 Кабмин поднимает размер минимальной пенсии до 1452 грн, - Розенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке заявил вице-премьер-министр Павел Розенко по результатам переговоров с нардепами.
"Сегодня на совещании с народными депутатами Украины, с руководителями фракций, на которой обсуждалась пенсионная реформа, было принято еще одно важное решение о том, что мы готовы, и у нас есть для этого ресурс, чтобы с 1 октября минимальный размер пенсии вырос не по 1373 гривен, как планировалось ранее, а чтобы минимальный размер пенсии вырос до 1452 гривен ", - написал Розенко.
По его словам, минимальная пенсия может вырасти не в 60 гривен, а на 140.
"А это значит, что 8 млн пенсионеров, размер пенсии которых зависит от минимальной, получат более существенное повышение", - подчеркнул Розенко.
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Ломоносов: "Если в одном месте прибудет, то в другом, обязательно,
убудет". Нельзя бороться с бедностью не затрагивая тех немногих в Украине,
которые не по заслугам присвоили себе большую часть национального
богатства.
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Хочу реалити шоу, где депутатов и министров сажают в инвалидную коляску,
заселяют на последний этаж хрущевки, с текущей крышей…
и заставляют жить лишь на одну пенсию.... минимальную
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Пенсионеров пожалели? Очень приятно когда вы за меня так переживаете. Вон как на правительство бочку катите.
Ну хорошо и спасибо,конечно. Но вот кто будет потом переживать за вас?! Ау-у-у народ?
Вы как там без пенсий жить будете? Представляете,через лет десять,с пенсиями будут только,чиновники,депутаты,судьи и менты с военнослужащими.
Вы к ним относитесь? Тогда придется....помирать.
Как же вы достали,сердобльные вы наши пережевальщики.
Вы понимаете,что корень зла совсем в другом? Что сейчас,благодаря повышению пенсий на три-пятьт баксов,цены взлетят,везде и повсюду на сотни.......
Ведь основной покупатель,это.....правильно(!!!),пенсионер. Именно их вы видите толпами на рынках,они пересчитывая мелочишку,стоят возле киосков и именно на них расчитывают все эти погремушки во дворах,стыдливо называемые МАФами.
На ваших глазах господа,повышение пенсий,заканчивается уничтожением остатков экономики страны. Да ее и так уже фактически нет.
Вы посмотрите как драпает из страны,причем массово,молодежь.
Ну сто раз уже написал,хотите со мной спорить? Милости прошу подойти к остановке трамвая и посмотреть кто на нем ездит? Одни старики. Дошло до того,что скоро уже весь трамвай платить не будет. Все льготники! Массовоая халява. Ну раз пенсии повысили (а уж лучше бы убавили,глядишь и цены бы упали),то сразу и льготы проездные отмените.
Буду кощунствовать дальше......
Господа! Я не ерничаю,я говорю вам,что единственный способ спасти экономику страны,это,отменить льготы и пенсии. ПОЛНОСТЬЮ!!!
Доказывать надо,почему? Я понимаю ваше недоумение и ваш гнев. \Мол,да как же ты мерзский старикашка на святое то замахнулся? А вот так! Потому и замахнулся,что о вас дураках думаю. Сами то вы со своими соплями и слюнями,не способны.
Так доказывать,почему пенсии и льготы надо немедленно отменять?
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Или вы надеетесь,что отменят пенсионные сборы? Или государство прекратит доплачивтаь в ПФУ за ваш счет?
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А потом,что осталось,делят по паям. Столько то капитану,а вот столько-то матросу или механику.
Вот так должен жить и ПФУ. Никакой помощи от государства,он получать не должен. Вот сколько собрали,столько и делится на каждого пенса по паям.
А то в Лугандонии и у крысчан опять праздник. Кто-нибудь задумывался об этом хамстве,под названием двойная пенсия? Или фальшивый чернобылец? А афганцам положена? А вы у Афганистана не спрашивали,а то может быть вместо пенсий,афганцам надо бы платить народу Афгана и родственникам полтора мильена убитых? Или вот мне,выплачивать Эфиопии и Сомали,Анголе и Мозамбику,Йемену и Вьетнаму с Камбоджей. Да мало ли где побывать пришлось?
Заодно бы и не кичились бы с гордостью своими подвигами,в основе которой вся мерзость и подлость внешней политики СССР.
