 Горбатюк заявил о попытке руководства Нацполиции и МВД препятствовать расследованию "дел Евромайдана" относительно действующих правоохранителей

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Выступления руководителей Нацполиции и МВД об отсутствии доказательств… это может расцениваться как давление на суд... чтобы (меры пресечения - Ред.) не были избраны", - сказал С.Горбатюк на брифинге в Киеве в понедельник.
Он подчеркнул, что заявления руководства МВД находятся "в площади личных симпатий и корпоративности", и предостерег руководителей правоохранительных органов от подобного рода заявлений.
По словам С.Горбатюка, в МВД и Нацполиции не были проведены служебные расследования.
Также начальник департамента спецрасслелований также сообщил, что на свидетелей-правоохранителей, которые дают показания, осуществляется давление. "Есть риск того, что руководство Нацполиции и МВД захочет повлиять... У нас минимум показаний от правоохранителей... мы должны предпринять меры, чтобы никакого давления на них не осуществлялось", - подчеркнул С.Горбатюк.
В ходе брифинга он продемонстрировал ряд доказательств, свидетельствующих о причастности подозреваемых к координации по телефону действий спецподразделений МВД "Беркут"18-19 февраля 2014 года, что говорит "о намерении разгона Майдана", к выделению спецсредств из Российской Федерации, а также к неправомерным действиям в 2016 году, в части подделке документов относительно разрешений на оружие.
С.Горбатюк подчеркнул, что фамилии этих людей обнародовали сами руководители МВД и Нацполиции, а доказательства против них он вынужден был предоставить после заявлений о безосновательности обвинений Генпрокуратуры в их адрес, а также для упреждения возможного влияния.
Ранее начальник Департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк сообщил, что следователями Департамента сообщено о подозрении троим бывшим высокопоставленным МВД Украины, двое из которых в настоящее время занимают руководящие должности в Национальной полиции Украины. В частности экс-первому заместителю руководителя Департамента Общественной безопасности МВД Сергею Поготову.
967 43
Материалы по теме: Расследование преступлений на Майдане
Суд отправил экс-чиновника МВД Поготова, обвиняемого в поставках российских спецсредств для штурма Евромайдана, под ночной домашний арест. ВИДЕО+ФОТО(14)
"Вспышка - и увидел, что кисти нет", - участник Евромайдана дал показания в суде по делу экс-начальника СБУ Киева Щеголева. ФОТОрепортаж(9)
Печерский суд продлил меру пресечения подозреваемому в организации похищения Вербицкого и Луценко Волкову. ВИДЕО+ФОТОрепортаж(2)
Находящийся в розыске экс-замглавы МВД Ратушняк продолжает заниматься бизнесом через подставных лиц, - ГПУ(18)
"Пусть меня увольняют". Горбатюк ушел на больничный(0)
Из-за неявки присяжного рассмотрение дела "титушек" времен Революции Достоинства снова не состоялось. ФОТО(13)
Беркутовцы, бежавшие весной в Россию, получают российское гражданство, - адвокат(51)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Семен Семенченко
6 ч ·
Цікаво пройшли вихідні. У суботу ввечері провів пряму трансляцію в фб. Тема - "Закон про реінтеграцію. Миротворці. Коли закінчиться беззаконня в країні". Аналізуючи статті законопроекту зробив ряд висновків.
Ось вони:
1) Автори законопроекту за камуфляжем з гучних слів про агресію роблять все щоб допомогти РФ уникнути відповідальності.
2) Автори законопроекту "забули" про Крим.
3) Автори законопроекту легалізують вибори, амністію на Донбасі, а також змушують Україну фінансувати все це з захищених статей бюджету
4) Автори продовжують розмивати відповідальність верховного головнокомандувача і його підлеглих за оборону країни.
5) Автори створюють "оперативний штаб" наділений корупційним правом дозволяти торгівлю з окупантами.
І так далі. З висновками можна ознайомитися в самій трансляції (постом нижче).
Я уважно прочитав коментарі під трансляцією. Коментарі звичайних людей, коментарі ботоферми Порошенка і Путіна, коментарі "лідерів громадської думки". На перші я відповідав. З другими і третіми складніше. Я знову ознайомився з повним переліком фейків про мене за останні три роки. І навіть дізнався щось нове ) Але я не почув аргументів по суті. ЖОДНОГО. Тому що їх просто немає. Аргументи колоборантів і зрадників України - це фейки і гучний крик. Тому і цей законопроект не показували людям. Тому його текст був доступний (через іноземних послів) тільки на англійській мові. Всім цим Порошенкам, Аваковим і іншим тукам та голубанам просто СКАЗАТИ НЕМА ЧЬОГО.
А значить для того щоб успішно боротися з цією зграєю на цьому етапі дуже важливо розповісти правду якомога більшій кількості людей. Увечері в 21-00 знову вийду в ефір в фб. Тема "Мобілізація до 17.10". І друга тема: "окупація України в цифрах і фактах"
До зустрічі в 21-00.
Слава Україні
Ответить
┈┈┈┈┈┈┈▏▕┈┈LIKE┈┈
┈┈┈┈┈┈┈▏▕▂▂▂┈┈┈
▂▂▂▂▂▂╱┈▕▂▂▂▏┈┈
▉▉▉▉▉┈┈┈▕▂▂▂▏┈┈
▉▉▉▉▉┈┈┈▕▂▂▂▏┈┈
▔▔▔▔▔▔╲▂▕▂▂▂▏┈┈
Ответить
Ответить
Ответить
Інших же все одно нема ...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Они сегодня банду поймали террористов!
Усама отдыхает!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Национальная полиция установила, что экс-народные депутаты от Партии Регионов от Черкасской области Владимир Олейник (https://youtu.be/9RxVbF41XJQ) и Сергей Тулуб стоят за чередой взрывов в Украине.
В частности, банда "Торпеды" оказалась причастной к 9 преступлениям, совершенным в 2016-2017 годах и направленным на разжигание ксенофобии, религиозной нетерпимости и международных конфликтов.
Диверсантов задержали во время выполнения теракта по подрыву памятника венграм на Верецком перевале в Закарпатской области. Ранее банда успела осквернить Центральную еврейскую синагогу в Черновцах, бросить голову свиньи с вырезанной свастикой на могилу рабби Нахмана в Умани, бросить гранату в Посольство США в Киеве, поджечь синагогу во Львове.
Злоумышленники бросили взрывное устройство в консульство Польши в Луцке, в День Независимости бросили гранату на улице Грушевского и взорвали памятник участникам боевых действий на ул. Курбаса.
В Умани они бросили гранату, от которой пострадали граждане государства Израиль.
Ответить
Ответить