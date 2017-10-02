 Лутковская просит российскую коллегу гарантировать Умерову адекватную медицинскую помощь

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт омбудсмена.
"Ситуация вызывает особую обеспокоенность, поскольку Ильми Умеров перенес операцию на сердце, страдает сахарным диабетом и болезнью Паркинсона, состояние его здоровья с каждым днем ухудшается, в связи с чем он нуждается в постоянном уходе со стороны медицинского персонала", - говорится в письме В.Лутковской.
Она также выразила убеждение, что наказание, ограничивающее свободу, несет прямую угрозу жизни И.Умерову.
"Учитывая изложенное, прошу Вас обратить внимание на этот случай и оказать содействие в обеспечении права на жизнь и здоровье Ильми Умерову", - сказано в письме.
Напомним, суд в оккупированном Крыму приговорил Умерова к двум годам колонии и запретил заниматься общественной деятельностью в течение двух лет. Его обвинили по ст. 280.1 Уголовного кодекса России (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ).
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1910 год: жандарм ведет в тюрьму революционера
1917 год: революционер ведет в тюрьму жандарма
1937 год: оба сидят в ГУЛАГЕ
1955 год: оба выходят по амнистии
1993 год: престарелый жандарм идет по улице и вдруг встречает того самого едва живого от старости революционера, торгующего своими пирожками.
и говорит. :
- Неужто наш Царь-батюшка... тебе революционеру.... запрещал пирожками торговать?!
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В Украине незаконный уполномоченный по правам человека...
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