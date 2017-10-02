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Все про:медицина (1647) наука (548) Нобелевская премия (151) Нобелевский комитет (26)

 Нобелевскую премию по медицине получили трое американских ученых за исследование суточных биологических ритмов

нобель

Нобелевскую премию по физиологии и медицине за 2017 год получили американцы Джеффри Холл, Майкл Розбаш и Майкл Янг.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня".

Самую престижную награду в сфере медицины ученые получат за "открытие молекулярных механизмов, которые контролируют циркадные ритмы". Речь идет о циклических колебаниях интенсивности различных биологических процессов, связанных со сменой дня и ночи.

Ученые, используя фруктовых мушек в качестве подопытных организмов, смогли выделить ген, отвечающий за суточные биологические ритмы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двое украинцев отмечены наградами Конкурса молодых ученых Европейского Союза

Сумма каждой из Нобелевских премий в 2017 году составляет 9 миллионов шведских крон (1 миллион долларов США).

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А кто-то может припомнить нобелевских лауреатов в совка и постсовковых странах ?!
То-то же ☝ гиблое место - территория совка 😞
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В 1999 году переехал в Нидерланды, где стал работать с Андреем Геймом в Университете Неймегена. Вместе с ним в 2001 году перебрался в Манчестерский университет. 3 ноября 2004 года[14] Новосёлов защитил диссертацию на степень доктора философии(PhD) под руководством профессора Ян-Кееса Маана[15].В 2011 году был избран членом Королевского Общества[16]. На данный момент является Langworthy professor of physicsМанчестерского университета и профессором Королевского Общества[17].Проживает в Манчестере, имеет российское и британское гражданство[5].
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Из Тагила... мужик как раз сбежал в Манчестер.
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"за графен" - експериментальне досягнення, умови для цієї роботи створила Англія
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Угу,еще. И не из далекого совкового прошлого
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А чего не Супрунша?У нее самая продвинутая реформа,лечение по телевизору и диагноз в морге.
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"Телефонный звонок: - Алло, это больница? - Нет, это морг. - Ой! Мне к вам еще рано. - Ничего, мы подождем!"
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В цивілізованому світі в 21 столітті "открытие молекулярных механизмов, которые контролируют циркадные ритмы", а в Криму Поклонська з бюстом царя, що "мироточить". Які різні світи і люди
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Молодцы!!!

"А сейчас хотелось бы услышать начальника транспортного отдела" (с)
Кацотроли запоребрика, ваш выход
Чур петуха из говна в пример не ставить!
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Та чем там, сегодня умерла последняя муха-дрозофила(с) и не на ком опыты ставить...

😀😀😀
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А шо ж такое скрепов нет. Ах да кацапов лечить не надо,их бабы еще нарожают.
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У нас медицина осталась только в Феофании.Остальные существуют за счёт больного.
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а тим часом на рассії встановили, що Земля таки плоска
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https://www.facebook.com/profile.php?id=100006878176696 Думаю, где-то там и были нобелевские по генетике
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***
Наивно ждать открытия бессмертия от людей,
которые даже не научились лечить сопельки!
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Знайомий доньки стажирувався в кліниці в Канаді...
В перший день побачив тіло на коталці, накрите простирадлом. На каталці була приклеїна велика табличка з написом DNR...

Спитав у супровідного лікаря, що ж це за ДНР таке?

Виявилось, що це стандартний супроводжувальний напис, у морг, - Do not resuscitate - Не реанімувати...
Це ж треба було так вдало назвати "маладоє гасударство".......
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомНобелевскую премию по медицине получили трое американских ученых за исследование суточных биологических ритмов
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