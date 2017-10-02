 На мусульман в Крыму оказывают давление из-за отказа сотрудничать с российской властью, - Исмагилов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"Если человек не хочет сотрудничать с российской властью в Крыму, с ним может произойти тоже самое, что и с Ренатом Параламовым. Людей могут лишить работы, лишить возможности получать образование, могут запугивать, в конце концов могут арестовать, дать срок, посадить за решетку. Выбор у репрессивного аппарата огромный", - сказал Исмагилов.
По его мнению, Россия целенаправленно вмешивается в дела религий и религиозных конфессий.
"Если мусульмане поддерживают российские взгляды и готовы на все, что им прикажут политики, такие мусульмане не будут преследоваться. Россия вмешивается в дела религий, демократичные государства минимизируют вмешательство государства в религиозные дела. Россия максимизирует вмешательство в дела конфессий", - отметил муфтий.
С переходом Крыма под контроль России на полуострове ФСБ проводит регулярные обыски и допросы журналистов, активистов, общественных деятелей. Правозащитники характеризуют это как "борьбу с инакомыслием".
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