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 Политика Украины
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Все про:граница (3294) протокол (44) Саакашвили (2155) Тимошенко (25482) Слободян (259)

 Тимошенко вручили протокол о незаконном пересечении госграницы, - Слободян

тимошенко

Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко стала третьим народным депутатом, которому сотрудники Государственной пограничной службы Украины вручили административный протокол о незаконном пересечении государственной границы 10 сентября в пункте пропуска"Шегини"

Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян, передает Цензор.НЕТ.

Также читайте: Тимошенко попала в базу "Миротворца" за "незаконное пересечение госграницы и нападение на пограничников"

"Сегодня сотрудники службы в рамках своих полномочий вручили Тимошенко протокол о незаконном пересечении границы 10 сентября", - сказал он.

Вместе с тем, он отказался назвать фамилии других нардепов, которым были вручены протоколы, отметив лишь, что "Тимошенко стала третьей".

Вечером в воскресенье, 10 сентября, сторонники экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили прорвались через украинский кордон возле ПП "Шегини" и завели лидера "Руха новых сил" и сопровождавших его политиков на территорию Украины. После прорыва он сразу же сел в автомобиль, который в сопровождении еще нескольких машин отправился во Львов.

Госпогранслужба Украины сделала официальное заявление о прорыве через госграницу в пункте пропуска "Шегини" и массовом незаконном нарушении границы. Помощник главы ГПСУ Олег Слободян позже сообщил, что украинские пограничники не применяли оружие во время событий в пункте пропуска "Шегини", так как заранее получили приказ не применять силу.

В МВД сообщили, что во время прорыва группы "агрессивно настроенных лиц" через границу в ПП "Шегини" телесные повреждения получили 12 полицейских и 5 пограничников. Правоохранители подчеркнули, что будут реагировать на случившееся "согласно букве закона". Полиция открыла производство по статье о незаконном пересечении госграницы (ст.332). Позже также стало известно, что Саакашвили внесен в базу сайта "Миротворец" в раздел "Чистилище".

В свою очередь Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ответственные за организацию прорыва границы, а также лица, руководившие и способствовавшие противоправным действиям, должны быть привлечены к уголовной ответственности.

Позже вечером экс-президент Грузии Михеил Саакашвили вместе с лидером "Батькивщина" Юлией Тимошенко и лидером движения "Справедливость" Валентином Наливайченко прибыли во Львов, где на площади рынок у ратуши встретились с мэром города Андреем Садовым. В городе экс-президента Грузии встречали несколько тысяч человек. Саакашвили заявил, что будет "защищать людей, которых власти попытаются сейчас обвинить в незаконном пересечении границы". Садовый назвал случившуюся ситуацию позором для властей страны.

12 сентября в рамках расследования уголовных производств по фактам событий на ПП "Шегини" полиция Львовской области задержала пятерых активных их участников. Правоохранители также установили личности шести возможных организаторов нарушения общественного порядка вблизи государственной границы, а также 32 активных участников событий. В среду суд избрал меры пресечения в виде ареста на 60 суток в отношении двоих участников событий на ПП "Шегини".

12 сентября сотрудники Госпогранслужбы вручили М.Саакашвили во Львове протокол о незаконном пересечении границы. Политик подписал его со своими возражениями. 22 сентября Мостиский районный суд Львовской области признал виновным в незаконном пересечении государственной границы Михеила Саакашвили.
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Ну, вот и пэця замахнулся на женщину с косой 😏 а зря 😁
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нетрогайте вону вона працює 1 памятаю як ще на майдані лежали тіла майданівців привезли вону на калясці і вона з сцени на калясці в каблуках верещала що вона готова очолоти країну 1господи навіщо ви її випустили
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да да було таке кричала я готова очолотити прям от на візку і сходу на бал 1 такої низкості я ще небачив
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"Речь держала баба, звали ее Йулька,
Хитрая и смелая была.
Даже злые урки и те боялись Йульки,
Политическую жизнь она вела"

