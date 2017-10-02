 В учениях "Запад-2017" принимали участие более 40 тысяч военнослужащих РФ и Беларуси, - Ходжес

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Я полагаю, что, возможно, свыше 40 тысяч военнослужащих были задействованы в этих общегосударственных учениях", - приводит слова генерал-лейтенанта агентство Ассошиэйтед Пресс.
По его словам, РФ и Беларусь направили на учения на порядок больше военнослужащих, чем 12,7 тыс. человек - того лимита, при превышении которого должен быть обеспечен беспрепятственный доступ наблюдателей ОБСЕ.
Ходжес выразил уверенность, что командование РФ и Беларуси "разбили маневры на несколько малых учений" с целью обойти нормы международного права в сфере наблюдений за военными учениями.
"Однако на самом деле, с профессиональной военной точки зрения, все учения были взаимосвязаны", - сказал он.
Напоминаем, учения "Запад-2017" проходили с 14 по 20 сентября на полигонах в Беларуси, а также на территории России - в Калининградской, Ленинградской и Псковской областях.
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