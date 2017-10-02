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 Действующие главы департаментов Нацгвардии и Нацполиции координировали действия "Беркута" во время штурма Евромайдана, - Горбатюк

беркут

Генеральная прокуратура заявляет, что действующие руководители департаментов Национальной гвардии и Национальной полиции координировали действия спецподразделения "Беркут" во время штурма Евромайдана 18-19 февраля 2014 года.

Об этом на брифинге сообщил начальник департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

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Он отметил, что установлена причастность к преступлениям против "евромайдановцев" действующих руководителя департамента общественной безопасности Нацгвардии Владимира Гриняка, начальника и замначальника департамента превентивной деятельности Нацполиции Игоря Бабича и Анатолия Серединского.

"Мы получили показания от некоторых командиров спецподразделений, в том числе и "Беркута", о том, что во время штурма Майдана их действия координировал по телефону Серединский", - отметил Горбатюк.

По его словам, именно Гриняк, Серединский и Бабич координировали действия правоохранителей во время штурма Майдана 18-19 февраля. Кроме того, именно Гриняк был назначен командиром сводного отряда МВД во время Евромайдана.

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Начальник департамента спецрасследований заявляет, что на данный момент руководство МВД саботирует работу и не помогает привлечь виновных сотрудников к ответственности по делам Еврмоайдана.

Гриняк во время Евромайдана вогзглавлял управление департамента общественной безопасности МВД. Серединский занимал должность начальника отдела организации службы общественной безопасности. Бабич был главным инспектором этого же отдела. Поготов занимал должность первого заместителя начальника департамента общественной безопасности.

Ранее начальник Департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк сообщил, что следователями Департамента сообщено о подозрении троим бывшим высокопоставленным МВД Украины, двое из которых в настоящее время занимают руководящие должности в Национальной полиции Украины. В частности начальнику департамента превентивной деятельности Национальной полиции Игорю Бабичу. Во время Майдана Бабич занимал должность главного инспектора отдела Департамента общественной безопасности МВД.

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И трогать ну никак нельзя, в лучшем случае - просто раскачается лодка, в худшем - хуйло нападет.
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Гвардия Сабакова! В случае чего, можно пустить в ход им не привыкать!
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Один уже пустил.
Не прокатило.
Второй пустит - люди церемониться не будут, просто повесят на фонарях и все.
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Пустити "в ход" можна , але толку від них = 0 ... Не будуть вони виконувати "мутних" наказів - випадко з Міхо , на кордоні , це вже довів
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Какой ход? Да не дай бог! Этих Саабаковых повесим сразу без разговоров.
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И Аваков их не забывает.
Дружба - это процесс обоюдный.
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это значит, что трагедия Евромайдана с большой долей вероятности повториться. причем в форме еще большей трагедии
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Это вряд ли, поскольку против хорошо вооружённого народа никто не попрёт! Да и в самой Нацгвардии и полиции имеются побратимы, воевавшие рядом!
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Кто то еще ждет завершения расследования по бойне на майдане и правдивых результатов？
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Это как расследование убийства Гонгадзе. Тот же Луценко комсомолец на фоне "Украина без Кучмы" пропиарился заявил о себе, а теперь вот подобострасно, заискивающе руку тиснет Кучме....
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Ура! Эта пабьеда рехформ палиции......мусора на службе у рюкзакова.
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Грицак вообще разрабатывал операцию *Бумеранг* по разгону Майдана,а теперь тира глава СБУ,так кто замутил всю бойню?Кстати,Горбатюк,а почему об этом молчок
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Так поэтому у нас такой беспредел в стране!! Чтоб не смогли этих преступников наказать! 😈
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Какой в хрена переворот? А кто за него пойдет! Мусора его первые в раиссу побежат.
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Перемрга каждый день!!! Алкаш Барыга рулит в кацапский союз.
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И заметьте....Первая годовщина Майдана, были властные почти все...споойно с народом, минимум ментов...Вторая годовщина, уже охрана плотнее, меньше времени, народ уже отодвинут....3-я...Крещатик оцеплен, клетки, рамки, проверки......пукин нападёт.....на 10 минут под ТВ камеры быренько цветы положили и в тёплые уютные кабаки.....
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Просто в стране нет президента-гаранта прав и конституции. Нет патриотичных депутатов, которые будут принимать законы только на пользу украинцам, а не в угоду кому попало.
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Вони ж лише виконували накази...
Щоправда з великим задоволенням ..
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И титушки снова в теме, при деле...стройки, урожай отжать, порейдерствовать.....теперь в камуфляже и организованы новой властью.
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А как прокоментируют соевые то, что преступники у власти ?? И что президент этого не знает?!
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А никак.
Они такие новости как эта, попросту игнорируют - неблагодарная работа.
Удобная позиция...
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Чего-то страшновато за Горбатюка, ему нужна охрана...
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Такое ощущение, что наша влада выполняет лютый план хуйла по превращению Украины в рашу-2. Другого объяснения я просто не нахожу.
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аваков та порошенко нагадують Козодоєва з ф-ма "Діамантова рука", вони легким рухом руки перетворюють штани у елегантні шорти. Тому, що всі хто служив влади януковича зараз так само вірно служать влади порошенко.
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А порошенко сам то оттуда, а аваков попроститутил по разным хозяевам фракций изрядно......
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Самый хреновый, но самый ожидаемый вариант грызни, в верхах. Аваков- против всех, назову его так. Остальные- мелочевка, на его стороне баррикад. Но! Менты... не знаю. По идее- им не очень плохо, под его крылом.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДействующие главы департаментов Нацгвардии и Нацполиции координировали действия "Беркута" во время штурма Евромайдана, - Горбатюк
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