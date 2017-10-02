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 Политика Украины
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Все про:Донбасс (16240) Герасимов (89)

 Законопроект о реинтеграции Донбасса будет зарегистрирован в Раде 4 октября, - Герасимов

герасимов

Законопроект об особенностях государственной политики по восстановлению государственного суверенитета Украины над временно оккупированной территорией Донецкой и Луганской областей будет зарегистрирован в парламенте уже в среду 4 октября, прогнозирует председатель фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов.

"Уже, я надеюсь, в среду этот законопроект будет внесен в парламент, как юридически выверенный текст", - заявил А.Герасимов в программе "Свобода слова" телеканала ICTV вечером в понедельник, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам лидера фракции, в настоящее время "идет окончательная юридическая доработка этого документа".

По мнению народного депутата, парламент примет закон до 18 октября, до того, как прекратит действие закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей". По его словам, депутаты понимают "все риски, которые будут", если закон не будет принят.

Как сообщалось, законопроект предлагает продлить еще на год действие закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

Закон Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" был опубликован в официальной парламентской газете "Голос Украины" 20 октября 2014 года и вступил в силу.

Также читайте: "Рада должна проголосовать за судебную реформу 3 октября", - Герасимов
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в смысле дамбаса-бамбаса? так тамжынашилюди - адиннарот.
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Oksana Syroyid
6 ч ·

Штурм 6.0
Коли в п'ятницю мені повідомили, що зі мною терміново хочуть поговорити телефоном з Німеччини за дорученням пані Канцлерки Меркель, я могла закластися стосовно предмета майбутньої розмови. І не помилилася б - просили проголосувати за продовження дії Закону про особливий статус для окупованих частин Донеччини і Луганщини (термін дії закону завершується 18 жовтня. Зацікавлення голосуванням висловлювали й інші представники міжнародних партнерів.

