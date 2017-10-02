 Внутренний рынок металла необходимо защищать, - АрселорМиттал

Такое мнение высказал Владимир Ткаченко, заместитель генерального директора АМКР, в рамках Международного металлургического форума "Наука и инновации" в Киеве в понедельник, сообщает бизнес-портал Uaprom.info.
"Задача госорганов - это защита внутреннего рынка и содействие в продвижении металлопродукции на экспортных рынках, поскольку глобальная конкуренция усиливается", - сказал он.
По словам замгендиректора, Украина в рамках вступления в ВТО согласилась на нулевые ставки ввоза металлопроката на свою территорию.
"То есть, сейчас металл можно импортировать без проблем в Украину. Но внутренний рынок необходимо защищать, для чего нужны другие инструменты", - сказал В.Ткаченко.
В то же время топ-менеджер сообщил, что АМКР получил поддержку от украинского правительства, в частности, в кейсе по арматуре в США.
"Мы принимаем активное участие в этом расследовании и получили помощь от МЭРТа, чтобы продлить кейс, поскольку мы не успевали подать документы", - отметил он.
Министерство торговли США объявило 6 сентября о введении предварительных антидемпинговых пошлин на импорт катанки из углеродистой и легированной стали из Беларуси, России и ОАЭ, однако не огласило решение в отношении аналогичной продукции из Италии, Южной Кореи, ЮАР, Испании, Турции, Украины и Великобритании.
Говоря о роли металлургии Украины в экономике страны, В.Ткаченко заметил, что сейчас "фокус интереса сместился с металлургии на другое".
"Металлургия всегда была драйвером промышленности, драйвером экономики. Она тянула за собой все отрасли. И от того, успешна или нет украинская металлургия, зависела наша экономика", - подчеркнул представитель АМКР.
2-3 октября в Киеве проходит Международный металлургический форум "Наука и инновации".
Организаторами форума выступают НАН Украины, Смарт Холдинг, Метинвест, Интерпайп, АрселорМиттал Кривой Рог и Evraz.
В мероприятии принимают участие промышленники, представители научного сообщества и государственные чиновники.
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врут поди злые языки, паркетные генералитет - они же такие чесные ребята
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