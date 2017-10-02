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 Политика Украины
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Все про:ГУАМ (30) Порошенко (13965)

 Порошенко утвердил создание Рабочего органа по координации деятельности торговли в ГУУАМ

порошенко

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие протокол об утверждении порядка создания и деятельности Рабочего органа, координирующего действия договаривающихся сторон Соглашения о создании зоны свободной торговли между государствами-участниками ГУУАМ от 20 июля 2002 года.илу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующий указ №302/2017 от 2 октября обнародован на сайте главы государства.

Вместе с тем опубликованы Протокол (от 27 марта 2017 года) и Порядок создания и деятельности Рабочего органа.

Указ вступает в силу с даты сдачи на хранение депозитарию последнего сообщения Договаривающихся Сторон о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления настоящего Протокола в силу.

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Отака фігня, малята. Вже кацапи - браття і все погане на їх адресу видаляється.
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русский,не твоему родственнику херой раисси и самый главный русский рамзанка башку отпилил в 16 лет?
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ПОРА ЭТОГО УРОДА АНТИНАРОДНО СЖЕЧЬ ЗАЖИВО И ЕГО СЕМЬЮ!
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мы же не звери ,расстрела его и его жены у стены быдет вполне достаточно
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пришлось потратить время, пока понел, что такое ГУУАМ

Порошенко утвердил создание Рабочего органа по координации деятельности торговли в ГУУАМ - Цензор.НЕТ 2415
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порошенке пора на парашу в зоне !!!
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о це молодець добра ідея на противагу московського снг ! молодець порох мислить глобально
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Этот баян с ГУУАМ тягают со времен Кучмы, кроме слов и намерений ничего так и не выработали.
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одна У лишняя, но и так гуан покатит)))
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Що таке "рабочій орган"? Мабуть якесь лічне.
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Если органу дать команду твоего ника, то он станет рабочим.
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Мій нік створився, коли на Цензорі не можна було для коментів ввійти без регістрації. 2013-2014. Взагалі було: "вставай, мила моя вставай". Про Україну.
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даже не читал, ибо заю точно, петро для на старается... когда в угаре в очередь, гои!!!


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Маленький юбилей - 15 лет как создают зону свободной торговли в ГУАМ! вот и Рабочий орган сегодня утвердили! осталось подождать следующий юбилей...
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Ой цензор, ну дайте уже денег образованному редактору. Что такое координация деятельности торговли? Что там она сама занимается и зачем ее координировать? Это просто сложно понимать нормальному человеку.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко утвердил создание Рабочего органа по координации деятельности торговли в ГУУАМ
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