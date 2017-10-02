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 Происшествия, За рубежом
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Все про:стрельба (2590) США (13525) убийство (5210)

 Число жертв стрельбы в Лас-Вегасе достигло 58 человек

стрельба сша

По меньшей мере, 58 человек погибли в результате стрельбы, произошедшей в Лас-Вегасе

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Также читайте: Стрельба в Лас-Вегасе: Посольство проверяет информацию о наличии украинцев среди пострадавших, - МИД

Ранее сообщалось о 50 погибших.

Между тем, по данным агентства Ассошиэйтед Пресс, число пострадавших увеличилось до 515 человек.

По информации полиции, подозреваемый - 64-летний американец по имени Стивен Паддок - открыл огонь по посетителям концерта, который проходил под открытым небом, из окна 32-го этажа гостиницы в развлекательном комплексе Мандалай-Бэй.

Позднее полиция сообщила, что С.Паддок застрелился до того, как полиция ворвалась в его номер.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Стрельба в Лас-Вегасе: число погибших превысило 50 человек. ВИДЕО

Стрельба в Лас-Вегасе стала самой кровопролитной среди вооруженных нападений в современной истории США. Ранее самым кровопролитным нападением во время массового мероприятия считалась стрельба в гей-клубе в американском Орландо в июне 2016 года. Тогда погибли 50 человек, 53 были ранены. Нападавший - гражданин США афганского происхождения Омар Матин - был ликвидирован.
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Вы же не знаете, что у них за ранения? Может это травмы полученные во время панического бега толпы
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я смотрел видео, народ не сразу вообще понял что происходит, а там собрались много тыс человек. 10-15 рожков с хорошей винтовки можно легко за 3-5мин выпустить в зависимости от подготовки В такой ситуации одна пуля легко ранила двоих троих в толпе..
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Да банально паника! Люди бегут в разные стороны, не понимают, что происходит! А этот дед отстреливает их с близлежащего отеля
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Вот-вот. Я тоже глянул видео, снятое из того же отеля. Расстояние достаточно далеко ( если с учётом 32-го этажа). Я ХЗ, чи все бежали в одну сторону, чи за музыкой не слышали выстрелов и не сразу отдуплились, что рядом умирают люди.

Странно всё.