Но мы о пенсиях?
Господа,а вы заметили как дешевеют квартиры? Нет-нет,купить их за дешево не получится.
Но это из-за хохлизма. Предложения превышают спрос,куча народа мрет как мухи,на рынке переизбыток предложений о продаже. Но цены упорно держат. Пока.
Но впереди то.....жопа,господа.
А вы заметили как растут чиновники и депутаты? Сколько их на душу населения? Кто знает?
Вот начнем с АП или ВСУ,КСУ,ВРУ,ГПУ и все увеличиваются и увеличиваются. И сокращаться не думают. Даже на электронку не переходят,все справки перекладывают.
Само государство,превратилось в этакую кормушку для чиновников и.....пенсионеров.
Понятно,что начинать надо с чиновников и их льгот,но потом то,все-равно до пенсов добираться придется.
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наконец, нам уяснить, что всякая "реформа" такой власти, во главе
которой стоит президент с капиталами в оффшорах и заводиками во вражеской,
воюющей с Украиной, стране, не может ни быть, не чем иным,
как только циничным обманом.
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оксюморон.
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обещают что-то "добавить", но не поясняют, откуда возьмут
-
знайте, вас хотят в очередной раз ограбить...
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а теперь у нас президентом Порошенко, он ведёт нас в ЕС ( где, как известно из предыдущего поста, пенсионеры не успевают потратить пенсию) - и такой фонтан желчи и плевков в его адрес от кремлеботов и зрадогнид!
причём на фоне открытой агрессии и аннексии территорий
любой нормальный человек сочтёт весь этот лай за пропагандистскую спецоперацию, и будет абсолютно прав
а караван идёт
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Будешь удивлен. Есть страхование и соцвыплаты,которые делает каждый работающий...
далее продолжать или и так все ясно?
Чего туда мусульмане и рвутся. Им же там пособия и.....халява.
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Больно уж тема интересная.
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Тем более, что Ваши посты всегда очень интересны и содержательны.
Пользуясь случаем, хочу еще раз засвидетельствовать Вам свое почтение.
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себе на рубль. Дело не абсолютных цифрах, а в соотношении. При этой системе всякое "повышение" означает
дальнейший грабеж малоимущих.
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Я единственный здесь форумчанин,причем пенсионер,который выступает категорически против повышения пенсий.
Причем,привожу аргументы,которые вам не опровергнуть. Главный ваш лозунг: воровать надо меньше и ах,бедненькие. Хотя,среди пенсов много и богатеньких.
Но вот насчет воровать....понимаете друзья,у меня в подьезде и вокруг дома,воруют не депутаты и министры,а обычные граждане.
Вот,что не оставь,обязательно украдут. Лично меня обворовали уже раз пять.
Повесил куртку на перила и пока мыл лифт,ее....правильно!!!! Украли.
Вынес колонки во двор,ждал авто,поставил на лавочку возле подьезда,заглянул за поворот,там киоск,вернулся,а их и нет. Украли....
Ходил на природу,отошел от палатки и вернувшись (каких-то пять-десять минут)обнаружил исчезновение планшета,сотика,зарядного,денег с бумажником.
Веселуха-а-а!!!!
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Просто умные люди с дураками никогда не спорят.
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большая часть выплат (2,8 млрд.) пошла на покрытие дефицита Пенсионного фонда
другими словами, с учётом того, что из активов ФНБ доступны лишь 10% - остальное ценные бумаги, зарубежная недвижимость, золото и проч.) - поддержка нынешнего уровня пенсий в РФ возможна только на протяжении 3-4 месяцев
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итогом будет сползание паРаши в откровенный голод, когда валюты не будет хватать на банальную закупку продовольствия для населения
а паника приведёт к бунтам, новому оттоку ресурсов, краху банковской системы и другим ништякам
друзья, готовимся к Новому году, закупаем шампусик и будем с бокалами в руках наблюдать за расползанием полусгнившей туши отвратительного образования на севере Евразии
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-Це ви про що,куме?
-Та ось про що!Так вони з нас,через тарифы та инфляцию,хотели выдурить 60 гривен!Але им показалось,що це мало для них.Та запронували видурить 140
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паша розенко-2017:
ВІДЧУЙТЕ РІЗНИЦЮ...
Мабуть дитятко з голоду пухне...
Може допоможемо бідолашному,Українці?..
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