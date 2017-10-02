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 На мусульман в Крыму оказывают давление из-за отказа сотрудничать с российской властью, - Исмагилов

ислам мусульмане муфтий

Муфтий Духовного управления мусульман Украины "УММА" Саид Исмагилов указывает, что если мусульмане в аннексированном Крыму отказываются сотрудничать с российской властью, то на них оказывают давление.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

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"Если человек не хочет сотрудничать с российской властью в Крыму, с ним может произойти тоже самое, что и с Ренатом Параламовым. Людей могут лишить работы, лишить возможности получать образование, могут запугивать, в конце концов могут арестовать, дать срок, посадить за решетку. Выбор у репрессивного аппарата огромный", - сказал Исмагилов.

По его мнению, Россия целенаправленно вмешивается в дела религий и религиозных конфессий.

"Если мусульмане поддерживают российские взгляды и готовы на все, что им прикажут политики, такие мусульмане не будут преследоваться. Россия вмешивается в дела религий, демократичные государства минимизируют вмешательство государства в религиозные дела. Россия максимизирует вмешательство в дела конфессий", - отметил муфтий.

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С переходом Крыма под контроль России на полуострове ФСБ проводит регулярные обыски и допросы журналистов, активистов, общественных деятелей. Правозащитники характеризуют это как "борьбу с инакомыслием".
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Чому мусульмани не співпрацюють з окупантами? Та тому, що Аллах не велить такі діяння. Тож правовірний мусульманин не може йти проти Аллаха. І Аллах знає, де правда і де перемога.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа мусульман в Крыму оказывают давление из-за отказа сотрудничать с российской властью, - Исмагилов
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