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Все про:ФИФА (195) фанаты (490) штраф (12)

 ФИФА оштрафовала Украину на € 42 тыс из-за болельщиков

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) оштрафовала Федерацию футбола Украины на 48 000 швейцарских франков (около 42 тысячи евро) по итогам осенних матчей квалификации ЧМ-2018 с Турцией и Исландией.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает официальный сайт ФИФА.

Основная сумма штрафа (41 000 евро) выписана за матч против турок в Харькове, где фанаты скандировали дискриминационные кричалки, блокировали лестничные пролеты, также были случаи выбегания на поле. В матче с Исландией фанаты нашей сборной использовали файеры и петарды. Также ФФУ получила официальное предупреждение от международной федерации.

Напомним, что первый матч отборочной кампании ЧМ-2018 против Исландии наша сборная играла при пустых трибунах в Киеве именно из-за поведения фанатов. По этой причине ФИФА дисквалифицировал также «Арену Львов».

ФИФА оштрафовала Украину из-за болельщиков



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надо им написать письмо султану - "отслюнявьте етот "штраф" из хабара, что вам Сучёныш в чемодане старику Козлодоеву Блаттеру презентовал за красивые глаза. Прямо в Масквабаде"
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