуде сказал что это Клюев и Лёвочкин затеяли расстрелы на Майдане .один сбежал а у второго кураторы видать не из российской стороны . если до сих пор его не трогают . - двойной агент сабака этот лёвочкин .
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как же рады крымчане, что избежали судьбы украинцев!
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Крымчан теперь бьют за просто так. без надбавок.
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Нидорага. А теперь вот на ставке крымчан окучивают от души. А у крымчан кишка тонка за себя постоять...
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Какая теперь разница, если все было напрасно? Столько смертей, чтобы одно ОПГ сменило другое?
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да с чего? все теже у власти! просто заокеанский хозяин теперь полностью руководит страной! будут по телику доказывать о вреде агрессору поеданием своего дерьма, они будут жрать и радоваться
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Наша м"якість призвела до теперешньої ситуації.Те що палили "Беркут" КМ-просто вимушена міра,такий собі самозахист за неможливості відповісти зброєю.
Треба було вішати на стовбах,і не тільки рядових.Проте,нажаль,ми не такий народ-і минуле нічому нас не вчить.
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Я думаю что основное достижение Майдана - невозможность рокировки типа "Ющенко-Янукович". Про-российского кандидата теперь просто затопчат по объективным причинам. Все было не напрасно.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗа разгон Майдана беркутовцы получали по 3-5 тыс грн, - Горбатюк
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