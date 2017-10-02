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 Политика Украины
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 30 иностранных судов незаконно осуществили заход в порты оккупированного Крыма в сентябре, - МинВОТ

керчь

В сентябре 30 иностранных судов незаконно осуществили заход в порты Крыма.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

"В период с 1 сентября по 1 октября текущего года зафиксировано заходы 30 грузовых судов-нарушителей в порты оккупированного Крыма. В общем этими судами осуществлено 79 заходов в порты Керчи, Севастополя и Феодосии. Из них 23 судна под флагом Российской Федерации и 7 - под флагами других государств. В частности Палау, Сьерра-Леоне, Того, Танзания.

Кроме того, зафиксировано 5 судов под флагами Мальты, Панамы, Танзании, Того и России, находились в акватории портов Севастополя, Феодосии и Ялты без захода в терминалов порта", - говорится в сообщении.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Судно "San porfyrios" под флагом Белиза задержано украинской морской охраной из-за заходов в порты оккупированного Крыма. ВИДЕО

В течение августа 2017 года по обобщенной информации в порты оккупированного Крым заходили 34 грузовых судна-нарушителя под флагами РФ, Палау, Сьерра-Леоне, Того, Коморских островов, Танзания.

В МинВОТ напомнили, что заход судов под иностранными флагами в закрытые морские порты и терминалы, расположенные на территории АР Крым и г. Севастополь рассматриваются как нарушение норм международного права и законодательства Украины, что влечет за собой ответственность судовладельцев, операторов и капитанов судов, в том числе уголовную.

Смотрите: В портах Николаевщины есть российские суда, - глава ОГА Савченко. ВИДЕО
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А может просто топить?
- А где-ж наши корабли????
- Они утонули...
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Взять бы МГ-34... вот прямо из дивана.... Так затвора и ленты нет. Затвора и не было, когда я его копнул... А вот лента- была 50 патронов. Тока я её продал, придурок... А 1200 выстрелов в минуту... Не то шо твой топор...
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Ну... извини. Я больше не буду. А у меня вчера 2 чудика диван меняли... Ну а старый я потребовал выбросить. А жена орет: Андрей, там твои трофеи!!! А я ж не знал... Ну и начинаю вынимать... Начал с МГ-34, продолжил ганс-касонами, потом пошли странные железки в виде иголок, то есть- штыков к мосинкам... В общем, я, с похмелюги, тока потом опомнился, когда рожи грузчиков этих увидел... Они были- оффуевшие. Щас жду визита полиции. Наверняка ведь- сдадут. Ну и пусть... Даже интересно.
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а чо Украинские подлодки не топят корабли-нарушители ?
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Из них 23 судна под флагом Российской Федерации

Татьяна, думаете они поддерживают санкции?
Источник:https://censor.net.ua/n457771
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Славич, тебе на форуме общения не хватает сегодня?))))
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Да мне всегда приятно общаться с Вами, Татьяна.

К тому же, я не понимаю, почему такая реакция? Ничего крамольного, тем более в защиту барыги, не написал. Взял инфу из самой статьи и поинтересовался, считаете ли Вы, что россосийские судовладельцы придерживаются санкций и всё.
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Просто сегодня с одним из ваших уже наобщалась)))) Просто поразило, что заход российских кораблей ты уже считаешь не нарушением. В чем новость? Ну , нарушили. И? Министерство создавалось для констатации факта? Где официальная реакция на нарушения?
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Ну то ж не со мной.

И где я написал, что не считаю заход россосиян нарушением? Я не считаю, что россосияне обращают внимание на санкции. А наказать их, если они ходят Крым-Новороссийск ( например), тоже нет никакой возможности.
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Да не только ты, ниже тоже самое - так 23 же российских! И что? Нам это как мешает? Есть нарушение международного права? Действуйте соответствующе, чтобы в той же Гааге нам потом не заявляли "недостаточно материалов по агрессии". Просто руки опускаются. Иногда кажется, что еще при Минске-1 мы капитулировали, но власть три года боится нам это озвучить.
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23 ( и ниже кто-то написал) потому - что это из текста статьи. Нужно придумывать отсебятину?

