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 Обвинение заявило отвод судье по делу экс-чиновника МВД Бабича, подозреваемого в преступлениях на Майдане. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Печерский районный суд города Киева закрыл до рассмотрения заседание по делу бывшего высокопоставленного чиновника Министерства внутренних дел Игоря Бабича в связи с отводом судьи.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

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Обвинение заявило отвод судье по делу экс-чиновника МВД Бабича, подозреваемого в преступлениях на Майдане 01

Обвинение заявило отвод судье по делу экс-чиновника МВД Бабича, подозреваемого в преступлениях на Майдане 02

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Суд отправил экс-чиновника МВД Поготова, обвиняемого в поставках российских спецсредств для штурма Евромайдана, под ночной домашний арест. ВИДЕО+ФОТО

После заседания суда произошел конфликт между бывшими участниками Антитеррористической операции на Донбассе, активистами организации С14 и заместителем председателя Национальной полиции Александром Фацевичем, который выступил в защиту своего подчиненного Игоря Бабича.



Обвинение заявило отвод судье по делу экс-чиновника МВД Бабича, подозреваемого в преступлениях на Майдане 03

Обвинение заявило отвод судье по делу экс-чиновника МВД Бабича, подозреваемого в преступлениях на Майдане 04

Фото, видео - Олег Богачук, "Цензор.НЕТ"

Ранее начальник Департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк сообщил, что следователями Департамента сообщено о подозрении троим бывшим высокопоставленным МВД Украины, двое из которых в настоящее время занимают руководящие должности в Национальной полиции Украины. В частности начальнику департамента превентивной деятельности Национальной полиции Игорю Бабичу. Во время Майдана Бабич занимал должность главного инспектора отдела Департамента общественной безопасности МВД.

Бабича подозревают в причастности к разработке постановлений Кабмина о предоставлении разрешения на использование спецсредств (гранат) производства Российской Федерации против участников мирных акций в феврале 2014 года. По данным следователей, они также раздавали деньги в конвертах правоохранителям, которые были задействованы в противодействии участникам мирных протестов.
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МВД под руководством Авакяна это ещё одна преступная группировка антиукраинская. Сколько защитников у предателей.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОбвинение заявило отвод судье по делу экс-чиновника МВД Бабича, подозреваемого в преступлениях на Майдане. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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