😀😀
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I`ll be back Kachanovka
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***
Специально держу в квартире полный архив "Дома-2" на дисках.
Если у меня будет обыск по какому-нибудь делу, есть шанс, что на суде признают невменяемой...
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А если ещё будут записи "Дом-1" и "За стеклом" на видеокассетах, то тогда точно признают невменяемой.
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Украинский "ДИКИЙ ЗАПАД"
Черновицкая обл
Перевозят ворованный лес в пассажирских составах
ВИДЕО
http://365.in.ua/?p=15525 .Тимошенко вручили протокол о незаконном пересечении госграницы, - Слободян - Цензор.НЕТ 8528.
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ліс в карпатах рублять місцеві жителі купують собі євробляхїи і мітингують потім під радою що їх притісняють
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Тоесть во всём люди виноваты. Не повезло вору Порошенко с народом. Ничего он бедный не может сделать с этим, поэтому и сам ворует ))
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Задаш этот вопрос прокуратуре тогда, когда ее не будет возглавлять назначенный порошенком кум!
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Подставляются чудаки на букву "м",а ведь Юля будет следующим Президентом,и осталось не так много времени даже до очередных выборов,во будет цирк как они на перегонки будут бежать в Ростов.
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Старое поколение, уже накерувавшееся вдоволь, должно уйти на свалку истории. И баба Юля должна возглавлять эту колонну. Так и будет.
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Любителей ходить по граблям за кило гречки ещё оооочень много.
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да, эта украинская патология, она неизлечима.
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Ты лучше молись на ватную "иконку", абы твоя колясочница на лабутенах на нары не загремела, и не забывай, болезный, что она не только в паРаше на крючке
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Колясочница на лабутенах 10 км пробежала на камеры журналистов,а Барыга может только литру водяры из горла засадить,на камеры,вот и вся разница между "бабой Йулей" и жирным боровом.
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О, то вона так доки повістка до суду не прийде так бігає. А тільки смаленим запахне- тут же ноги відбере і інфаркт з енурезом прийдуть.
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билет сам себе купишь на свою историческую родину в паРашку или поедешь в виде груза 200?
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васёк - только не нужно здесь пи...\ну ты понял куда тебе идти...\
вписался - защитник геров...
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Каждый президент в этой стране просто обязан: узурпировать власть, сфотографироваться с президентом Америки и посадить Юлию Владимировну.

😀😀
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да хтож її посадить вона свята 1 щей смертельно хвора
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От себя не убежишь, как не пытайся.
От тюрьмы и от сумы не зарекайся.
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Помню как Тимошенко на границе задержали с 20 млн долларов,а она говорила что это не её доллары,это доллары с тумбочки
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да хто незнаю вону вону знають всі сама свята людина на всьому білому світі 1
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Непонятно как гражданка Украины может нелегально вьехать в свою страну. Или её тоже лишили гражданства?
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ти читати вмієш ? нелегало а вїхала непройшовши віжповідну процедуру у визначиних місцях для цього тбто пропускні пункти
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Нелегально- значит скрытно, никак не афишируя себя, а здесь у всех на виду и под видеозапись. Просто у пограничников приказ -придратся хоть к чему нибудь.
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Незаконний перетин держкордону звучить якось по дебільному. І все ж враховуючи, що Тимошенко вже мотала один строк на зоні то як рецидивістці їй вже одним штрафом не відбутися.
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Границы ключ переломлен пополам. Юля с Михо постарались.
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Ближайшие планы ПРошенко:
1. Объявить свои обещания государственной тайной.
2. Посадіть Юльку.
3. Переселиться в Межгорье.

