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Все про:дезинформация (78) пропаганда (2262) Россия (72475) Могерини (316)

 Контрпропагандистская группа ЕС выявила за два года свыше 3 тыс. случаев дезинформации от русскоязычных СМИ, - Могерини

пропаганда

Оперативная рабочая группа ЕС по стратегическим коммуникациям (East StratCom Task Force) выявила за два года более 3 тыс. случаев дезинформации со стороны русскоязычных СМИ.

Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Нам важно анализировать, прогнозировать и реагировать на дезинформацию. По этой причине мы создали в рамках Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) первую рабочую группу по стратегическим коммуникациям, сосредоточив внимание на восточных партнерах и русскоязычных общинах. За последние два года группа East StratCom выявила более 3000 случаев дезинформации", - сказала Ф.Могерини, выступая в понедельник в Брюсселе на конференции "Гибридные угрозы и ЕС: состояние дел и прогноз на будущее".

Она подчеркнула, что одного только противодействия дезинформации недостаточно, и надо уделять главное внимание разъяснению политики ЕС с максимальной прозрачностью, рассказывать реальные истории о ее положительном влиянии на жизнь людей.

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"Это как раз то, чем группа East StratCom занимается в странах Восточного партнерства, в том числе в преддверии ноябрьского саммита Восточного партнерства", - продолжала Ф.Могерини.

Она сообщила, что по той же причине в ЕВС создана оперативная рабочая группа для улучшения стратегических коммуникаций на арабском языке.

"Все эти действия направлены на то, что мы называем "упругостью". Мы хотим упредить, сделать так, чтобы знать заранее, как реагировать, и минимизировать ущерб от потенциальной атаки. Иными словами, наша цель - уменьшить "поверхность", потенциально подверженную атаке", - отметила она.

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с рашкой не торгуйте и не надо будет упреждать...
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Тю ,если Петю промониторить ,там будет 3 000 в день !!!
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а этот даже не знает кто у него соседи по палате...
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незнаю як там 3 тищі но я що негляну їх новини то пів вечора з вух вату викулупую
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100%))) судя по всему она получила статистику и отчиталась, а по факту рос. тв это какой-то сплошной ппц))
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копайте глубжее , там вообще нет слова правды .
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Вот чуваки придумали себе работу: фиксировать случаи дезинформации. Какой от этого практический толк? Это, примерно, как каждый день считать взрывы на Донбассе. Умный и без подсказок разберётся, а другим, хоть ссы в глаза..
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ну вот скажите, как вообще в таких условиях возможно бороться с пропагандой москалей? ЕС сам по собственному никем и ничем не мотивированному желанию продолжает поддерживать это позорное явление, отказываясь даже в случаях его осуждения вещи своими именами называть. Что значит "русскоязычных СМИ"? Европа в лице ее ведущих политиков просто обязана помнить и учитывать то, что Россия и москва не являются русскими. Русскими своим хлолпам велел называть своих смердов МОСКОВСКИЙ ЦАРЬ ПЕТР 1, КОТОРЫЙ И САМ РУССКИМ НЕ БЫЛ!!! Ну так и какие ж это "русские" из москалей, которые орде Русь предали и сами стали ордою? Какими русскими могут быть москали, опозорившие даже само название "русские"? Где же ваша вам присущая логика, европейские народы? Начните называть вещи своими именами и возможности для пропаганды у москвы тут же исчезнут. Вместо подсчетов случаев дезинформации о которых москали будут говорить как о спорном явлении появится возможность говорить об откровенном обмане в виде использования ордою не своего имени и не своего языка. Эта правда и закопает москалей окончательно, даже сами россияне побрезгуют этим племенем, услышав о лишении возможности называться русскими.
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Поскольку на фото к статье мистершнобель я тоже комментну. От этого пиздижа по телику радио, знакомых, соседей, аж из страны свалил. Особенно одна тетка в подъезде меня выводила. Как встречу её на лестнице, она всё время причитала, что это правительство и Путина нам бог послал, что мы все должны молиться за них и тд. Короче как встречу её-настроение испорчено. Да ну их всех нах.
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Смешна европа.Всю историю их нагибают разные ордынци и в этот раз нагнут.Ничему история не учит.
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А вас учит? Вам раскулачивание, голодомор, потом во время второй мировой потому как сталин все полимеры просрал, вас в оккупации бросили, потом вместо того что бы дико извиняться что так получилось. вас в Сибирь ссылали, даже тех кто вообще ничего не совершил просто в оккупации жил, а вы к себе целую армию после этого пустили за копейки в аренду. А сейчас геморой имеете. Я потомок из первой волны репрессированых украинцев после революции, а жена у меня бендеровка, она из репрессированных после 2 мировой. Родились и жили в россии и с 1991 года друг друга спрашивали: это что за маразм разместить чужую армию у себя в стране за какие то гроши в аренду. Это должно было когда нибудь выстрелить.
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Хи хи . В Германии разрешили регистрировать гомосексуальные браки 😁
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Могерини и все журналисты ЕС -- ответьте мне сколько раз сбрехал Путин миру и Лавров -- что армии России нет в Украине ?? Что российские солдаты и офицеры не расстреливают людей Украины в моем родном украинском Донбассе -- русскоязычных -- других там не живет .
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odessa-ua🇺🇦‏ @uanews3 Sep 30

39 000 российских туристов застряли в Турции. Авиакомпании РФ разоряются. Величие растет. Неделю жить в аэропорту - красота.
Контрпропагандистская группа ЕС выявила за два года свыше 3 тыс. случаев дезинформации от русскоязычных СМИ, - Могерини - Цензор.НЕТ 2931
Контрпропагандистская группа ЕС выявила за два года свыше 3 тыс. случаев дезинформации от русскоязычных СМИ, - Могерини - Цензор.НЕТ 1779

Контрпропагандистская группа ЕС выявила за два года свыше 3 тыс. случаев дезинформации от русскоязычных СМИ, - Могерини - Цензор.НЕТ 5023
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомКонтрпропагандистская группа ЕС выявила за два года свыше 3 тыс. случаев дезинформации от русскоязычных СМИ, - Могерини
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