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 Экономика, Происшествия, Общество
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Все про:пенсионная реформа (1021) пенсия (1688) Розенко (526)

 Кабмин поднимает размер минимальной пенсии до 1452 грн, - Розенко

розенко

С 1 октября минимальный размер пенсии вырастет не до 1373 гривен, как планировалось ранее, а в 1452 гривен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке заявил вице-премьер-министр Павел Розенко по результатам переговоров с нардепами.

"Сегодня на совещании с народными депутатами Украины, с руководителями фракций, на которой обсуждалась пенсионная реформа, было принято еще одно важное решение о том, что мы готовы, и у нас есть для этого ресурс, чтобы с 1 октября минимальный размер пенсии вырос не по 1373 гривен, как планировалось ранее, а чтобы минимальный размер пенсии вырос до 1452 гривен ", - написал Розенко.

По его словам, минимальная пенсия может вырасти не в 60 гривен, а на 140.

"А это значит, что 8 млн пенсионеров, размер пенсии которых зависит от минимальной, получат более существенное повышение", - подчеркнул Розенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если ВР 3 октября примет пенсионную реформу, в октябре пенсии будут повышены для 9 млн человек, - Гройсман
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Розенко: "Мінімальна пенсія з 1 жовтня МОЖЕ зрости АЖ до 1452 гривень, а не до 1373 гривень, як планувалося раніше." Перемога, бл**ть!
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Поднимайте -не поднимайте, но крадете вы - и правительство, и депутаты, судя по вашим декларациям, - гораздо больше. А президент все это поддерживает и ничего не предпринимает для борьбы с коррупцией. Ворье, жулики, проходимцы. Веры вам нет и уже не будет.
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Смешно. Курс доллара на 2018? Хех, пенсы опять обвалят банковскую систему. Ещё немного покращення и страна просто загнётся
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Глядя на его морду так и хочется со всего маху битой и ничего не говорить.
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если бакс будет = 30 грн.то о каком повышении бюлеют эти бараны...?
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Сеня:-Надо говорить не "на Украине",а "в Украине"-а то спалемся...Петя:"а ты тогда говори "не хрен его знает",а "морковь его знает" Сеня шмыгнул носом и сказал:"не морковь,а капустусту-ее я больше люблю"
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Как говорил
Ломоносов: "Если в одном месте прибудет, то в другом, обязательно,
убудет". Нельзя бороться с бедностью не затрагивая тех немногих в Украине,
которые не по заслугам присвоили себе большую часть национального
богатства.
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тепер пенсіонери зможуть по безвізу по Європі поколесити
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Уррряяя, здобулы! Теперь наши пенсионеры смогут посетить Париж благодаря омрiяному поколiннями українцiв безвiзу. Выпить там фантастичної кави, как завещал главный Барыга страны.
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***

Хочу реалити шоу, где депутатов и министров сажают в инвалидную коляску,
заселяют на последний этаж хрущевки, с текущей крышей…
и заставляют жить лишь на одну пенсию.... минимальную
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Ти ж дивись які благодійники. Індексація пенсій. Нє, не чули? Ой буде лихо.
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У пенсионеров праздник, наконец то дождались.