До честі співрозмовників, на відміну від 2015-го ніхто нічого не вимагав, не погрожував, не шантажував, не принижував. Уже не застосовуються аргументи на кшталт "ви програли війну - робіть, що вам каже Росія", "якщо ви не проголосуєте, залишитесь одні і будете мати гаряче літо", "хочете, щоб ми забрали всі гроші, тоді не голосуйте".
Але й ті аргументи, що залишились, висловлюючись делікатно, є непереконливими: "якщо ви не проголосуєте, то нам буде тяжко сперечатися з Росією, яка каже, що Україна не хоче політичну частину Мінська виконувати". Перепрошую, але закон, про який йдеться був прийнятий у вересні 2014 року, навіть "на випередження" Мінська 2. Що жодним чином не вплинуло на Росію і її наміри забратися з України. І не вплине. Бо, як кажуть в Україні, не для того мати квітку кохала. Або як перефразовує американська розвідка: "Росія продовжує військовий і дипломатичний тиск, щоб змусити Україну імплементувати московську версію Мінських угод. Серед них зміни до Конституціі, які дадуть Москві інструменти ветувати стратегічні рішення Києва." І Закон "Про особливості місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" є одним з таких інструментів.
Більш того, недолугі пропозиції перехитрити Путіна ("let's oversmart Putin") щоразу виявляються спробами перехитрити український народ. І не тільки з боку Кремля. Президент України, прикриваючись "позицією міжнародних партнерів", щоразу поряд із кремлівськими інструментами підпихає ще й власні для підриву української державності.
16 вересня 2014 року щоб проголосувати за Закон про особливий статус окупованого Донбасу та про амністію для бойовиків Президент принизив парламент, змусивши його голосувати під час закритого засідання, що суперечить самій природі парламенту.
15 липня 2015 року зранку був сфальшований проект змін до Конституції, який підготувала Конституційна комісія. На вимогу Росії під тиском міжнародних партнерів з'явилася стаття про особливий статус окупованого Донбасу. За цю статтю Президент виміняв собі повноваження розпускати місцеві ради і розганяти місцевих голів на власний розсуд. Торг був взаємовигідним, тому загрози для України від цих положень не побачили ані Венеційська Комісія, ані міжнародні партнери.
16 липня 2015 року зміни до Конституції заковтнув і відправив до Конституційного Суду. І залежно-слухняний Конституційний суд звісно не знайшов у документі жодних загроз для України.
31 серпня 2015 року спроба пропхати у парламенті зміни до Конституції закінчилася трагічно і забрала життя трьох правоохоронців. Цього разу Президент не прийшов, щоб дивитися на ганьбу, яку він ініціював, і не взяв відповідальність за її наслідки.
28 січня 2016 року парламент, щоб подовжити життя антидержавницькими змінам до Конституції вніс безглузді і неконституційні зміни до Регламенту Верховної Ради визначивши, що "наступна чергова сесія ВР" - це будь яка сесія ВР. Конституційний Суд, руйнуючи Конституцію, яку мав би захищати по-рабськи це безглуздя підтвердив.
І ось ми на порозі розгляду чергового інструменту, який загрожує державності. Особливий статус сам по собі є узаконенням російської окупаційної влади на сході України. Але подовження цього статусу заховане в нетрях перехідних положень проекту так званого "закону про реінтеграцію". І вчергове, прикриваючись очікуваннями міжнародних партнерів, Президент начиняє проект закону з милозвучною назвою нормами, які загрожують правам і свободам людини і конституційному ладу. Зверну увагу хоча б на два аспекти.
Відповідно до вимог Конституції Президент повинен був прийняти указ про використання збройних сил у зв'язку з російською агресією і окупацією. Тільки рішення верховного головнокомандувача про воєнну загрозу може захистити солдатів та офіцерів від переслідування, а армію від руйнування. Якщо нема такого рішення, будь-кого, хто боронив і боронить нас від Росії можна засудити за застосування зброї в мирний час проти мирного населення. І таких вироків проти наших солдатів сьогодні є набагато більше, ніж вироків проти так званих терористів і сепаратистів. Замість того, щоб виконати свій обов'язок верховного головнокомандувача, Президент пропонує дозволити "використання збройних сил у мирний час". Не важко прорахувати, які наслідки це матиме для збройних сил та держави.
Отже, Президент як верховний головнокомандувач не хоче нести відповідальності за командування збройними силами, але дуже хоче командувати місцевим самоврядуванням. Президенту не вдалося це реалізувати через зміни до Конституції, тож тепер він вирішив втілити мрію через зміни до Закону "Про правовий режим воєнного стану", наділивши себе неконституційними повноваженнями зупиняти мандати місцевих рад і їхніх голів. Байдуже, місцеве самоврядування є правом громади і не може бути обмежене чи скасоване за жодних обставин. На випадок воєнного чи надзвичайного стану кожен міський чи сільський голова має визначений порядок взаємодії з органами державної влади. А мери-сепаратисти мають бути відсторонені на основі кримінального кодексу, а не закону про воєнний стан.
За словами президентських опричників законопроект вже погоджений з міжнародними партнерами. За моєю інформацією деякі міжнародні партнери досить збентежені таким неконституційним нахрапом Глави держави. Але хіба це колись когось зупиняло?
Тому прищіпаємося і готуємося до чергового президентського штурму української Конституції і державності.
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Семен Семенченко был в прямом эфире.
30 сентября в 20:48 ·
Наступного тижня знову будуть протягати вибори на Донбасі. Що таке "закон про реінтеграцію" і з чим його їдять? Чи потрібні нам миротворці? Коли вже закінчиться весь цей "бєспрєдєл" в країні? https://www.youtube.com/watch?v=xPZzKCE5Tbw&feature=share
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Семен Семенченко
10 ч ·
Цікаво пройшли вихідні. У суботу ввечері провів пряму трансляцію в фб. Тема - "Закон про реінтеграцію. Миротворці. Коли закінчиться беззаконня в країні". Аналізуючи статті законопроекту зробив ряд висновків.
Ось вони:
1) Автори законопроекту за камуфляжем з гучних слів про агресію роблять все щоб допомогти РФ уникнути відповідальності.
2) Автори законопроекту "забули" про Крим.
3) Автори законопроекту легалізують вибори, амністію на Донбасі, а також змушують Україну фінансувати все це з захищених статей бюджету
4) Автори продовжують розмивати відповідальність верховного головнокомандувача і його підлеглих за оборону країни.
5) Автори створюють "оперативний штаб" наділений корупційним правом дозволяти торгівлю з окупантами.

