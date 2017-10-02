 Шахтеры "Сухой Балки" продолжают ждать от Госгеонедр лицензий под стенами ведомства

Первые шаги на этом пути уже сделаны. Сегодня ведомство опубликовали на сайте новость под заголовком "Госгеонадра Украины пришли к компромиссу с ЧАО "ЕВРАЗ Суха Балка", сообщают "Українські Новини".
В ней, в частности, говорится: "Государственной службой геологии и недр Украины в рамках действующего законодательства по результатам проведения консультаций принято решение в кратчайшие сроки урегулировать проблемную ситуацию с ЧАО "ЕВРАЗ Суха Балка".
Руководство рудника подтвердило журналистам эту информацию.
"В ходе переговорного процесса, действительно, наметился прогресс. Создана рабочая группа для урегулирования ситуации. И св верим, что уже в ближайшее время будет принято решение, которое позволит предприятию нормально работать. Очень надеемся на государственническую позицию руководства ведомства. Так как речь идет о судьбе уникального предприятия горно-металлургического комплекса Украины, многомиллионных суммах налоговых отчислений в бюджеты всех уровней, благополучии семей 3,5 тысячного трудового коллектива рудника", - прокомментировал ситуацию Генеральный директор ЧАО "ЕВРАЗ Сухая Балка" Виталий Баш.
В то же время горняки пока не прекращают акцию протеста.
"То, что нас услышали, это, безусловно, хорошо. Я безмерно благодарен нашим парням, шахтерам, которые не побоялись приехать в Киев и стать на защиту родного предприятия и своего конституционного права на труд. Мы привыкли работать, а не митинговать. Но, мы вынуждены отстаивать свои права, так как речь идет о сохранении рабочих мест. Мы заявляем, что до момента получения лицензий наша акция протеста не прекращается. Мы уйдем отсюда только со спецразрешениями в руках. В случае, если Госгеонедр не сдержит свое слово, весь наш трудовой коллектив будет в Киеве вместе с семьями!", - заявил председатель первичной организации профессионального союза металлургов и горняков Украины Виктор Счастливый.
Как известно, акция протеста шахтеров знаменитого криворожского рудника "Суха Балка" началась 19 сентября 2017 г. В ней принимают участие около 250 рабочих, которые пикетируют здание Госгонедр в Киеве под лозунгом: "Дайте нам работу!". Причиной акции протеста стал отказ ведомства выдать спецразрешения на использование недр вопреки решению суда, предписывающему чиновникам сделать это.
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Я аж вижу, как какой-то забойщик Валера не спит-не ест, а переживает о бюджетах всех уровней..
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Чао!!!
)))
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