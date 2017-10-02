 Трамп почтил минутой молчания память погибших при стрельбе в Лас-Вегасе

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Fox News.
Церемония проходила во дворе Белого дома.
Рядом с главой государства находился вице-президент Майк Пенс, а также весь персонал американской администрации.
В ночь на 2 октября 64-летний американец Стивен Пэддок открыл стрельбу из номера своего отеля по толпе посетителей фестиваля кантри-музыки "Route 91" в Лас-Вегасе. К настоящему моменту в результате произошедшего погибли 58 человек, еще 515 получили ранения.
Стрелявший мужчина покончил с собой до прибытия полиции. В номере отеля правоохранители обнаружили более 10 винтовок.
"Исламское государство" взяло на себя ответственность за стрельбу.
Однако в Федеральном бюро расследований (ФБР) США заявили, что связей устроившего стрельбу в Лас-Вегасе с организацией "Исламское государство" не обнаружено. Стрельба в Лас-Вегасе стала самой смертоносной в истории США.
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Число жертв стрельбы в Лас-Вегасе достигло 58 человек(250)
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террористы сообщают, что Стивен Паддок, он же принявший недавно Ислам «Абу Абд аль-Барр» - «солдат Халифата, откликнувшийся на призыв Абу Бакра аль-Багдади атаковать граждан "крестоносной" коалиции». Источник: http://rusvesna.su/news/1506974969
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Осталась мелочь - прочитать эти информагенства! и если это так, то не имеет значения кто об этом написал! и если еще это подтвердится, то грош цена вашим рассуждениям!
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