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 Судью с Одесчины за взятку приговорили к 7 годам тюрьмы с конфискацией имущества

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Судью Савранского суда Одесской области приговорили к 7 годам лишения свободы, а секретаря того же суда – к 5 годам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на приговор Ульяновского суда Кировоградской области от 25 сентября.

По материалам дела, судья Оксана Трачева и секретарь суда Татьяна Швец по предварительному сговору требовали и получили неправомерную выгоду.

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В 2013 году к судье Трачевой попало дело о незаконном обороте наркотиков. Жены обвиняемых поинтересовались у секретаря суда, не вынесет ли судья приговор, не связанный с лишением свободы. Секретарь передала им, что судья согласна вынести максимально мягкое наказание при условии передачи ей 5 тысяч долларов вознаграждения.

В дальнейшем женщины убедили судью уменьшить сумму взятки до 4 тысяч долларов. Деньги передавались через сожителя секретаря суда, который не был осведомлен о незаконных действиях. Всего судья получила 3700 долларов. Часть этих денег предоставила Служба безопасности Украины. Известно, что жена одного из обвиняемых обратилась в СБУ и Генпрокуратуру с заявлением о требовании взятки.

Судья и судебный секретарь своей вины не признали и всячески отрицали получение денег. Но в квартире судьи в стеклянной вазе были найдены долларовые купюры, номера которых совпали с теми, что предоставила СБУ.

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Кроме того, следователи вели видеофиксацию встреч, на которых сожитель секретаря суда получал деньги. Также доказательствами послужили показания свидетелей и данные телефонных разговоров секретаря суда с своим сожителем и судьей.

Суд приговорил судью Трачеву к 7 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества, а также лишил права на 3 года заниматься деятельностью, связанной с функциями представителя власти и осуществления правосудия.

Секретарь суда Швец приговорена к 5 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества, а также на 1 год лишена права занимать должности на госслужбе.

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На приговор может быть подана апелляция на протяжении 30 дней. Пока приговор не вступил в силу к женщинам применена мера пресечения в виде личного обязательства. На случай побега у судьи арестована квартира и деньги, изъятые при обыске.

Известно, что в январе 2015 судья Тречева и судебный секретарь Швец уже были осуждены. Суд приговорил обоих к 5 годам тюрьмы с конфискацией. Но этот приговор был отменен Апелляционным судом и дело слушалось повторно. Несмотря на уголовное дело, Трачева и Швец до сих пор работают в суде.
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Та вы шо???.. и антикоррупционного суда не дождались????
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так они по закону савченко еще лишнего сидели - теперь компенсацию требовать начнут...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСудью с Одесчины за взятку приговорили к 7 годам тюрьмы с конфискацией имущества
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