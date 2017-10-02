 ФИФА оштрафовала Украину на € 42 тыс из-за болельщиков

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает официальный сайт ФИФА.

Основная сумма штрафа (41 000 евро) выписана за матч против турок в Харькове, где фанаты скандировали дискриминационные кричалки, блокировали лестничные пролеты, также были случаи выбегания на поле. В матче с Исландией фанаты нашей сборной использовали файеры и петарды. Также ФФУ получила официальное предупреждение от международной федерации.

Напомним, что первый матч отборочной кампании ЧМ-2018 против Исландии наша сборная играла при пустых трибунах в Киеве именно из-за поведения фанатов. По этой причине ФИФА дисквалифицировал также «Арену Львов».

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