Наказать тех, кто ходит Крым-ближайшие порты россосии нет , к сожалению, возможности ( по поводу боевых пловцоав фантазировать не будем).

Если бы мы капитулировали три года назад, то лугандонии не жались бы, дорезая заводи и шахты, в 6-и с половиной районах Донецкой и Луганской областей.

ПыСы. Если что, Татьяна, я из тех, для кого стакан наполовину полон, а не полупустой. Я бы не выжил с мыслями о тотальном "всёпропало".
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У нас разные взгляды на происходящее в стране. Оптимизмом на ровном месте не страдаю. Назови хоть один государственный институт, который у нас работает как положено, тогда и поговорим о полупустых или полуполных стаканов.
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какая там соль, если 23 были кацапскими. А им нарушать как пальцем об асфальт. Преступление уже есть, а наказание последует обязательно.
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каждое судно имеет IMO номер по нему можно вычислить и арестовать если зайдет в порт Украины
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А если никогда не зайдет,то и наказать не сможем?
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когда то зашли в территориальные воды Абхазии,потом в Поти были проблемы,но не арестовали
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Правильно. И не арестуют. Так... по мелкому. Инспекцию организуют порт-стэйт. Одновременно- есть возможности. Тока повторяюсь: этим никто не станет заниматься. Круговая порука. За свой базар- отвечаю. Это- если по- мариупольски.
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да нет,это было давно и мы были под украинским флагом ,шли по краю,отнеслись снисходительно,а вот тех кто был в Сухуми сразу по прибытию арестовали в Грузии
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odessa-ua 🇺🇦‏ @uanews3 30 сент.

39 000 российских туристов застряли в Турции. Авиакомпании РФ разоряются. Величие растет. Неделю жить в аэропорту - красота.

30 иностранных судов незаконно осуществили заход в порты оккупированного Крыма в сентябре, - МинВОТ - Цензор.НЕТ 1323
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Да на баржи усех и вёсла дать падлюкам... 😀😀
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И в Средиземное море! Пусть гребут в сторону Египта.
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В ЗІМБАБВУ, тама тепло і людожери... ..😀😀😀
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Та да, можуть отруїтся.... Не подумав.. .

😀😀😀
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39000 узкоязыких? Могут мутонуть ВРоТНР ( ВнешняяРоссийско-Туристическая Народная Республика)

