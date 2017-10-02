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 Политика Украины
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 Горбатюк заявил о попытке руководства Нацполиции и МВД препятствовать расследованию "дел Евромайдана" относительно действующих правоохранителей

горбатюк

Начальник департамента спецрасслелований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк заявил о попытке руководителей Национальной полиции и МВД препятствовать расследованию уголовных дел в отношении действующих высокопоставленных правоохранителей по так называемым "делам Евромайдана".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Выступления руководителей Нацполиции и МВД об отсутствии доказательств… это может расцениваться как давление на суд... чтобы (меры пресечения - Ред.) не были избраны", - сказал С.Горбатюк на брифинге в Киеве в понедельник.

Он подчеркнул, что заявления руководства МВД находятся "в площади личных симпатий и корпоративности", и предостерег руководителей правоохранительных органов от подобного рода заявлений.

По словам С.Горбатюка, в МВД и Нацполиции не были проведены служебные расследования.

Также начальник департамента спецрасслелований также сообщил, что на свидетелей-правоохранителей, которые дают показания, осуществляется давление. "Есть риск того, что руководство Нацполиции и МВД захочет повлиять... У нас минимум показаний от правоохранителей... мы должны предпринять меры, чтобы никакого давления на них не осуществлялось", - подчеркнул С.Горбатюк.

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В ходе брифинга он продемонстрировал ряд доказательств, свидетельствующих о причастности подозреваемых к координации по телефону действий спецподразделений МВД "Беркут"18-19 февраля 2014 года, что говорит "о намерении разгона Майдана", к выделению спецсредств из Российской Федерации, а также к неправомерным действиям в 2016 году, в части подделке документов относительно разрешений на оружие.

С.Горбатюк подчеркнул, что фамилии этих людей обнародовали сами руководители МВД и Нацполиции, а доказательства против них он вынужден был предоставить после заявлений о безосновательности обвинений Генпрокуратуры в их адрес, а также для упреждения возможного влияния.

Ранее начальник Департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк сообщил, что следователями Департамента сообщено о подозрении троим бывшим высокопоставленным МВД Украины, двое из которых в настоящее время занимают руководящие должности в Национальной полиции Украины. В частности экс-первому заместителю руководителя Департамента Общественной безопасности МВД Сергею Поготову.
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Можливо комусь буде цікаво:
Семен Семенченко
6 ч ·

