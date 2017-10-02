 Действующие главы департаментов Нацгвардии и Нацполиции координировали действия "Беркута" во время штурма Евромайдана, - Горбатюк

Об этом на брифинге сообщил начальник департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини Он отметил, что установлена причастность к преступлениям против "евромайдановцев" действующих руководителя департамента общественной безопасности Нацгвардии Владимира Гриняка, начальника и замначальника департамента превентивной деятельности Нацполиции Игоря Бабича и Анатолия Серединского."Мы получили показания от некоторых командиров спецподразделений, в том числе и "Беркута", о том, что во время штурма Майдана их действия координировал по телефону Серединский", - отметил Горбатюк.По его словам, именно Гриняк, Серединский и Бабич координировали действия правоохранителей во время штурма Майдана 18-19 февраля. Кроме того, именно Гриняк был назначен командиром сводного отряда МВД во время Евромайдана.Начальник департамента спецрасследований заявляет, что на данный момент руководство МВД саботирует работу и не помогает привлечь виновных сотрудников к ответственности по делам Еврмоайдана.

Гриняк во время Евромайдана вогзглавлял управление департамента общественной безопасности МВД. Серединский занимал должность начальника отдела организации службы общественной безопасности. Бабич был главным инспектором этого же отдела. Поготов занимал должность первого заместителя начальника департамента общественной безопасности.

Ранее начальник Департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк сообщил, что следователями Департамента сообщено о подозрении троим бывшим высокопоставленным МВД Украины, двое из которых в настоящее время занимают руководящие должности в Национальной полиции Украины. В частности начальнику департамента превентивной деятельности Национальной полиции Игорю Бабичу. Во время Майдана Бабич занимал должность главного инспектора отдела Департамента общественной безопасности МВД.

