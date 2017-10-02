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 Политика Украины
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Все про:металлургия (220) металл (46) Арселор (5)

 Внутренний рынок металла необходимо защищать, - АрселорМиттал

арселор арселормиттал миттал

Металлургический комбинат "АрселорМиттал Кривой Рог", входящий в транснациональную группу ArcelorMittal, считает важной роль государственных органов Украины в поддержке украинской металлургии как в плане защиты внутреннего рынка, так и по продвижению отечественного металлопроката на внешних рынках.

Такое мнение высказал Владимир Ткаченко, заместитель генерального директора АМКР, в рамках Международного металлургического форума "Наука и инновации" в Киеве в понедельник, сообщает бизнес-портал Uaprom.info.

"Задача госорганов - это защита внутреннего рынка и содействие в продвижении металлопродукции на экспортных рынках, поскольку глобальная конкуренция усиливается", - сказал он.

По словам замгендиректора, Украина в рамках вступления в ВТО согласилась на нулевые ставки ввоза металлопроката на свою территорию.

"То есть, сейчас металл можно импортировать без проблем в Украину. Но внутренний рынок необходимо защищать, для чего нужны другие инструменты", - сказал В.Ткаченко.

В то же время топ-менеджер сообщил, что АМКР получил поддержку от украинского правительства, в частности, в кейсе по арматуре в США.

"Мы принимаем активное участие в этом расследовании и получили помощь от МЭРТа, чтобы продлить кейс, поскольку мы не успевали подать документы", - отметил он.

Министерство торговли США объявило 6 сентября о введении предварительных антидемпинговых пошлин на импорт катанки из углеродистой и легированной стали из Беларуси, России и ОАЭ, однако не огласило решение в отношении аналогичной продукции из Италии, Южной Кореи, ЮАР, Испании, Турции, Украины и Великобритании.

Говоря о роли металлургии Украины в экономике страны, В.Ткаченко заметил, что сейчас "фокус интереса сместился с металлургии на другое".

"Металлургия всегда была драйвером промышленности, драйвером экономики. Она тянула за собой все отрасли. И от того, успешна или нет украинская металлургия, зависела наша экономика", - подчеркнул представитель АМКР.

2-3 октября в Киеве проходит Международный металлургический форум "Наука и инновации".

Организаторами форума выступают НАН Украины, Смарт Холдинг, Метинвест, Интерпайп, АрселорМиттал Кривой Рог и Evraz.

В мероприятии принимают участие промышленники, представители научного сообщества и государственные чиновники.
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Та не рынок а народ защищать надо а ВСЕХ воров ДОЛОЙ !!!
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и таких нищебродов из Германии как ты защищать...\вдруг переведётесь...\
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Тебе неуч,надо понимать,что казацкому роду нема переводу .Выучи наизусть,будешь соседям по палате цитировать.
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Перевожу на нормальный язык: производители металла считают, что самый рентабельный рынок - рынок Украины и дальше должен греть их карманы. Сравните стоимость тонны стали на внутреннем рынке и при экспортных поставках, вы удивитесь. При этом введены заградительные процедуры для ввоза металла в страну.
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сегодня Радикальна партия так же лоббировала металлургов, совпадение?
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А когда нувориши от металургии будут государство защищать, которому сейчас не сладко? Если они финансируют продажных антиукраинских политиков, сепаратистов-террористов и провокаторов, а после этого еще что-то хотят от государства, то они получат от него только фигу. Антиукраинских предпринимателей в Украине не должно быть и их не будет.
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все желающие могут оценить последствия "защиты внутреннего производителя" в такой отрасли как украинский автопром - ПОЛНАЯ И ОДНОЗНАЧНАЯ...ЖОПА!
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Ахметов - построй современный завод, на котором можно было бы изготавливать дешевый металл! Это ж какой сволочью надо быть, что бы с украинскими зарплатами металл на выходе был дороже, чем в Италии-Испании и требовать, что бы металл с этих стран облагался пошлинами!
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вот почему у нужна ассоциация с европой. Суперприбыль- и больше ничего
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.. с такой логикой, надо цену на украинский сыр поднять до 500грн. - кг. и взымать пошлину в 100% с итальянского-немецкого сыра, так как европейцы вытеснят своим продуктом отечественный и производители сыра останутся без работы..
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пока в Украине не будет высокотехнологичных производств, автомобилестроения, судостроения, авиастроения и т.д. защищать нечего.
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злые языки говорят чте паркетный генералитет крышует нелегальную заготовку металлолома в Украине и в самом Киеве (при полном неведении Кличко ) понатыканы базы по сбору металлолома
врут поди злые языки, паркетные генералитет - они же такие чесные ребята

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А качество улучшать не пробовали? Импортный металл удивительным образом оказывается лучше отечественного.
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так они кроме слябов ст3 нифига не способны выпускать.
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От кого и самое главное для кого защищать.У нас все уже дороже чем в европе,зато зп африканское.Кому помогать,ахмету асселору,кому????
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У Ахметки завод простаивает. Закупил угля у Рашки и у боевиков а теперь его некуда использовать. Вот и давит на Барыгу чтобы поднял цену на металл и закрыл импорт.
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И кому это надо защищать рынок, от которого большенству ни холодно, ни жарко? Производили бы они нормальный металл, а не полуфабрикаты на экспорт то, и тогда можно было только немного подумать. Всё таки, это часный бизнес, а защищать его требуют из бюджета.
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По состоянию на 13.06.17. в работе находятся 17 из 28-ми действующих доменных печей (61%), 11 конвертеров из 21-го (52%), 8 мартеновских печей из 9-ти (89%) и 7 электропечей из 15-ти (47%). ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ В КУРСЕ - "МАРТЕНОВСКОЕ" ПРОИЗВОДСТВА МЕТАЛЛА - САМЫЙ ОТСТАЛЫЙ СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА СТАЛИ И ПОЧТИ НИКЕМ В МИРЕ БОЛЬШЕ НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ!
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А не пошли бы вы по ГРИБЫ !! Какие пошлины,сука работать наконец начните ,а не тяните с бедной Украины и ее граждан последнее!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВнутренний рынок металла необходимо защищать, - АрселорМиттал
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