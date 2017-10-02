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Все про:стрельба (2591) США (13527)

 Трамп почтил минутой молчания память погибших при стрельбе в Лас-Вегасе

трамп

Президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланьей почтили минутой молчания память погибших в результате стрельбы в Лас-Вегасе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Fox News.

Церемония проходила во дворе Белого дома.

Рядом с главой государства находился вице-президент Майк Пенс, а также весь персонал американской администрации.

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В ночь на 2 октября 64-летний американец Стивен Пэддок открыл стрельбу из номера своего отеля по толпе посетителей фестиваля кантри-музыки "Route 91" в Лас-Вегасе. К настоящему моменту в результате произошедшего погибли 58 человек, еще 515 получили ранения.

Стрелявший мужчина покончил с собой до прибытия полиции. В номере отеля правоохранители обнаружили более 10 винтовок.

"Исламское государство" взяло на себя ответственность за стрельбу.

Однако в Федеральном бюро расследований (ФБР) США заявили, что связей устроившего стрельбу в Лас-Вегасе с организацией "Исламское государство" не обнаружено. Стрельба в Лас-Вегасе стала самой смертоносной в истории США.

Также читайте: Среди погибших и раненых в Лас-Вегасе украинцев нет, - посольство
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"Церемония проходила во дворе Белого дома." Хорошо, что не на твиттере...
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Ага ИГИЛ (россия) взяла ответственность. А еще желтая пресса писала, что Пэддок два месяца назад принял Ислам. Как видим, что здесь очень мутная история. Поэтому спецслужбы США не разрабатывают эту версию.
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Знаю по прессе как и Вы. Но уверен, что версию принятия и быстрой веры за два месяца можно исключить. Такая версию дурно попахивает. А так видно версий много, но Вам и мне не сказали.
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Уверен,шо ФРБ сейчас в режиме "на ушах",копают везде где только можно. И инфы еще долго не будет,одни сплетни.
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Как бы ни было, но вы знаете что Ислам за два месяца понять нельзя. При принятии Ислама меняют имя. А мы знаем, что он Стивен Пэддок😕 Удивляет его подготовка и владение оружием. Поэтому Ваше мнение может быть по этому преступлению.
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Там в деталях не все понятно.Готовился он долго и скурпулезно,снял аж два номера спецом к концерту и т.д. Но тут вот шо.....любой тренированный человек выбьет окно прикладом(а если прочное,то-пара выстрелов,а потом - прикладом).Так? Дядька для этой цели спецом притащил молоток.Если бы его кто-то готовил,ему бы сказали шо молоток ему не нужен.Или я неправ?
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Не прав. Нужно видеть местные условия для такого вывода. Подготовка могла быть разной и обдуманной. И подготовка точно была, а иначе не было бы столько жертв.
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Это только то,шо мне бросилось в глаза сразу.Как я и писал,инфы нет и долго еще не будет. Для того шоб поливать длинными очередями по площадям,особой подготовки не надо.
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Не соглашусь. Нужно иметь оружие, боеприпасы, снять номера, иметь мотивы и настроение убивать, владеть оружием...Это и есть подготовка.
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Эта тоже могла быть, но тут нужна биография Пэддока. А вот биография его скоро всплывет.
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А реально ли Пэддок стрелял? И действительно ли он застрелился?
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Террористы сообщают, что Стивен Паддок, он же принявший недавно Ислам «Абу Абд аль-Барр» - «солдат Халифата, откликнувшийся на призыв Абу Бакра аль-Багдади атаковать граждан "крестоносной" коалиции».
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Это явный бред. Сами подумайте почему. Именно поэтому от такой версии отказались.
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Ты не все скопировал - "Через подконтрольное им(террористам -АС) «информагентство»" ...
Осталась мелочь - прочитать эти информагенства! и если это так, то не имеет значения кто об этом написал! и если еще это подтвердится, то грош цена вашим рассуждениям!
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Извини,русский,я не употребляю вашего инфогавна.Кушай его сам.
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Ну.Раненые поступали в госпиталя не только на скорых,но и на такси и частных машинах. И шо?
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как могли в общем, кого поднять не могли того катили на стуле
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Ваша версия произошедшего, то есть причины преступления?
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Які прогнози, коли по США почнуть літати безпілотники з кулеметами, чисто "для захисту від терористів"?
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Будут,обязательно будут....ты только таблетки вовремя принимай.
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Високі моральні цінності Заходу докотились і до нас: гейпаради в Києві, стрільба на вулицях міст в Україні, що ще душа бажає......
