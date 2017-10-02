 Порошенко и президент Сената Австралии отметили эффективность работы по расследованию сбитого "Боинга МН17"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Администрации президента.
"Стороны отметили эффективную деятельность в рамках совместной группы по расследованию крушения малазийского рейса MH17 и отметили неотвратимость наказания всех причастных к этой трагедии. Президент Сената поблагодарил президента Украины за помощь и содействие в вопросе проведения расследования этой трагедии", - сказано в сообщении.
Также Пэрри заявил, что Австралия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.
Отдельное внимание стороны уделили усилению межпарламентского сотрудничества двух государств. В этой связи президент Украины поприветствовал создание в парламенте Австралии обновленной группы дружбы Австралия - Украина.
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