 Нобелевскую премию по медицине получили трое американских ученых за исследование суточных биологических ритмов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня".
Самую престижную награду в сфере медицины ученые получат за "открытие молекулярных механизмов, которые контролируют циркадные ритмы". Речь идет о циклических колебаниях интенсивности различных биологических процессов, связанных со сменой дня и ночи.
Ученые, используя фруктовых мушек в качестве подопытных организмов, смогли выделить ген, отвечающий за суточные биологические ритмы.
Сумма каждой из Нобелевских премий в 2017 году составляет 9 миллионов шведских крон (1 миллион долларов США).
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То-то же ☝ гиблое место - территория совка 😞
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"А сейчас хотелось бы услышать начальника транспортного отдела" (с)
Кацотроли запоребрика, ваш выход
Чур петуха из говна в пример не ставить!
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😀😀😀
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Наивно ждать открытия бессмертия от людей,
которые даже не научились лечить сопельки!
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В перший день побачив тіло на коталці, накрите простирадлом. На каталці була приклеїна велика табличка з написом DNR...
Спитав у супровідного лікаря, що ж це за ДНР таке?
Виявилось, що це стандартний супроводжувальний напис, у морг, - Do not resuscitate - Не реанімувати...
Це ж треба було так вдало назвати "маладоє гасударство".......
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