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Угу,духовные скрэпы за поребриком тебе больше нравятся?
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О нет, ваши моральные ценности куда выше, чего только одна гомосятина стоит, и к нам в Киев ее занесли, даже с Канады приезджал какой-то клиент. За перебриком мракобесие, и у вас в штатах не лучше. Катились бы ви вместе куда-то подалее.
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Не проще тебе самому найти себе подходящую страну-помойку с тебе подходящими "ценностями"? В Сев.Корее вон социализьма вовсю процветает,мож тебе туда?
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Я в своей стране живу, в которую то с одной стороны, то с другой доброжелатели лезут...Сами в себе разобраться не могут однако..., но весь мир поучают.....
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НичО,шо без тех дображелателей ты бы бы сейчас осанны плешивому фюрерку бы пел?
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так не було би вас, может бы и фюрер не полез кабы ядерный щит у нас был. А то послушались гарантов....Сев. Корея вот на вас что-то ложит и правильно делает, ядерное оружие куда сильне всех ваших обещаний....
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Да и вообще - срались бы вы со своей рашкой сами да нас не вмешивали.....
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Ну,процитируй мне шизоида Федoрова за то,как Штаты устроили гражданскую войну в Украине,шоб насолить высокодуховной рассеюшке
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А то можна подумать что вы к оранжевой революции в 2004 году руку не приложили, да в 2013 мимо прошли...От перволй украинцы офигели - при Кучме хоть экономика крепчала, а от второй - и вовсе отойти не можем.
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Так вас где не сей -везде влезите, у себя то бы сначала разобрались, а то если не один остолоб в школе там у вас огонь откроет, так второй начудит, и нам такое счестье уже принесли.
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Тебе в стране-помойке будет намного комфортнее в окружении родимых русских свиней. зачем ты мучаешься в Украине,русский?
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да я б не мучался, если бы вы не лезли с одной стороны, "большие братья" - с другой. А то вы вдвоем мир никак не поделите, а другие страны из-за вас страдают
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Потрясающее ваше вранье, учитывая как и раньше с 1991 года нас обделывала россия.
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А что в 1991 у нас Крым отобрали или в Донбасс лезли? Как начался разговор о НАТО - так нам и житья нету. Покамест вы там решитесь нас в Нато принимать или нет, тут и подохнуть можно будет. Если начали уж говорить о вступе, так быстрее, а не сомпли жевать.
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Вы там решитесь.. Очнись, я в Украине родился и живу. А что было в 1991 и раньше помню отлично. Так, что не ври.
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Так не один лишь ты помнишь, покамест горбатый не начал чудить со своей перестройкой , все нормально было.
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Вы про жизнь при Брежневе? Иди лесом, я это не называю "нормально было". Пока, не хочу слушать бред.
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А че плохого было? Хлеб по 20 копеек, литр молока - по 24, масло - около 3 рублей, квартиры пусиь и через 20 лет, но бесплатно давали, в больницах безплатно лечили. Киловатт электроэнергии по 3 или 4 копейки, уже точно не помню и зарплата около 150 рублей, посчитай сколько на нее можно было купить, и сейчас чего купишь на 4 тыс. грн....
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Видать вы не там жили. Я помню весь дефицит и остальное. Пока, в ту жизнь никто, кроме вас не хочет возвращаться.
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вы только и умеете что памятники валять да в спам отправлять, о нет, еще гейпарады неплохо умеете организовывать....
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Хотя в принципе, ваше НАТО - бутафория одна. Гитлер как дал вам просраться, так никакие союзы не помогли, покамест Сталин Гитлеру шею не сломал.
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русский,почему ты до сих пор не в стране-помойке?
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у тебя не спросил разрешения, ты смотри лучше чтобы у тебя там все нормально было, а то поговаривают лет через 10 пол Америки уйдет под воду в связи с потеплением на Земле, где обитать будешь?
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Ты действительно ожидаешь,шо я отреагирую на подобный шизофреничный бред русской свиньи?
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ты лучше на себя в зеркало поглядай иногда, может еще и не такое рыло увидишь....
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Ну тут и видно, что вы сталинист. Далее и говорить не о чем.
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Сталинист не сталинист, а лапшу из зомбоячщиков не слушаю, свое мнение имею.
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и оно совершенно случайно точно совпадает с инфодерьмом из страны-помойки
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а ты думал что все под ваши песни будут плясать, вы на равне с Путиным хотите господствовать, да вот только мир делите чужими руками.
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