 Обвинение заявило отвод судье по делу экс-чиновника МВД Бабича, подозреваемого в преступлениях на Майдане. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.
После заседания суда произошел конфликт между бывшими участниками Антитеррористической операции на Донбассе, активистами организации С14 и заместителем председателя Национальной полиции Александром Фацевичем, который выступил в защиту своего подчиненного Игоря Бабича.
Фото, видео - Олег Богачук, "Цензор.НЕТ"
Ранее начальник Департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк сообщил, что следователями Департамента сообщено о подозрении троим бывшим высокопоставленным МВД Украины, двое из которых в настоящее время занимают руководящие должности в Национальной полиции Украины. В частности начальнику департамента превентивной деятельности Национальной полиции Игорю Бабичу. Во время Майдана Бабич занимал должность главного инспектора отдела Департамента общественной безопасности МВД.
Бабича подозревают в причастности к разработке постановлений Кабмина о предоставлении разрешения на использование спецсредств (гранат) производства Российской Федерации против участников мирных акций в феврале 2014 года. По данным следователей, они также раздавали деньги в конвертах правоохранителям, которые были задействованы в противодействии участникам мирных протестов.
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