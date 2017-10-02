 Порошенко утвердил создание Рабочего органа по координации деятельности торговли в ГУУАМ

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующий указ №302/2017 от 2 октября обнародован на сайте главы государства.
Вместе с тем опубликованы Протокол (от 27 марта 2017 года) и Порядок создания и деятельности Рабочего органа.
Указ вступает в силу с даты сдачи на хранение депозитарию последнего сообщения Договаривающихся Сторон о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления настоящего Протокола в силу.
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