Цікаво пройшли вихідні. У суботу ввечері провів пряму трансляцію в фб. Тема - "Закон про реінтеграцію. Миротворці. Коли закінчиться беззаконня в країні". Аналізуючи статті законопроекту зробив ряд висновків.
Ось вони:
1) Автори законопроекту за камуфляжем з гучних слів про агресію роблять все щоб допомогти РФ уникнути відповідальності.
2) Автори законопроекту "забули" про Крим.
3) Автори законопроекту легалізують вибори, амністію на Донбасі, а також змушують Україну фінансувати все це з захищених статей бюджету
4) Автори продовжують розмивати відповідальність верховного головнокомандувача і його підлеглих за оборону країни.
5) Автори створюють "оперативний штаб" наділений корупційним правом дозволяти торгівлю з окупантами.
І так далі. З висновками можна ознайомитися в самій трансляції (постом нижче).
Я уважно прочитав коментарі під трансляцією. Коментарі звичайних людей, коментарі ботоферми Порошенка і Путіна, коментарі "лідерів громадської думки". На перші я відповідав. З другими і третіми складніше. Я знову ознайомився з повним переліком фейків про мене за останні три роки. І навіть дізнався щось нове ) Але я не почув аргументів по суті. ЖОДНОГО. Тому що їх просто немає. Аргументи колоборантів і зрадників України - це фейки і гучний крик. Тому і цей законопроект не показували людям. Тому його текст був доступний (через іноземних послів) тільки на англійській мові. Всім цим Порошенкам, Аваковим і іншим тукам та голубанам просто СКАЗАТИ НЕМА ЧЬОГО.
А значить для того щоб успішно боротися з цією зграєю на цьому етапі дуже важливо розповісти правду якомога більшій кількості людей. Увечері в 21-00 знову вийду в ефір в фб. Тема "Мобілізація до 17.10". І друга тема: "окупація України в цифрах і фактах"
До зустрічі в 21-00.
Слава Україні
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Вот Вам первая "реформа" полиции. Авакян под своё крыло всех региональных шавок пособирал и крышует. Может он забыл как от овоща по заграницам прятался.
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А как вообще "правоохранители", которых подозревают в насилии на майдане, могут быть действующими?
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А чому б їм не бути "діючими" ?
Інших же все одно нема ...
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люстрировали, реформировали, переименовывали, наконец, но они остались всё теми-же мусорскими тварями((
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Аваков собрал всех собак типа Амброськина и Голубана .Понимает что придет время и ответить за убийства патриотов Майдана а именно Сашка Билого придется держать ответ.
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Нацполиция Украины-позор на весь мир . Полный провал реформ.
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Назовите хотя бы одно дело где преступники пойманы и осуждены по закону которое вели "орлы Авакова"?
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Навіщо ти , весь час , тут повторюєш своє прізвище ?!
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А где был и что делал Сааков во время Майдана? И КТО ОНО ТАКОЕ?
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Почему экс-губернатор Одесской области Палица смог навести порядок а вата обосралась и сидела тихо пока бронированные Кразы присутствовали на улицах Одессы.
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Да, грызня пошла по-взрослому. Иначе не назвать. Я не могу смотреть ТВ, о чем сейчас жалею. Вот физиологически: Я Не Могу Смотреть ТВ. Отсюда вопрос, к уважаемым посетителям: а там за кого мазу тянут? За Лексеича? Даже исключая 5-й канал??? И на других???
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Давно задаю тот же вопрос, но нет достойных политиков.
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Понятно. И хреново. В смысле- очень. Тогда... какой выход? И есть ли он в принципе?
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Ой....шо вы говорите...на этих мразях свет клином сошёлся? Нормальных не допускают к ТВ, там только придворная шушара изощряется.
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Почему Барыга наехал на бизнес Коломойского а не Ахметова с Пинчуком и других пророссийских олигархов ? Ведь если бы не Коломойский весной 2014 года то кто знает кто бы сейчас в Киеве правил .
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Вспомните как Барыга прессовал Корбана при том что отпетые враги Украины спокойно творят свои делишки ,занимают руководящие посты в властных структурах да стали мерами многих городов,засели в Верховной Раде. Ответ прост- Барыга сам один из них. Поэтому мы имеем одни поражения на фронте и теряем склады боеприпасов в тылу.
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Как еще Горбатюк при делах, против него все зубы точат...
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Низя против мусоров!
Они сегодня банду поймали террористов!
Усама отдыхает!
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Бомжар каких то ...тоже мне нашли супер-пупердиверсантов.
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орбатюк заявил о попытке руководства Нацполиции и МВД препятствовать расследованию "дел Евромайдана" относительно действующих правоохранителей" - рыба воняет с головы, а Аваков не голова, это уже жабры, странно все обвиняют друг друга, но одновременно понимают эту простую истину, значит боятся головы, хотя всем очевидно, пока Янушенко у власти, никаких реформ не будет, будут продолжаться имитации реформ, на сегодняшний день, барыга главный тормоз движения Украины в Европу.

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Карманных, придворных себе присмотрели?! Или думают что скоро им властным такие ой как пригодятся если что?
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Нам лапшу вешают а каких то успехах а на деле все разваливается во всех сферах-катимся стремительно в пропасть.
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они правду говорят. У них их посипак всё пучком и очень успешно в дерибане Украины.
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Барыга имеет одну заботу-выкачивание бабла пока при власти из Украины в офшоры. Кстати в России строятся новые фабрики Рошен.Липецкая фабрика в это время проходит модернизацию .
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немає тут ніякоїт правової системи оут іде просто війна кланів коли ви вже зрозумієте кінець кінцемГорбатюк заявил о попытке руководства Нацполиции и МВД препятствовать расследованию "дел Евромайдана" относительно действующих правоохранителей - Цензор.НЕТ 8291
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ЗАДЕРЖАНИЕ БАНДЫ "ТОРПЕДЫ"

Национальная полиция установила, что экс-народные депутаты от Партии Регионов от Черкасской области Владимир Олейник (https://youtu.be/9RxVbF41XJQ) и Сергей Тулуб стоят за чередой взрывов в Украине.

В частности, банда "Торпеды" оказалась причастной к 9 преступлениям, совершенным в 2016-2017 годах и направленным на разжигание ксенофобии, религиозной нетерпимости и международных конфликтов.

Диверсантов задержали во время выполнения теракта по подрыву памятника венграм на Верецком перевале в Закарпатской области. Ранее банда успела осквернить Центральную еврейскую синагогу в Черновцах, бросить голову свиньи с вырезанной свастикой на могилу рабби Нахмана в Умани, бросить гранату в Посольство США в Киеве, поджечь синагогу во Львове.

Злоумышленники бросили взрывное устройство в консульство Польши в Луцке, в День Независимости бросили гранату на улице Грушевского и взорвали памятник участникам боевых действий на ул. Курбаса.

В Умани они бросили гранату, от которой пострадали граждане государства Израиль.
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