Хотя...Там Эрдоган.. Панькаться не будет.
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30 иностранных судов незаконно осуществили заход в порты оккупированного Крыма в сентябре, - МинВОТ - Цензор.НЕТ 4795RoksolanaToday&Крым‏ @KrimRt 2 год.2 години томуБільшеОлегу Зубкову запретили выезжать из РФ из-за незаконного кафе на территории его парка
http://an-crimea.ru/page/news/160527 …
фото-архив30 иностранных судов незаконно осуществили заход в порты оккупированного Крыма в сентябре, - МинВОТ - Цензор.НЕТ 8826
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Ну,шож судить теперь их надо.Естественно заочно.Лет на 200.За незаконное пересечение границы.Всёравно нихуя не делают эти суды.С залогом обламаются.Так хоть виртуально "попашут".
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Главнокомандующий вооруженных Швеции уже в зоне АТО вместе с Віктором Муженко.
Нато уже в Украине!
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Igor Aizenberg
28 вересня о 7:28 ·
Новости из США.
Сегодня первые 15 минут идущей в самый прайм-тайм на канале MSNBC передачи Рэчел Мэддоу были посвящены методам ведения Россией ее гибридной войны против всего цивилизованного мира.
Сначала речь шла о диверсиях на складах боеприпасов в Украине, произошедших в этом году, в том числе, естественно, о последней диверсии, в Калиновке.
А потом - об использовании Россией социальных сетей для пропаганды. Впервые, кстати, ФБ был фактически обвинен с экрана ТВ в том, что по массовым жалобам российских троллей банит украинских блоггеров. И очень много о пропаганде с призывами голосвать за Брекзит, за отделение Каталонии, за отделение Курдистана, за Трампа, за Сандерса (чтобы против Клинтон), за Стайн (была такая кандидат в президенты США от партии зеленых), чтобы отобрала голоса у Клинтон в штатах, в которых было примерное равенство сил (и отобрала - и в Пенсильвании, и в Висконсине, и в Мичигане, где и решился исход выборов), за AfD. Об организации демонстраций в США под лозунгами, способствующими пропаганде идей, нравящихся избирателям Трампа, о поддержке движений за независимые Техас и Калифорнию, и так далее, и так далее...
Рэчел очень четко подметила, что стремясь к захвату чужих территорий, Россия всячески поддерживает по всему миру всевозможных сепаратистов, поддерживает разделение и раздробление, чтобы ослабить всех и везде.
30 иностранных судов незаконно осуществили заход в порты оккупированного Крыма в сентябре, - МинВОТ - Цензор.НЕТ 7967 Expansionist Russia promotes division everywhere elseRachel Maddow reports on the latest revelations about how Russia used social media to disrupt the 2016 U.S. election and in actively encouraging secessionist movements around the world to promote division as it tries to grow itself.
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То, что это протоколируют, это хорошо!
Потом пригодится!
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потом для украинских пейсатых реформаторов не наступит, у них одно потом - гилляка.
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Голимый опрос, Михо не может стать президентом .
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Та понятно... Я сам в шоке! Хотелось бы увидеть более реальную картину (чтоб цензоровские и остальные тоже подключились)... Хотя уж лучше Михо, чем Юлька...
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По моему, подобные сообщения, с одной стороны - фантомные боли давно ампутированного органа, с другой - имитация борьбы за интересы Украины.
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Где ж ты был в 1942 году, крысюки бы сейчас при немцах жили бы .
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все закончится для русни на крысме с бегством безальтернативца. и будет фигурное вырезание русни и крысмоиуд на крысме
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А заметно, что у тебя мозг продолжает болеть, Иллюша. Хотя в принципе мозг не болит, но твой, давно ампутированный, продолжает.
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Фантомные боли. Болит то чего уже давно нет. Или никогда не было.
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Как вы умудрились проср..ть Крым без единого выстрела.Портфели делили.
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даже вышки просрали возле одесской области-это еще уметь надо
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Так санкции против них будут или поговорили и все на том?
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Все эти суда их названия и принадлежность хорошенько запомнить и в будущем , скором будущем, когда Крым вернется в состав Украины в ближайшие 5-10 лет ни под каким предлогом не впускать в территориальные воды и порты Украины.
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наоборот нужно их пустить и арестовать-тысяч на 100 долларов,потом судовладельцы задумаются
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Это, больше всего российские суда но под чужими флагами и регистрацией. А может даже и украинских "бизнесменов". Арестовав потом заколебаемся судиться , а в случае проиграша судов еще и неустойки платить. А так нафиг с пляжа. Для их хозяев попасть в такой черный список хуже любого судебного процесса.
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в Грузии эту проблему решили легко-все суда зашедшие в Абхазию штрафуют и никакой суд ничего там не докажет-если нарушен закон ,а отследить путь судна очень легко
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Как можно оштрафовать то что тебе не подконтрольно. Зашло судно в Абхазию /не подконтрольно Грузии территория/ и ушло. Заочно можно штрафовать до посинения. Кто платить будет.
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суда которые были в Абхазии,а потом зашли в Грузию-сразу арестовываются
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при чем каждое судно которое идет в Грузию предупреждают,что бы держались в стороне от вод Абхазии
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[Слава путину! Минздрав РФ опять разрешил покупать "Боярышник" без ограничений » ЦЕНЗОРУ.НЕТ - Самые Свежие Новости России Украины и Мира]: Посмотри! http://censoru.net/21695-slava-putinu-minzdrav-rf-opyat-razreshil-pokupat-boyaryshnik-bez-ogranicheniy.html

Наверна, ентим какато связано.. ..😀😀
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А что, скажем будет, если какая нить украинская подводная лодка, скажем тоже из якобы Сьеры Лионе, потопит на хер в нейтральных водах пару своих "собратьев" по флагу?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины30 иностранных судов незаконно осуществили заход в порты оккупированного Крыма в сентябре, - МинВОТ
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