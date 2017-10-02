 Судью с Одесчины за взятку приговорили к 7 годам тюрьмы с конфискацией имущества

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на приговор Ульяновского суда Кировоградской области от 25 сентября.
По материалам дела, судья Оксана Трачева и секретарь суда Татьяна Швец по предварительному сговору требовали и получили неправомерную выгоду.
В 2013 году к судье Трачевой попало дело о незаконном обороте наркотиков. Жены обвиняемых поинтересовались у секретаря суда, не вынесет ли судья приговор, не связанный с лишением свободы. Секретарь передала им, что судья согласна вынести максимально мягкое наказание при условии передачи ей 5 тысяч долларов вознаграждения.
В дальнейшем женщины убедили судью уменьшить сумму взятки до 4 тысяч долларов. Деньги передавались через сожителя секретаря суда, который не был осведомлен о незаконных действиях. Всего судья получила 3700 долларов. Часть этих денег предоставила Служба безопасности Украины. Известно, что жена одного из обвиняемых обратилась в СБУ и Генпрокуратуру с заявлением о требовании взятки.
Судья и судебный секретарь своей вины не признали и всячески отрицали получение денег. Но в квартире судьи в стеклянной вазе были найдены долларовые купюры, номера которых совпали с теми, что предоставила СБУ.
Кроме того, следователи вели видеофиксацию встреч, на которых сожитель секретаря суда получал деньги. Также доказательствами послужили показания свидетелей и данные телефонных разговоров секретаря суда с своим сожителем и судьей.
Суд приговорил судью Трачеву к 7 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества, а также лишил права на 3 года заниматься деятельностью, связанной с функциями представителя власти и осуществления правосудия.
Секретарь суда Швец приговорена к 5 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества, а также на 1 год лишена права занимать должности на госслужбе.
На приговор может быть подана апелляция на протяжении 30 дней. Пока приговор не вступил в силу к женщинам применена мера пресечения в виде личного обязательства. На случай побега у судьи арестована квартира и деньги, изъятые при обыске.
Известно, что в январе 2015 судья Тречева и судебный секретарь Швец уже были осуждены. Суд приговорил обоих к 5 годам тюрьмы с конфискацией. Но этот приговор был отменен Апелляционным судом и дело слушалось повторно. Несмотря на уголовное дело, Трачева и Швец до сих пор работают в суде.
1092 14
Материалы по теме: Взяточники
Госисполнитель задержан в Черкассах на взятке 12 тыс. грн, - прокуратура. ФОТО(18)
Чиновник лесхоза на Харьковщине попался на взятке 39 тысяч, - прокуратура(10)
Чиновник Херсонского горсовета предлагал $12 тысяч "за сотрудничество" одному из областных руководителей Нацполиции. ФОТО(12)
Руководитель РАГС на Тернопольщине требовала от иностранца $1 тыс. за дубликат свидетельства о рождении сына. ФОТО(8)
ГФС Одесской области выбилась в лидеры по налоговому декларированию(0)
На Волыни на взятке 2 тыс. долл. попался муж народного депутата, - Нацполиция. ФОТО(35)
Судья Славянского горрайонного суда уличен на получении взятки в 6 тысяч, - НАБУ(10)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
что-то не то я ляпнул???
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить