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 Политика Украины
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 Прокуроры заявили отвод судье по делу экс-чиновника МВД Серединского, подозреваемого в преступлениях на Майдане. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Печерский районный суд города Киева закрыл до рассмотрения заседание по делу бывшего высокопоставленного чиновника Министерства внутренних дел Анатолию Серединскому в связи с отводом судьи.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

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Прокуроры заявили отвод судье по делу экс-чиновника МВД Серединского, подозреваемого в преступлениях на Майдане 01

Прокуроры заявили отвод судье по делу экс-чиновника МВД Серединского, подозреваемого в преступлениях на Майдане 02

Прокуроры заявили отвод судье по делу экс-чиновника МВД Серединского, подозреваемого в преступлениях на Майдане 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Прокуроры и следствие заигрались", - адвокат Раков о попытке ГПУ обвинить нынешних сотрудников полиции в преступлениях против Майдана

Прокуроры заявили отвод судье по делу экс-чиновника МВД Серединского, подозреваемого в преступлениях на Майдане 04

Прокуроры заявили отвод судье по делу экс-чиновника МВД Серединского, подозреваемого в преступлениях на Майдане 05

Фото, видео - Олег Богачук, "Цензор.НЕТ"

Ранее начальник Департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк сообщил, что следователями Департамента сообщено о подозрении троим бывшим высокопоставленным МВД Украины, двое из которых в настоящее время занимают руководящие должности в Национальной полиции Украины. В частности заместителю главы Департамента превентивной деятельности Нацполиции Анатолию Серединскому. Во время Майдана Серединский занимал должность начальника отдела организации службы управления организации службы работы конвойных подразделений специальных учреждений и судебной милиции Департамента общественной безопасности МВД.
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Выскажу сейчас наверное многим из вас крамольное мнение(своё), но я его выскажу.
Лично я, уже не вижу сенса проливать кровь и рвать душу за Украину, ибо та страна, которой мы её видели( и мечтали) в 13-14 году - похеряна на корню. Шоколадным ли уёбком, друзьями/кумовьями ли его самого, это уже не имеет большого значения. Главное - мы снова всё просрали!
Украину узурпировала и оккупировала воровская-мусорская шобла, которая сладко жрёт и крепко спит, отправляя нас в окопы этой бесконечной войны, а сами торгуют и целуются с кацапами. Эту войну с ордой они заканчивать даже не собираются. Этих тварюг прекрасно устраивает положение status quo. И за их воевать и рвать жопу?!...

Фуфлыжные "реформы", брехня с ВЫСОКИХ трибун, свадьбы картывых наследников, взрывы на НАШИХ(!) складах боеприпасов, "перемирия" с пополнением калеками и гробами убитых, "роттердам+" и прочие... прочие разводы(нас лохов!), всё это накопилось во мне критической массой неприятия, уныния и лютой ненависти.
Дошло до того, шо мы СОВЕРШЕННО(!) перестали верить нашим капитанам! А как дальше можно плыть и так в дырявом судне, когда знаешь, шо твой капитан - барыга , бухарь и хуйло?!

Нам говорили, шо путь в Европу будет труден и тернист. Мы, по своей наивности, полагали шо это для ВСЕХ(!) НАС будет трудно. Ан нет,не для всех. Только для нас - бедных, пенсионеров, роботяг, неимущих, инвалидов, обездоленных, всех нас у кого мусаров или прокурорских в приятелях не имеется.
То нахрена мне такая страна, которую строит этот ненажерлывый шоколодный цех? Они ж её подстраивают под свои заточки, а не шобы вырваться из кацапского гнёта и сделать нашу Неньку оазисом!И уж точно не для нас, пересичных...

Я, как истинный патриот Украины, считаю: Третий Майдан должен быть самым кровавым, но токо на этот раз эти трвари должны не купаться в нашей с вами крови, а залить Хрещатик своей кровью и испортить воздух своими трупаками, развешенными на киевских фонарях.
Иначе - пиздуем взад в совок/рашу/януковщину/гавняную шоколадщину.
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лютый - хе-хе, не кипятись... - нужно валить в Польшу (там уже 7 млн украинцев)...Построим в Польше свою прекрасную Украину, а на киевскую землю пускай приходя кацапы и мучаются...Здесь уже ничего не исправить... , а полякам придется подвинуться не много дальше на Запад... Прокуроры заявили отвод судье по делу экс-чиновника МВД Серединского, подозреваемого в преступлениях на Майдане - Цензор.НЕТ 6616
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Да Майдан привел таких как Пфорошенко к власти. ТЕПЕРЬ ЗАБУДЬТЕ И ЧЕШИТЕ ПЛЕШНЮ.
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Да не они нас Лютый стрелять должны были, а мы их! А это большая разница.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПрокуроры заявили отвод судье по делу экс-чиновника МВД Серединского, подозреваемого в преступлениях на Майдане. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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