Или этот пенс своего рода Ли Харви, а стреляли несколько человек?
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ВОТ!!! Я и думаю- он был не один!!! Отменная мысль, кстати.
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Там была еще помощница этого упыря. Не факт, что 2 лупили..
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Мені чомусь по відео здалось,що стріляли двоє,як мінімум,при чому з різної дистанції.Машин було двоє,стрілка та його подружки.Так що все можливо.Або я плутаю звуки стрільби та звуки від удару кулі об бетон(асфальт).
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Это он,видно, терминатора пересмотрел. Не удивлюсь, что из пулемета Гатлинга Миниган М134 (M134 Minigun)
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В онлайн стрiмi казали, що в нього 8 автоматiв було. При цьому чувак нiколи не пiдозрювався i не мав психiчних розладiв.
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В Вікі пишуть що в його кімнаті було мінімум 10 гвинтівок.
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В США нет понятия "автомат". Есть "Автоматическая винтовка", или "штурмовая".
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саме основне що у нього було лише 1000 патронів...- чувак реально до цього готувався
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Мандалай-Бэй... Это ж там, где частенько боксёрские поединки проходят?
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тупые развлечения в общем - спортсмены, какой то чуть не помер миллионер игрок в покер, шум, сборища праздношатающихся и такой же дед был из таких же
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та даже если он в покер проиграл - откуда у него 10 стволов оказалось тогда .... явно спланировано + ракурс выбран подходящий для стрельбы (учитывая план здания) ... начальная скорость пули не меняется под таким углом .... вобщем психиатрическое расстройство не иначе.
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Раньше Я был сторонником огнестрельного оружия, для всех и каждого! После этой бойни теперь даже не знаю!
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Не, у нас такого не будет!!! У нас - пулегильзотека всё решит
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Принципиальный вопрос конечно, мужик шел на смерть, как думаете сильно переживал по поводу легальности, так и у нас может быть .
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В США вже 200 рокiв влада працює для народу, а не народ для влади, не в останню чергу через велику кількість зброї у громадян. Неадеквати є всюди, тим більше, шо ігіл вже взяв відповідальність за терракт.
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це вам за джавелiни
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Януковичу такое надо сделать на Рублевке, и будете жить в нормальной стране .
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Дедушка в поле гранату нашёл.
До сельсовета неспешно дошёл.
Дёрнул колечко и бросил в окно.
Дедушка старый, ему всё равно.
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І знову в "зоні, вільній від зброї", gun free! Отож, шановне панство, вчимось на чужиш помилках - зброя не тількки вбиває, вона й захищає! Он у штаті Вермонт усі озброєні, мало того, діє налог на беззбройних!! І у цьому штаті ще не було ЖОДНОГО (!!!) випадку розстрілу громадян! Крапка!
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Но объективности ради, надо заметить, что даже при наличии пистолета с 32-го этаже хер бы сняли старого хрыча. А на концерты и по улицам со снайперкой даже в Вермонте не ходят.
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нет, просто пока дед вел бой, мимо него за 10 минут промчалась целая толпа. Все были с пивом, но без оружия.
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У Вермонті реально є податок на беззбройних? Якщо так, то хоча б десь у цьому світі ще залишилися нормальні люди.
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"ЖОДНОГО (!!!) випадку розстрілу громадян!" - не по причині озброєного населення,а по причині загального благополуччя громадян!!!
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Хочу висловити своє щире занепокоєння з цього приводу. Закликаю усі сторони до порозуміння.
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Теперь опять поднимут вопрос о запрете автоматическогои полуавтоматического нарезного оружия в свободном доступе. Опять год продискутируют, пока ещё какой нибудь безумец опять перестреляеть толпу людей.
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Кацапику, ти за сьогодні вже скільки айпі VPN тут засвітив? Навіщо тобі зі сРашки заходити до нас?
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В общем и целом так: лупили несколько стволов. В этом я убежден. Экспертиза это установит на счет "раз". Легко. Но!!! Нихера она не установит. Это- Второй Пирл-Харбор. Что за этим последует- не знаю. Единственное, что я сейчас буду предпринимать: моя зарплата будет не в долларах, а в евро. Очень надеюсь- мои поляки на это пойдут.
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єСЛИ Ваша зарплата будет в євро ,то получать ее вы будете тушенкой ибо амеры еще никому и никогда Ничего не простили
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Народ , очнитесь.Не надо писать ху...ню про "а ещё хотят ,чтобы разрешили оружие". У нас длинноствольное нарезное и гладкоствольное оружие РАЗРЕШЕНО. Любой гражданин Украины , если он не судим, не псих и не нарик может преобрести , очень страшные огражданенные АК-47 и AR-15 и т.д. И что ,уже поубивали друг друга ? Народ Украины хочет иметь легальный короткоствол - пистолеты и револьверы. Иметь для самообороны. И всё.Чувак с 32-го этажа замахался бы пулять из пестика , а если бы подошёл ближе , его бы обезвредили.Ситуация парадоксальная - то , что опаснее разрешено (ружья , винтовки), а то ,что безопаснее (пистолеты и револьверы) запрещено.
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очередная атака на Америку
пустая и бесполезная
все американские ценности выстояли - и о свободном ношении оружия, и про систему защиты, и про оперативность полиции.
стрелка найдут к вечеру и убьют.

у нас в стране такой стрелок палил бы до вечера следующего дня
кто его остановит - оружия у людей нет, армию не бросишь а полиция может только территорию оградить
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У нас, в Мариуполе, этот угребок стрелял бы очень недолго. Патрули полиции- не в счет. А вот армейские, где есть снайпера, его успокоили бы мгновенно. Даже- ещё быстрее.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЧисло жертв стрельбы в Лас-Вегасе достигло 58 человек
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