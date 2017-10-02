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Все про:АЭС (356) учения (2141) Запорожская область (620)

 На Запорожской АЭС проводятся антитеррористические учения

аэс

На Запорожской атомной электростанции начались тактико-специальные учения по антитеррористической направленности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба предприятия.

"На Запорожской АЭС начались тактико-специальные учения по теме: "Реагирование сил участников объектового плана взаимодействия в случае осуществления ряда диверсий на территории Каменко-Днепровского района Запорожской области, в г. Энергодар. И на объекте ОП "Запорожская АЭС", которые продлятся по 6 октября 2017 года", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на время проведения учений правоохранительные органы могут ограничивать пребывание граждан и передвижение транспортных средств в пределах санитарно-защитной зоны вокруг Запорожской АЭС.

"Будут отрабатываться практические действия по нейтрализации условных террористически-диверсионных формирований. Наличие документов, удостоверяющих личность, для граждан, которые будут находиться в зонах ограничения доступа и в санитарно-защитной зоне, обязательна. Организаторы мероприятий просят с пониманием отнестись к неудобствам, которые могут возникнуть во время проведения учений", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Антитеррористические учения прошли на Тернопольщине, - СБУ. ФОТОрепортаж
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муженко не подпускайте к руководству операцией
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как в Калиновке или повышаем ставки? "гениев" учение - только портит.
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Шесть реакторов. На фото это хорошо видно.
Старый анекдот на эту тему. Один кочегар в котельной другому говорит: "Вася, кончай уголь в топку подбрасывать, а то в Чернобыле так котел жахнул, что радиаторы аж до Швеции долетели".
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Не боись, уже было, не впервой

Листопад 2016 рік.
На Миколаївський АЕС пройшли антитерористичні навчання.
https://www.youtube.com/watch?v=MdYdFXzh8uo
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа Запорожской АЭС проводятся антитеррористические учения
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