 За разгон Майдана беркутовцы получали по 3-5 тыс грн, - Горбатюк

Об этом сегодня, 2 октября, во время брифинга в Киеве заявил начальник департамента спецрасследований Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".
Эти выплаты были регулярными в течение декабря 2013-го - февраля 2014-го. Всего было выплачено 50 млн гривен нелегальных средств.
По его словам средства были нацелены на то, что силовики "будут совершать такие действия против протестующих, незаконные в том числе, после которых руководство государства сможет рассчитывать, что Майдан будет прекращен", сказал Горбатюк.
В декабре-феврале командиры подразделений получали в кабинете генерала Владимира Гриняка "незаконные средства в размере 600-800 тысяч гривен для передачи подчиненным подразделениям: по 5 тысяч офицерам по 3 предназначалось рядовым. Это имеется в виду одна выплата. Такие выплаты осуществлялись регулярно и мы имеем данные о выплате 50 млн гривен, по предварительным данным", - добавил Горбатюк.
Ранее начальник Департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк сообщил, что следователями Департамента сообщено о подозрении троим бывшим высокопоставленным МВД Украины, двое из которых в настоящее время занимают руководящие должности в Национальной полиции Украины.
851 46
Материалы по теме: Расследование преступлений на Майдане
Действующие главы департаментов Нацгвардии и Нацполиции координировали действия "Беркута" во время штурма Евромайдана, - Горбатюк (обновлено). ИНФОГРАФИКА(214)
Обвинение заявило отвод судье по делу экс-чиновника МВД Бабича, подозреваемого в преступлениях на Майдане. ВИДЕО+ФОТОрепортаж(4)
Прокуроры заявили отвод судье по делу экс-чиновника МВД Серединского, подозреваемого в преступлениях на Майдане. ВИДЕО+ФОТОрепортаж(26)
"Вспышка - и увидел, что кисти нет", - участник Евромайдана дал показания в суде по делу экс-начальника СБУ Киева Щеголева. ФОТОрепортаж(9)
Почему Луценко решил забрать у Горбатюка часть дел и следователей(0)
Находящийся в розыске экс-замглавы МВД Ратушняк продолжает заниматься бизнесом через подставных лиц, - ГПУ(18)
Из-за неявки присяжного рассмотрение дела "титушек" времен Революции Достоинства снова не состоялось. ФОТО(13)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
шавки Овоща, за сраных 3-5 тыс. гривен калечили и убивали своих безоружных сограждан.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
он им медальки раздавать будет
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
...По наблюдению активиста, два снайпера работали на верхнем этаже гостиницы "Украина".....
http://glavred.info/stolica/v-samooborone-rasskazali-o-snayperah-poluchavshih-po-40-tysyach-za-rasstrel-maydana-272624.html
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
но то что он хотел разогнать майдан расстрелом небесной сотни - это врятли. даже в его глупой голове должен был возникнуть вопрос "А что на следующий день после расстрела???????"
расстрел это или "нате вам за все хорошее" перед побегом и фон для кремлевской "защиты" дамбасса и крыма, или подстава от Пашинского и Ко. возможно был сговор с вышкой беркутни расстрелять небесную сотню по "команде януковича" в обмен на гарантии безнаказанности всех причастных с целью повесить все на овоща и привести к власти шоколадников. тема не новая если вспомнить как буш небосребы взрывал, а хуйло - многоэтажки.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Треба було вішати на стовбах,і не тільки рядових.Проте,нажаль,ми не такий народ-і минуле нічому нас не вчить.
Ответить
Ответить
Ответить