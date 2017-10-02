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 Политика Украины
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 Лутковская просит российскую коллегу гарантировать Умерову адекватную медицинскую помощь

лутковская

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с просьбой оказать содействие в обеспечении права на жизнь и здоровье осужденного в аннексированном РФ Крыму заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт омбудсмена.

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"Ситуация вызывает особую обеспокоенность, поскольку Ильми Умеров перенес операцию на сердце, страдает сахарным диабетом и болезнью Паркинсона, состояние его здоровья с каждым днем ухудшается, в связи с чем он нуждается в постоянном уходе со стороны медицинского персонала", - говорится в письме В.Лутковской.

Она также выразила убеждение, что наказание, ограничивающее свободу, несет прямую угрозу жизни И.Умерову.

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"Учитывая изложенное, прошу Вас обратить внимание на этот случай и оказать содействие в обеспечении права на жизнь и здоровье Ильми Умерову", - сказано в письме.

Напомним, суд в оккупированном Крыму приговорил Умерова к двум годам колонии и запретил заниматься общественной деятельностью в течение двух лет. Его обвинили по ст. 280.1 Уголовного кодекса России (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ).
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Как Лутковская последних 3 месяца активизировалась...Как пришёл срок её менять.....На ТВ интервью даёт какая она хорошая , рыговская саботажница. Её 3 года не видно было...нах ей, и только не Денисову от антиНародного....
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***
1910 год: жандарм ведет в тюрьму революционера
1917 год: революционер ведет в тюрьму жандарма
1937 год: оба сидят в ГУЛАГЕ
1955 год: оба выходят по амнистии
1993 год: престарелый жандарм идет по улице и вдруг встречает того самого едва живого от старости революционера, торгующего своими пирожками.
и говорит. :
- Неужто наш Царь-батюшка... тебе революционеру.... запрещал пирожками торговать?!
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Кого она просит ??? Палачу надо дать деньги , чтобы всё произошло быстро и без боли .
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Никого не интересует трёп этой рыговской гниды.
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Гарантии даёт страховой полис... это вам скажет любой агент по страхованию...
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При Порошенко уже даже не удивляет наличие рыгоаских предателей страны.
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В Украине незаконная Центральная Избирательная Комиссия.
В Украине незаконный уполномоченный по правам человека...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЛутковская просит российскую коллегу гарантировать Умерову адекватную медицинскую помощь
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