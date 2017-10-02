 С начала суток наемники 9 раз открывали огонь по позициям ВСУ, потерь среди наших защитников нет, - штаб АТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО в Facebook.
"Сегодняшний день в районе проведения АТО вновь продемонстрировал, что российско-оккупационные группировки не только не придерживаются мирных договоренностей, а попирают все нормы международного гуманитарного права. Так, утром боевики били из крупнокалиберных пулеметов и противотанковых гранатометов по нашим позициям возле Широкино, Водяного и Павлополя, что на Приморском направлении. Около 11.30, во время обстрелов опорных пунктов сил АТО в районе Марьинки, оккупанты ударили из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов и по жилому сектору этого поселка. В результате взрывов разрушены хозяйственные постройки и повреждены стены домов", - говорится в сообщении.
"На Донецком направлении пророссийские наемники дважды из пулеметов и стрелкового оружия открывали огонь на подступах к Майорскому. Из этого же оружия боевики обстреляли наши укрепления близ Песков и Невельского. На Луганском направлении, ночью враг применял минометы калибра 82 миллиметра неподалеку Крымского", - отметили в штабе АТО.
В общем с полуночи незаконные вооруженные формирования 9 раз нарушили перемирие. На огневые провокации наши военные 7 раз оперативно и жестко отвечали противнику. С начала суток потерь среди украинских защитников нет.
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