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Как они в унисон с Курощупом,тот тоже в ДурНР поднимает пенсию,аж на 5%.
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Ну фсьо, тільки ви і бачили пенсів. Завтра ж подадуться кудись на Гаваї.
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Там один молодык с бородкой на государственной Зализнице получает зарплату в мимллион гривен за непосильный труд...
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Нам дорогое правительство нужно для еще более дорогих прогнозов...
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давно на часі йти на Банкову і Грушевського але толерасти все схавають
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Спасибо вам, кормильцы! Целых 53 доллара, а с новым курсом в бюджете целых 48!
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Тепер потрібно чекати чергового підвищення цін на все.
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Эх-х-х спорщики вы спорщики.....
Пенсионеров пожалели? Очень приятно когда вы за меня так переживаете. Вон как на правительство бочку катите.
Ну хорошо и спасибо,конечно. Но вот кто будет потом переживать за вас?! Ау-у-у народ?
Вы как там без пенсий жить будете? Представляете,через лет десять,с пенсиями будут только,чиновники,депутаты,судьи и менты с военнослужащими.
Вы к ним относитесь? Тогда придется....помирать.
Как же вы достали,сердобльные вы наши пережевальщики.
Вы понимаете,что корень зла совсем в другом? Что сейчас,благодаря повышению пенсий на три-пятьт баксов,цены взлетят,везде и повсюду на сотни.......
Ведь основной покупатель,это.....правильно(!!!),пенсионер. Именно их вы видите толпами на рынках,они пересчитывая мелочишку,стоят возле киосков и именно на них расчитывают все эти погремушки во дворах,стыдливо называемые МАФами.
На ваших глазах господа,повышение пенсий,заканчивается уничтожением остатков экономики страны. Да ее и так уже фактически нет.
Вы посмотрите как драпает из страны,причем массово,молодежь.
Ну сто раз уже написал,хотите со мной спорить? Милости прошу подойти к остановке трамвая и посмотреть кто на нем ездит? Одни старики. Дошло до того,что скоро уже весь трамвай платить не будет. Все льготники! Массовоая халява. Ну раз пенсии повысили (а уж лучше бы убавили,глядишь и цены бы упали),то сразу и льготы проездные отмените.
Буду кощунствовать дальше......
Господа! Я не ерничаю,я говорю вам,что единственный способ спасти экономику страны,это,отменить льготы и пенсии. ПОЛНОСТЬЮ!!!
Доказывать надо,почему? Я понимаю ваше недоумение и ваш гнев. \Мол,да как же ты мерзский старикашка на святое то замахнулся? А вот так! Потому и замахнулся,что о вас дураках думаю. Сами то вы со своими соплями и слюнями,не способны.
Так доказывать,почему пенсии и льготы надо немедленно отменять?
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начни с себя - откажись от пенсии в пользу голодающих детей Африки.
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И,что? Вам лично станет легче?
Или вы надеетесь,что отменят пенсионные сборы? Или государство прекратит доплачивтаь в ПФУ за ваш счет?
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мне, как "счасливому обладателю" "минимальной пенсии"(и совсем не 1373 гривны)...совершенно всеравно буду ли я получать 949 или 1454 или 2373 ! выживать НА ЭТО - влачить жалкое существование, не достойное звания человека.
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Как живут рыбаки во всем мире? А они господа,живут с хвоста. Вот поймали рыбку,продали,а потом делят. Топливо,амортизация,портовые сборы,масло,продукты,короче,все расходы в минус.
А потом,что осталось,делят по паям. Столько то капитану,а вот столько-то матросу или механику.
Вот так должен жить и ПФУ. Никакой помощи от государства,он получать не должен. Вот сколько собрали,столько и делится на каждого пенса по паям.
А то в Лугандонии и у крысчан опять праздник. Кто-нибудь задумывался об этом хамстве,под названием двойная пенсия? Или фальшивый чернобылец? А афганцам положена? А вы у Афганистана не спрашивали,а то может быть вместо пенсий,афганцам надо бы платить народу Афгана и родственникам полтора мильена убитых? Или вот мне,выплачивать Эфиопии и Сомали,Анголе и Мозамбику,Йемену и Вьетнаму с Камбоджей. Да мало ли где побывать пришлось?
Заодно бы и не кичились бы с гордостью своими подвигами,в основе которой вся мерзость и подлость внешней политики СССР.
Но мы о пенсиях?
Господа,а вы заметили как дешевеют квартиры? Нет-нет,купить их за дешево не получится.
Но это из-за хохлизма. Предложения превышают спрос,куча народа мрет как мухи,на рынке переизбыток предложений о продаже. Но цены упорно держат. Пока.
Но впереди то.....жопа,господа.
А вы заметили как растут чиновники и депутаты? Сколько их на душу населения? Кто знает?
Вот начнем с АП или ВСУ,КСУ,ВРУ,ГПУ и все увеличиваются и увеличиваются. И сокращаться не думают. Даже на электронку не переходят,все справки перекладывают.
Само государство,превратилось в этакую кормушку для чиновников и.....пенсионеров.
Понятно,что начинать надо с чиновников и их льгот,но потом то,все-равно до пенсов добираться придется.
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Ты больной какой-то, или на зарплате у банды."Государство-кормушка для пенсионеров"?! Чтоб тебя так кормили всю твою оставшуюся жизнь твои воры-хозяева.
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Опять голодных ободрать до нитки. А оффшорных потрусить предложить не? Не нужно? Убрать льготы, доплаты особые надбавки у чиновников тоже не докумкал? Да хоть последнее у пенсов отбери - нихрена не изменится, кроме того, что и эти копейки "доосвоят" Гроси, Розенки, Порошенки и т.д. В дырявую бочку сколько воды не носи не наносишь.
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Придет и для этого время. Полагаю, что еще до конца каденции действующего преза.
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Доказывай у себя в дурдоме, ты там главный, тебя будут слушать.
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Надо,
наконец, нам уяснить, что всякая "реформа" такой власти, во главе
которой стоит президент с капиталами в оффшорах и заводиками во вражеской,
воюющей с Украиной, стране, не может ни быть, не чем иным,
как только циничным обманом.
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Блудняк. По Закону пенсии "кабмин" обязан увеличить(осовременнить) и без "рехформы" от "братского" мвф. Только теперь, это, с большой помпой, "заслуга" Гроси. Кому втираете?
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и тем не менее, никаких массовых протестов 17 октября в стране не будет
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Ппц) Пусть расскажут еще, как можно прожить на эти 1400гривен месяц?!
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Тому що вже пів року теревенять про це підвищення, а торгаші відразу ж погнали ціни вгору.
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и он этим "достижением" еще и хвастается!
оксюморон.
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какие брехливые скоты! в этой стране минимальная пенсия - 949 гривен! ни верите?? спросите у 500.000(!) пенсионеров(!), что получают такую "пенсию"!
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Если вам
обещают что-то "добавить", но не поясняют, откуда возьмут

