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 Поезд на железнодорожном переезде сбил автомобиль на Киевщине - один человек погиб, один травмирован, - Нацполиция

дтп

В пгт Глеваха Киевской области на железнодорожном переезде поезд сбил легковой автомобиль, в результате ДТП один человек погиб, еще один получил травмы.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщается в департаменте коммуникаций Нацполиции.

В сообщении отмечается: "В пгт Глеваха на регулируемом железнодорожном переезде технический поезд сбил легковой автомобиль, который пытался проехать на запрещающий сигнал светофора. В результате столкновения пассажир автомобиля получил несовместимые с жизнью травмы. Водитель госпитализирован в больницу", - сообщает Главное управление Национальной полиции в Киевской области.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

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Наче не вихідні, аби такі новини обговорювати...
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И не говори. Вроде и не выходные, а они все под поезда лезут.
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Не поезд сбил, а дурак подлез под поезд и убил своего пассажира.
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много дебилов наплодилось в бурные 90 е годы
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Ну что ж такое, вроде бы понимают, а все равно поступают непредсказуемо.
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слів - нема!!!!!!!!!!!!!!1
І на жаль ще не намалювали "смайла" щоб виразити тупість.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПоезд на железнодорожном переезде сбил автомобиль на Киевщине - один человек погиб, один травмирован, - Нацполиция
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