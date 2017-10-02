 Тимошенко вручили протокол о незаконном пересечении госграницы, - Слободян

Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня сотрудники службы в рамках своих полномочий вручили Тимошенко протокол о незаконном пересечении границы 10 сентября", - сказал он.
Вместе с тем, он отказался назвать фамилии других нардепов, которым были вручены протоколы, отметив лишь, что "Тимошенко стала третьей".
Вечером в воскресенье, 10 сентября, сторонники экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили прорвались через украинский кордон возле ПП "Шегини" и завели лидера "Руха новых сил" и сопровождавших его политиков на территорию Украины. После прорыва он сразу же сел в автомобиль, который в сопровождении еще нескольких машин отправился во Львов.
Госпогранслужба Украины сделала официальное заявление о прорыве через госграницу в пункте пропуска "Шегини" и массовом незаконном нарушении границы. Помощник главы ГПСУ Олег Слободян позже сообщил, что украинские пограничники не применяли оружие во время событий в пункте пропуска "Шегини", так как заранее получили приказ не применять силу.
В МВД сообщили, что во время прорыва группы "агрессивно настроенных лиц" через границу в ПП "Шегини" телесные повреждения получили 12 полицейских и 5 пограничников. Правоохранители подчеркнули, что будут реагировать на случившееся "согласно букве закона". Полиция открыла производство по статье о незаконном пересечении госграницы (ст.332). Позже также стало известно, что Саакашвили внесен в базу сайта "Миротворец" в раздел "Чистилище".
В свою очередь Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ответственные за организацию прорыва границы, а также лица, руководившие и способствовавшие противоправным действиям, должны быть привлечены к уголовной ответственности.
Позже вечером экс-президент Грузии Михеил Саакашвили вместе с лидером "Батькивщина" Юлией Тимошенко и лидером движения "Справедливость" Валентином Наливайченко прибыли во Львов, где на площади рынок у ратуши встретились с мэром города Андреем Садовым. В городе экс-президента Грузии встречали несколько тысяч человек. Саакашвили заявил, что будет "защищать людей, которых власти попытаются сейчас обвинить в незаконном пересечении границы". Садовый назвал случившуюся ситуацию позором для властей страны.
12 сентября в рамках расследования уголовных производств по фактам событий на ПП "Шегини" полиция Львовской области задержала пятерых активных их участников. Правоохранители также установили личности шести возможных организаторов нарушения общественного порядка вблизи государственной границы, а также 32 активных участников событий. В среду суд избрал меры пресечения в виде ареста на 60 суток в отношении двоих участников событий на ПП "Шегини".
12 сентября сотрудники Госпогранслужбы вручили М.Саакашвили во Львове протокол о незаконном пересечении границы. Политик подписал его со своими возражениями. 22 сентября Мостиский районный суд Львовской области признал виновным в незаконном пересечении государственной границы Михеила Саакашвили.
4039 190
Материалы по теме: Саакашвили прорвал границу
Апелляционный суд оставил под стражей Бурцева, участвовавшего в прорыве границы вместе с Саакашвили(94)
Саакашвили оспорит штраф за прорыв через границу, - адвокат(127)
Сегодня ночью я уезжаю из Киева, буду жить в Черкасской области и ездить по всей Украине, - Саакашвили(399)
Я требую от АП предоставить все документы, на основании которых меня лишили гражданства, чтобы оспорить решение в суде, - Саакашвили. ВИДЕО(125)
Его не интересуют судьбы людей. Он безнадежно болен властью...(0)
Суд перенес слушания по делу Саакашвили о незаконном пересечении госграницы Украины на 22 сентября(137)
Суд признал обоснованным предъявленное Сакварелидзе подозрение из-за прорыва в ПП "Шегини"(43)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Хитрая и смелая была.
Даже злые урки и те боялись Йульки,
Политическую жизнь она вела"
😀😀
Ответить
Ответить
Специально держу в квартире полный архив "Дома-2" на дисках.
Если у меня будет обыск по какому-нибудь делу, есть шанс, что на суде признают невменяемой...
Ответить
Ответить
Черновицкая обл
Перевозят ворованный лес в пассажирских составах
ВИДЕО
http://365.in.ua/?p=15525 ..
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
вписался - защитник геров...
Ответить
😀😀
Ответить
Ответить
От тюрьмы и от сумы не зарекайся.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
1. Объявить свои обещания государственной тайной.
2. Посадіть Юльку.
3. Переселиться в Межгорье.
😠😠
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Пилотаж цинизма,трем вручили инкогнито,а Тимошенко растиражировали во всех СМИ.
Власенко сказал,что паспорта предьявляли,но погранец сбег.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Отож, бюрократи - КЕРУЙТЕСЬ ЗАКОНОМ. Воно, звичайно, грошей менше, натомість безпечно!
Ответить
Ответить
😀
Ответить
Ответить
Ответить
Результаты после обработки ЦИК Украины 100 % всех электронных протоколов
Порошенко Пётр Алексеевич - 9 856 911 Nota bene! ->54,70 % браво, всенародный ты наш
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Якщо в тебе вона є - назви??!!
Ответить
Ответить
Захожу на ветки выпущенных из СИЗО корупционеров и сепаратюг - нет сои.
Захожу на ветки про Юльку - ба, да вот же вся соя в полном составе
Ответить
А коли паралельно дві "гарячі" гілки - про Тимошенко і Саакашвілі, то соєвих аж жаль - як же їм то розриватись...)))
Ответить
Ответить