 Поезд на железнодорожном переезде сбил автомобиль на Киевщине - один человек погиб, один травмирован, - Нацполиция

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщается в департаменте коммуникаций Нацполиции.
В сообщении отмечается: "В пгт Глеваха на регулируемом железнодорожном переезде технический поезд сбил легковой автомобиль, который пытался проехать на запрещающий сигнал светофора. В результате столкновения пассажир автомобиля получил несовместимые с жизнью травмы. Водитель госпитализирован в больницу", - сообщает Главное управление Национальной полиции в Киевской области.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
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І на жаль ще не намалювали "смайла" щоб виразити тупість.
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