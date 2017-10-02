 Число жертв стрельбы в Лас-Вегасе достигло 58 человек

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Ранее сообщалось о 50 погибших.
Между тем, по данным агентства Ассошиэйтед Пресс, число пострадавших увеличилось до 515 человек.
По информации полиции, подозреваемый - 64-летний американец по имени Стивен Паддок - открыл огонь по посетителям концерта, который проходил под открытым небом, из окна 32-го этажа гостиницы в развлекательном комплексе Мандалай-Бэй.
Позднее полиция сообщила, что С.Паддок застрелился до того, как полиция ворвалась в его номер.
Стрельба в Лас-Вегасе стала самой кровопролитной среди вооруженных нападений в современной истории США. Ранее самым кровопролитным нападением во время массового мероприятия считалась стрельба в гей-клубе в американском Орландо в июне 2016 года. Тогда погибли 50 человек, 53 были ранены. Нападавший - гражданин США афганского происхождения Омар Матин - был ликвидирован.
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Странно всё.
Или этот пенс своего рода Ли Харви, а стреляли несколько человек?
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До сельсовета неспешно дошёл.
Дёрнул колечко и бросил в окно.
Дедушка старый, ему всё равно.
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пустая и бесполезная
все американские ценности выстояли - и о свободном ношении оружия, и про систему защиты, и про оперативность полиции.
стрелка найдут к вечеру и убьют.
у нас в стране такой стрелок палил бы до вечера следующего дня
кто его остановит - оружия у людей нет, армию не бросишь а полиция может только территорию оградить
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