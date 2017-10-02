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 Политика Украины
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Все про:Геращенко Ирина (1009) наблюдатель (658) ОБСЕ (2859) Россия (72475)

 В ОБСЕ назвали некорректным заявление Геращенко об увеличении количества наблюдателей из РФ

обсе

В Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ отмечают, что количество наблюдателей от РФ в составе миссии за минувший год уменьшилось, а не увеличилось, как заявляет первый заместитель спикера Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе на заявление Ирины Геращенко, опубликованном на странице СММ в соцсети Facebook.

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"В СММ ОБСЕ работают наблюдатели из 44 стран-участниц ОБСЕ. Российская Федерация, как одно из таких государств, направила 35 наблюдателей (в прошлом году - 39)", - говорится в сообщении.

"Большинство наблюдателей Миссии приезжают из стран-членов Европейского Союза (339 наблюдателей). Кроме того, в Миссии работает 373 местных сотрудника", - подчеркивается в сообщении.

В СММ призвали всех, кто комментирует или пишет о Миссии, сначала контактировать с СММ для установления фактов и предотвращения предоставления некорректной информации или необоснованных заявлений.

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Как сообщалось, ранее И.Геращенко заявила, что в составе СММ ОБСЕ в течение прошедшего года значительно выросло количество представителей РФ и дружественных к ней стран.

В ОБСЕ назвали некорректным заявление Геращенко об увеличении количества наблюдателей из РФ 01

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Тогда бы мы не выяснили, что большинство "наблюдателей" из РФ и местный контингент. Теперь всё стало понятно.
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Чуть мудрая мулька вышла. Все сыграли серьёзно но по дешёвому факту. Количество наблюдателей вообще в ОБСЕ от росиян уменьшилось. НО! Но на Донбассе конкретно по месту---увеличилось. Это и имела в виду И Геращенко. Браво бздуны европейские. Скоро хлебнёте и в Каталонии по самое гландо!
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ахметовские рабы. А мы всё ждёт, когда же они уже кацапские танки увидят.
А петя типа этого не знает.
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про що саме новина? Про те, що Геращенко обмовилася чи з будуна не те ляпнула?
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Что кацапы вообще там делают?Гнать это ОБСЕ нах,но Петюня ил лабзает тварь.
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Местные, то скорее, не сотрудники, а сотрудницы.

Типа так...


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Ну да, свадьбы для наблюдателей организовывают.👯
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Есть ли жизнь на Марсе или нет, єто все равно, что много кацапов в ОБСЕ или мало!
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А об гибридных наблюдателях обсе забыло. Российских наблюдателей вообще не должно быть на Донбассе.
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Так РФ официально не признана стороной конфликта, у нас же АТО, а не война...
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Признана. Смотри решения Генассамблеи ООН и вспомни про Крым.
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Так ОРДЛО не Крым и чего тогда в ОБСЕ россияне?
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Вот такие и "миротворцы" будут от Барыги,переодетые кацапы.
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С языка снял!!! Вот именно такими и будут эти соевые "миротворцы"!!! И без вариантов!!!
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обсе просто обожнює газпромівську "капусту".
тому сліпі ,глухі.
хто баблосікі за музику платить той і дівчину танцює
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Некорректным - это когда вы ОБСЕ не видите, что у нас в Украине идёт война с армией соседнего государства, которое вторглось на нашу территорию!
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Пока хряк не определился, оккупированная территория или нет, война или ато, с оккупантом тоже. Все языком ляпает, а законы не принимает.
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Первый раз с хряком Аваковским согласен. Грош цена этим ОБЕБСЕ , МАЛО ТАМ КАЦАПОВ ИЛИ МНОГО!
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первый раз ты захотел что-то умное написать, но и тут обосрался )))

Ирина Геращенко - это не аваковский хряк,
а первый заместитель спикера Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы
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А каким образом участник конфликта,точнее, агрессор,коим является РФ, становится наблюдателем? Вопрос к нашему МИДу...
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Этот же вопрос, задали США.
Но, поскольку наши власти, эту тему не развивают, значит такое положение вещей, руководство Украины, полностью устраивает.
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згачит гуляют там с вашими мандатами рузькие и расказывают что они наблюдатели
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Есть, ум в наших управленцах и в мире в целом ,Украинцев убивают и кацапи наблюдають как, ето понять ОБСЕ и потому наших парней возят у трунах уму непостежимо, они шпиони там падли там нет слов .............абзац 3 года кацапи издеваются и смеются с мира дебильного............
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насчёт некорректно это да-говорить комуто что он обосрался прямым текстом конечно некрасиво.....но не надо же обсиратся
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я ж казав,що заяви тієї курви нічого не варті
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i геращенка і авакаф -одна влада і одна КОМАНДА . просто роблять театр цирк для алєнєй
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