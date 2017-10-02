 В ОБСЕ назвали некорректным заявление Геращенко об увеличении количества наблюдателей из РФ

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе на заявление Ирины Геращенко, опубликованном на странице СММ в соцсети Facebook.
"В СММ ОБСЕ работают наблюдатели из 44 стран-участниц ОБСЕ. Российская Федерация, как одно из таких государств, направила 35 наблюдателей (в прошлом году - 39)", - говорится в сообщении.
"Большинство наблюдателей Миссии приезжают из стран-членов Европейского Союза (339 наблюдателей). Кроме того, в Миссии работает 373 местных сотрудника", - подчеркивается в сообщении.
В СММ призвали всех, кто комментирует или пишет о Миссии, сначала контактировать с СММ для установления фактов и предотвращения предоставления некорректной информации или необоснованных заявлений.
Как сообщалось, ранее И.Геращенко заявила, что в составе СММ ОБСЕ в течение прошедшего года значительно выросло количество представителей РФ и дружественных к ней стран.
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А петя типа этого не знает.
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Типа так...
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https://censor.net.ua/n457762
из Луганска и Горловки ?
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случки.
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тому сліпі ,глухі.
хто баблосікі за музику платить той і дівчину танцює
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Ирина Геращенко - это не аваковский хряк,
а первый заместитель спикера Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы
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Но, поскольку наши власти, эту тему не развивают, значит такое положение вещей, руководство Украины, полностью устраивает.
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