-
знайте, вас хотят в очередной раз ограбить...
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Нашим батькам ще більш-менш "пощастило" працювати на совок. На державних підприємствах, заводах, установах тощо. Мають стаж і мінімальну пенсію, якої вистачає хіба що на хліб. Після цього, нувориші-крадії кинули всіх на "вольні хліба": або без взагалі трудової книги, або по мінімуму (залишок в конверті) особливо в селі. І тепер ці ж самі, пі...си, кричать, що треба було працювати.
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то все пусте ми маєм катастрофу з пенційним фондом ! писати дотепні пости можна скільки завгодно а це невирішить проблеми країна старіє старі вибирають довгого молоть втікає ! нежалію старих вони таку долю собі збудували ! тут от молодим що робити це проблема
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Угу, краiна старiе... И Гнойсман нашел оригинальное решение как за 2 года ее омолодить.
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вибереш собі путіна він вам халявую озолотить ввп країни як в бурунді а він мені тут пости пише !
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Молоді вже вирішили що робити. Любити Батьківщину так би мовити здалеку. Прикро, але це факт. Далі буде тільки гірше.
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звісно всі країни соц табору ну типу вашавського договора зробили реформи побудували ринкові відносини і тепер пожинають плоди 1 а у нас що ? вибрали порошенко вже обливають лайно нетакий немає халяви реформи злочині !опустили країну ниже африки і некаюця популізм дикий популізм реформ нетреба скрізь зрада ця влада нетака всі нетакі де наші гроші 1
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Почему не было проблемы с Пенсионным фондом при зеке? Там дефицит был ок 10 млрд, а сейчас, с 2014 г 140 млрд.
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И сколько нам еще терпеть таку владу которая просто стебется над людьми? Нельзя, а то пукин нападет. Это правительство спасает эта война, они за нее прячутся , грозятся если майдан то путя будет тут, ой и вообще уже слов никаких нет, когда толстый депутетик с блестящими щеками сует копейку и говорит что это манна небесная, пенсионеры еще и благодарны быть должны. А в Европе пенсионеры неуспевают потратить на себя пенсию, она у них остается, и путешествуют люди и живут хорошо
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вот мне интересно: когда президентом Украины был Янукович, ни одна кацапская сволочь не позволяла себе кривого словца в его адрес - как же, ведь он вёл нас в Таёжный союз, где только на паРаше сейчас 21 миллион человек ( четверть населения) живут за чертой бедности
а теперь у нас президентом Порошенко, он ведёт нас в ЕС ( где, как известно из предыдущего поста, пенсионеры не успевают потратить пенсию) - и такой фонтан желчи и плевков в его адрес от кремлеботов и зрадогнид!
причём на фоне открытой агрессии и аннексии территорий
любой нормальный человек сочтёт весь этот лай за пропагандистскую спецоперацию, и будет абсолютно прав
а караван идёт
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Боюсь пока этот нью Моисей - Порошенко доведет нас в ЕС то многие тупо не дойдут - вымрут. Ну и караван идет то идет только вопрос куда. Сдается мине, что в конце пути у этого каравана пропасть. Когда куда-то идут сначала ставят цель пути. Причем разумную и досягаемую. Главное результат, а не движение. А с результатом у нас мягко говоря полная жоппа. Именно с думя П.
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Для ПРО. Ну раз идем в ЕС,то давай узнаем,сколько государства,там в ЕС,платят в пенсионные фонды? Не знаешь? А жаль. Проверь........
Будешь удивлен. Есть страхование и соцвыплаты,которые делает каждый работающий...
далее продолжать или и так все ясно?
Чего туда мусульмане и рвутся. Им же там пособия и.....халява.
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"он ведёт нас"_______________________не обобщай - бараны отдельно, люди отдельно...
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Уважаемые пенсионеры вы кушали сегодня? Нет. Тогда спать, быстро спать
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Танюш,я покушал. Можно мне не спать?
Больно уж тема интересная.
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Уважаемый Сергей, Вам - можно.
Тем более, что Ваши посты всегда очень интересны и содержательны.
