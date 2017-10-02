 Прокуроры заявили отвод судье по делу экс-чиновника МВД Серединского, подозреваемого в преступлениях на Майдане. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.
Фото, видео - Олег Богачук, "Цензор.НЕТ"
Ранее начальник Департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк сообщил, что следователями Департамента сообщено о подозрении троим бывшим высокопоставленным МВД Украины, двое из которых в настоящее время занимают руководящие должности в Национальной полиции Украины. В частности заместителю главы Департамента превентивной деятельности Нацполиции Анатолию Серединскому. Во время Майдана Серединский занимал должность начальника отдела организации службы управления организации службы работы конвойных подразделений специальных учреждений и судебной милиции Департамента общественной безопасности МВД.
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Лично я, уже не вижу сенса проливать кровь и рвать душу за Украину, ибо та страна, которой мы её видели( и мечтали) в 13-14 году - похеряна на корню. Шоколадным ли уёбком, друзьями/кумовьями ли его самого, это уже не имеет большого значения. Главное - мы снова всё просрали!
Украину узурпировала и оккупировала воровская-мусорская шобла, которая сладко жрёт и крепко спит, отправляя нас в окопы этой бесконечной войны, а сами торгуют и целуются с кацапами. Эту войну с ордой они заканчивать даже не собираются. Этих тварюг прекрасно устраивает положение status quo. И за их воевать и рвать жопу?!...
Фуфлыжные "реформы", брехня с ВЫСОКИХ трибун, свадьбы картывых наследников, взрывы на НАШИХ(!) складах боеприпасов, "перемирия" с пополнением калеками и гробами убитых, "роттердам+" и прочие... прочие разводы(нас лохов!), всё это накопилось во мне критической массой неприятия, уныния и лютой ненависти.
Дошло до того, шо мы СОВЕРШЕННО(!) перестали верить нашим капитанам! А как дальше можно плыть и так в дырявом судне, когда знаешь, шо твой капитан - барыга , бухарь и хуйло?!
Нам говорили, шо путь в Европу будет труден и тернист. Мы, по своей наивности, полагали шо это для ВСЕХ(!) НАС будет трудно. Ан нет,не для всех. Только для нас - бедных, пенсионеров, роботяг, неимущих, инвалидов, обездоленных, всех нас у кого мусаров или прокурорских в приятелях не имеется.
То нахрена мне такая страна, которую строит этот ненажерлывый шоколодный цех? Они ж её подстраивают под свои заточки, а не шобы вырваться из кацапского гнёта и сделать нашу Неньку оазисом!И уж точно не для нас, пересичных...
Я, как истинный патриот Украины, считаю: Третий Майдан должен быть самым кровавым, но токо на этот раз эти трвари должны не купаться в нашей с вами крови, а залить Хрещатик своей кровью и испортить воздух своими трупаками, развешенными на киевских фонарях.
Иначе - пиздуем взад в совок/рашу/януковщину/гавняную шоколадщину.
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