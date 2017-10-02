 30 иностранных судов незаконно осуществили заход в порты оккупированного Крыма в сентябре, - МинВОТ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.
"В период с 1 сентября по 1 октября текущего года зафиксировано заходы 30 грузовых судов-нарушителей в порты оккупированного Крыма. В общем этими судами осуществлено 79 заходов в порты Керчи, Севастополя и Феодосии. Из них 23 судна под флагом Российской Федерации и 7 - под флагами других государств. В частности Палау, Сьерра-Леоне, Того, Танзания.
Кроме того, зафиксировано 5 судов под флагами Мальты, Панамы, Танзании, Того и России, находились в акватории портов Севастополя, Феодосии и Ялты без захода в терминалов порта", - говорится в сообщении.
В течение августа 2017 года по обобщенной информации в порты оккупированного Крым заходили 34 грузовых судна-нарушителя под флагами РФ, Палау, Сьерра-Леоне, Того, Коморских островов, Танзания.
В МинВОТ напомнили, что заход судов под иностранными флагами в закрытые морские порты и терминалы, расположенные на территории АР Крым и г. Севастополь рассматриваются как нарушение норм международного права и законодательства Украины, что влечет за собой ответственность судовладельцев, операторов и капитанов судов, в том числе уголовную.
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- А где-ж наши корабли????
- Они утонули...
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Татьяна, думаете они поддерживают санкции?
Источник:https://censor.net.ua/n457771
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К тому же, я не понимаю, почему такая реакция? Ничего крамольного, тем более в защиту барыги, не написал. Взял инфу из самой статьи и поинтересовался, считаете ли Вы, что россосийские судовладельцы придерживаются санкций и всё.
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И где я написал, что не считаю заход россосиян нарушением? Я не считаю, что россосияне обращают внимание на санкции. А наказать их, если они ходят Крым-Новороссийск ( например), тоже нет никакой возможности.
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Наказать тех, кто ходит Крым-ближайшие порты россосии нет , к сожалению, возможности ( по поводу боевых пловцоав фантазировать не будем).
Если бы мы капитулировали три года назад, то лугандонии не жались бы, дорезая заводи и шахты, в 6-и с половиной районах Донецкой и Луганской областей.
ПыСы. Если что, Татьяна, я из тех, для кого стакан наполовину полон, а не полупустой. Я бы не выжил с мыслями о тотальном "всёпропало".
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Соль на рану?
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39 000 российских туристов застряли в Турции. Авиакомпании РФ разоряются. Величие растет. Неделю жить в аэропорту - красота.
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😀😀😀
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Хотя...Там Эрдоган.. Панькаться не будет.
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http://an-crimea.ru/page/news/160527 …
фото-архив
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Нато уже в Украине!
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28 вересня о 7:28 ·
Новости из США.
Сегодня первые 15 минут идущей в самый прайм-тайм на канале MSNBC передачи Рэчел Мэддоу были посвящены методам ведения Россией ее гибридной войны против всего цивилизованного мира.
Сначала речь шла о диверсиях на складах боеприпасов в Украине, произошедших в этом году, в том числе, естественно, о последней диверсии, в Калиновке.
А потом - об использовании Россией социальных сетей для пропаганды. Впервые, кстати, ФБ был фактически обвинен с экрана ТВ в том, что по массовым жалобам российских троллей банит украинских блоггеров. И очень много о пропаганде с призывами голосвать за Брекзит, за отделение Каталонии, за отделение Курдистана, за Трампа, за Сандерса (чтобы против Клинтон), за Стайн (была такая кандидат в президенты США от партии зеленых), чтобы отобрала голоса у Клинтон в штатах, в которых было примерное равенство сил (и отобрала - и в Пенсильвании, и в Висконсине, и в Мичигане, где и решился исход выборов), за AfD. Об организации демонстраций в США под лозунгами, способствующими пропаганде идей, нравящихся избирателям Трампа, о поддержке движений за независимые Техас и Калифорнию, и так далее, и так далее...
Рэчел очень четко подметила, что стремясь к захвату чужих территорий, Россия всячески поддерживает по всему миру всевозможных сепаратистов, поддерживает разделение и раздробление, чтобы ослабить всех и везде.
Expansionist Russia promotes division everywhere elseRachel Maddow reports on the latest revelations about how Russia used social media to disrupt the 2016 U.S. election and in actively encouraging secessionist movements around the world to promote division as it tries to grow itself.
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Потом пригодится!
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http://nadbugom.in.ua/bloger.php?id=308&utm_campaign=playbuzz&pb_traffic_source=facebook&utm_source=facebook
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Наверна, ентим какато связано.. ..😀😀
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21 мин. ·
Внутрішня окупація України. Що це? Про Рух Визволенняhttps://www.facebook.com/dostali.hvatit/videos/1664242023610565/
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