Пользуясь случаем, хочу еще раз засвидетельствовать Вам свое почтение.
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Кстати, пару дней назад бегущая строка была, что кабмин утвердил новый порядок начисления субсидий. В свете того, что на следующий год в бюджет заложено на выплаты субсидий заложено на 2 лярда меньше, очевидно, что для пенсионеров готовят очередное "покращення".
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свиноголовый называй вещи своими именами -индексация а не повышение .
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Лучше бы рисом и гречкой уже пенсию платили. Щедрый барин розенко поднял пенсию аж на 140 гривен.
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И это очень много,потому как эти деньги,забрали не с госдач и депутатов с судьями и прокурорами,а с каждого из вас.
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Людям повысят на копейку -
себе на рубль. Дело не абсолютных цифрах, а в соотношении. При этой системе всякое "повышение" означает
дальнейший грабеж малоимущих.
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Смешно и забавно....
Я единственный здесь форумчанин,причем пенсионер,который выступает категорически против повышения пенсий.
Причем,привожу аргументы,которые вам не опровергнуть. Главный ваш лозунг: воровать надо меньше и ах,бедненькие. Хотя,среди пенсов много и богатеньких.
Но вот насчет воровать....понимаете друзья,у меня в подьезде и вокруг дома,воруют не депутаты и министры,а обычные граждане.
Вот,что не оставь,обязательно украдут. Лично меня обворовали уже раз пять.
Повесил куртку на перила и пока мыл лифт,ее....правильно!!!! Украли.
Вынес колонки во двор,ждал авто,поставил на лавочку возле подьезда,заглянул за поворот,там киоск,вернулся,а их и нет. Украли....
Ходил на природу,отошел от палатки и вернувшись (каких-то пять-десять минут)обнаружил исчезновение планшета,сотика,зарядного,денег с бумажником.
Веселуха-а-а!!!!
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От своей пенсии уже отказался, в пользу барыг?
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"привожу аргументы,которые вам не опровергнуть"
Просто умные люди с дураками никогда не спорят.
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не обижайся но ты лапух . за своими вещами смотреть надо а не оставлять где попало .
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только что сообщили, что за сентябрь 17 года объединённый с Резервным фондом Фонд нац.благосостояния РФ потерял 3 млрд. долларов и сократился с 92 до 89 млрд.
большая часть выплат (2,8 млрд.) пошла на покрытие дефицита Пенсионного фонда
другими словами, с учётом того, что из активов ФНБ доступны лишь 10% - остальное ценные бумаги, зарубежная недвижимость, золото и проч.) - поддержка нынешнего уровня пенсий в РФ возможна только на протяжении 3-4 месяцев
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Ну и какого мне с того, что там в казламордии мордорской творится? Мне лично насрать что там и как получает. Я в Украине живу. Меня интересует положение вещей В УКРАИНЕ.
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причём если РФ начнёт резко распродавать золото и драгоценные камни, их цена на рынке резко упадёт - и вырученных денег всё-равно не хватит
итогом будет сползание паРаши в откровенный голод, когда валюты не будет хватать на банальную закупку продовольствия для населения
а паника приведёт к бунтам, новому оттоку ресурсов, краху банковской системы и другим ништякам
друзья, готовимся к Новому году, закупаем шампусик и будем с бокалами в руках наблюдать за расползанием полусгнившей туши отвратительного образования на севере Евразии
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Тобишь и тут,жадность своё взяла.Ну не могут они по другому!
-Це ви про що,куме?
-Та ось про що!Так вони з нас,через тарифы та инфляцию,хотели выдурить 60 гривен!Але им показалось,що це мало для них.Та запронували видурить 140
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паша розенко-2015:



паша розенко-2017:

Кабмин поднимает размер минимальной пенсии до 1452 грн, - Розенко - Цензор.НЕТ 9429

ВІДЧУЙТЕ РІЗНИЦЮ...
Мабуть дитятко з голоду пухне...
Може допоможемо бідолашному,Українці?..
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаКабмин поднимает размер минимальной пенсии до 1452 грн, - Розенко
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