😠😠
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Он на золотом унитазе уже четвертый год сидит.
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Сколь коллективно "порохоботы" с "припецками" не "писают кипятком", пытаясь создать видимость общественной поддержки якобы прогрессивной политики под чутким руководством Петра Алексеевича, даже сами представители "шоколадного цеха" не питают иллюзий, что попытка "навязать ботве" месседж "Не будет Порошенко - не будет Украины!" тут же нарвется на коллективный ржач адекватных граждан.
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Незабаром юлєботи будуть волати 'Юлі волю"
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слободян...грабли..грабли...грабли - Уже наверно должно быть плохой приметой,как только "власть" пытается укусить Тимошенко,с позором эта "власть" заканчивается))))так,что пЭця......Прощай!
Пилотаж цинизма,трем вручили инкогнито,а Тимошенко растиражировали во всех СМИ.
Власенко сказал,что паспорта предьявляли,но погранец сбег.
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ФСБ уже не таке всесильне в Україні, як раніше. Тимошенко варто триматися тихше.
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Слободян вже від переляку кучки поклав по всіх кутках. Цугцванг - або Вальцман прутня вставить, або хтось інший з косою після зміни влади на шконку відправить.
Отож, бюрократи - КЕРУЙТЕСЬ ЗАКОНОМ. Воно, звичайно, грошей менше, натомість безпечно!
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Идиоты, не было незаконного пересечения границы, была незаконная попытка не пустить после пересечения границы граждан домой. На майдане за такое беркутам горящие шины на шею одевали.
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Наши политические институции сверху донизу давно оккупировали барыги, которые все - на одно лицо, т.е. избирательный принцип здесь потерял смысл: они способны лишь делать очередные пустопорожные заявления о своих «намерениях и обещаниях», им даже самый отсталый пипл уже боится верить.

😀
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Защитнички тимашенки и сааки которые также кричат что типа все должно быть по закону))) А вы попробуйте на границе для теста ломануться через паспортный контроль (хоть даже с украинской стороны) без предъявления паспорта))) посмотрим потом сколько и где вы будете доказывать свое гражданство и право на такое безобидное действие)))
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Кол-во избирателей, внесённых в списки избирателей - 29 568 375,
Результаты после обработки ЦИК Украины 100 % всех электронных протоколов
Порошенко Пётр Алексеевич - 9 856 911 Nota bene! ->54,70 % браво, всенародный ты наш
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Зараз Тимошенко головне створювати побыльше проблем дрібним чиновникам і службовцям: погранцям, митникам і іншим служакам дрібного розливу, більше Вана вже ні на що не здатна. Так принаймі калясочниця ще може привернути до себе хоч якусь увагу. Ну от при всіх цих кловунських метеннях на кордоні можна ж було не порушувати норм, правил і законодавства? Елементарно, але Вана обов'язково валить на червоне світло, ссить мимо урни, палить в гром.транспорті і порушуе всі можливі рамки, здорового глузду в тому числі. А все навіщо? Щоб якийсь пересічний Вася Пупкін нач. митного поереходу Шагині, банально боючись втратити роботу (порушення ж є), страхуючи себе писав рапорта. От і маємо проти Вани купу справ про неналежне оформлення документів, порушення страховки і завивання на місяць - таке собі політ пререслідування, фулі - Вана жертва злачинного режиму. А те що Колясочниця лише за один газовоий договорчик з Хуйлом повинна довічно сидіти всі вже забули.
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Господи, дай українцям протриматися до 2019 року, витримати цей барижний геноцид, а там з Твоєю поміччю і Президентом Тимошенко може ж таки Україна почне розвиватися і українцям дійсно стане краще жити!!!
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Тепер,Йулі штраф потрібно заплатити,а де ж бабла вона,бідненька,візьме,треба скинутись,хто скільки зможе...
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Вот читаю вас и панимаю что вы ума так и не набрались)))) вы предпологаете что вазможно голосовать за тимоху а это гаворит что мазгов увас как небыло так и нет без абид это только факты.
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Немає альтернативи в портивагу шоколадній шоблі!
Якщо в тебе вона є - назви??!!
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Бислан 2004, иди проглоти сначала Беслан, а потом проголосуй снова за хуйла, а потом пизди про мозги
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Захожу на ветки работающих ныне ментов с майдана - нет сои.
Захожу на ветки выпущенных из СИЗО корупционеров и сепаратюг - нет сои.
Захожу на ветки про Юльку - ба, да вот же вся соя в полном составе
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+100
А коли паралельно дві "гарячі" гілки - про Тимошенко і Саакашвілі, то соєвих аж жаль - як же їм то розриватись...)))
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Да, уже трудно не понять, какими будут следующие выборы Порошенко, если он уже сейчас проверяет, как его церберы команду фас выполняют.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТимошенко вручили протокол о незаконном пересечении госграницы, - Слободян
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