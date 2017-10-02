 На Запорожской АЭС проводятся антитеррористические учения

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба предприятия.
"На Запорожской АЭС начались тактико-специальные учения по теме: "Реагирование сил участников объектового плана взаимодействия в случае осуществления ряда диверсий на территории Каменко-Днепровского района Запорожской области, в г. Энергодар. И на объекте ОП "Запорожская АЭС", которые продлятся по 6 октября 2017 года", - говорится в сообщении.
Как отмечается, на время проведения учений правоохранительные органы могут ограничивать пребывание граждан и передвижение транспортных средств в пределах санитарно-защитной зоны вокруг Запорожской АЭС.
"Будут отрабатываться практические действия по нейтрализации условных террористически-диверсионных формирований. Наличие документов, удостоверяющих личность, для граждан, которые будут находиться в зонах ограничения доступа и в санитарно-защитной зоне, обязательна. Организаторы мероприятий просят с пониманием отнестись к неудобствам, которые могут возникнуть во время проведения учений", - сказано в сообщении.
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Старый анекдот на эту тему. Один кочегар в котельной другому говорит: "Вася, кончай уголь в топку подбрасывать, а то в Чернобыле так котел жахнул, что радиаторы аж до Швеции долетели".
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Листопад 2016 рік.
На Миколаївський АЕС пройшли антитерористичні навчання.
https://www.youtube.com/watch?v=MdYdFXzh8uo
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