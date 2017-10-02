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 Происшествия, За рубежом
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Все про:посольство (459) стрельба (2590) США (13525) убийство (5210)

 Среди погибших и раненых в Лас-Вегасе украинцев нет, - посольство

стрельба сша

Посольство Украины в США заявляет, что по предварительной информации граждан Украины нет среди пострадавших в результате стрельбы на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе (США).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении посольства в Facebook.

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"Посольство Украины в США и Генеральное консульство Украины в Сан-Франциско находятся на связи с правоохранительными органами города и проверяют информацию относительно украинцев среди погибших и пострадавших. Предварительно - наших граждан среди погибших или раненых нет. О ходе событий будем информировать дополнительно",- говорится в сообщении.

Также напоминаются "горячие линии":

Посольство Украины в США - + 1 (202) 322-2616.

Генеральное консульство Украины в Сан-Франциско - +1(415) 690 0460.

Напомним, по информации полиции, подозреваемый - 64-летний американец по имени Стивен Паддок - открыл огонь по посетителям концерта, который проходил под открытым небом, из окна 32-го этажа гостиницы в развлекательном комплексе Мандалай-Бэй.

Позднее полиция сообщила, что С.Паддок застрелился до того, как полиция ворвалась в его номер.

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Стрельба в Лас-Вегасе стала самой кровопролитной среди вооруженных нападений в современной истории США. Ранее самым кровопролитным нападением во время массового мероприятия считалась стрельба в гей-клубе в американском Орландо в июне 2016 года. Тогда погибли 50 человек, 53 были ранены. Нападавший - гражданин США афганского происхождения Омар Матин - был ликвидирован.

Среди погибших и раненых в Лас-Вегасе украинцев нет, - посольство 01

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Откуда у Украинцев деньги на казино в Штатах ,ну разве,что у Аваковского сынка,так он не Украинец ...
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