І так далі. З висновками можна ознайомитися в самій трансляції (постом нижче).
Я уважно прочитав коментарі під трансляцією. Коментарі звичайних людей, коментарі ботоферми Порошенка і Путіна, коментарі "лідерів громадської думки". На перші я відповідав. З другими і третіми складніше. Я знову ознайомився з повним переліком фейків про мене за останні три роки. І навіть дізнався щось нове ) Але я не почув аргументів по суті. ЖОДНОГО. Тому що їх просто немає. Аргументи колоборантів і зрадників України - це фейки і гучний крик. Тому і цей законопроект не показували людям. Тому його текст був доступний (через іноземних послів) тільки на англійській мові. Всім цим Порошенкам, Аваковим і іншим тукам та голубанам просто СКАЗАТИ НЕМА ЧЬОГО.
А значить для того щоб успішно боротися з цією зграєю на цьому етапі дуже важливо розповісти правду якомога більшій кількості людей. Увечері в 21-00 знову вийду в ефір в фб. Тема "Мобілізація до 17.10". І друга тема: "окупація України в цифрах і фактах"
До зустрічі в 21-00.Слава Україні
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Семен Семенченко был в прямом эфире.
1 ч ·
Внутрішня окупація України. Що це? Про Рух Визволення
https://www.facebook.com/dostali.hvatit/videos/1664242023610565/
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просто интересно кому нужен Донбас с 3 млн ватников,убийц и просто людьми ненавидящими Украину,скучно жить?Каждый день взрывы и расстрелы
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А я при чём?
Оттуда на неоккупированную территорию свинтили 1.5 млн человек, которые с удовольствием вернутся.
Их надо там построить и всё.
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А ты у этих миллионов спросил,чего мы хотим?Донбасс надо зачистть от ваты,по другому он не нужен.
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ну там лугандонцы будут жить, но вопрос в том, как реинтегрировать лугандонцев?)
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ты какой то провокатор или рашист)мы идем в европу, и должны действовать в соответствии с европейскими принципами
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Вы склады с боеприпасами взрываете,на пути в шоколадную дупу.
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Это факт,четыре склада за год,это не придумки,а то что есть.
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согласен, но есть вопросы. землю вернём, реинтегрировать как??? что делать с оставшейся там неутилизированой ватой?
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не останется там ваты неутилизированной)))
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хочется верить.но верится с трудом.этим непотопляемым персонажам поможет только чемодан в зубы и нах за паребрик
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а ей придётся самой что-то с собой делать из-за требований
хочешь учиться - знай украинский и историю
хочешь работать - не будь ватой, иначе пнут
не хочешь - питайся воздухом )
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очевидно подвергнуть ее жесткой пропаганде и украинизации
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пропустить через комиссии по отбраковке. Всех способных к работе дембасян взад в норы по загонять. не желающих трудиться сделать ихтамнет.
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фильтрационные лагеря - их судьба. вата через фильтры плохо просачивается
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Под вывеской непонятного слова "реинтеграция" хотят окончательно предать Украину...
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Особый статус и все хотелки хуйла записанные в мюнхенском минском договорняке.
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А тим часом...
Віктор Орбан заклав у бюджет понад 2,4 млрд форинтів для будівництва російських православних церков.
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шоколадные хотят сами туда реинтегрироватся в ту дыру
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Таки Бамбас знов годуватиме всю Україну? Фууух.
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Мне такая реинтеграция не нужна,вату надо жечь напалмом,если Барыга боится или просто предатель,он должен уйти.Сейчас там нет нормальных людей,все нормальные выехали,под корень надо убрать падаль.
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сам то чего не жжешь еще?всмысле, почему "жжешь" на форуме, а не в окопе?причем должен был сам идти освобождать родную горловку)а ну да, барыга не дает тебе это сделать)
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Где приказ о наступлении?Сидеть в окопе мишенью?Я переселенец,а не дурак.
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можно подумать, когда было наступление, то ты в добровольцы записался?просто диванный воин, ждущий, чтоб кто нибудь сделал за него всю работу
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Когда было наступление?Когда Дебальцево сдавали,или когда Барыга в котел под Иловайском людей на расстрел завел?
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нет, когда освобождали славянск и северодонецк
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Этот Герасимов мразь уникальнейшая ,даже у рыгов такой не было ...
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Он из команды Шахова))Безлер начальник его охраны.
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Единственное, что может и должно
обсуждаться в стране, подвергшейся внешней агрессии, - как лучше и быстрее полностью
освободить Украину от иноземных захватчиков и их пособников внутри страны…
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Нужна не "тишина" на захваченном
Россией Донбассе и, тем более, не восстановление того, что Украина в данный момент не контролирует, а украинский Донбасс и Крым с полным контролем Украины над ее
международно-признанной государственной границей. Остальное - пустой
треп и предательство!...
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так нельзя. а то хуйло у пейсатого отпадет и маца у безальтернативца не получится.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗаконопроект о реинтеграции Донбасса будет зарегистрирован в Раде 4 октября, - Герасимов
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