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 Политика Украины
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 Порошенко и президент Сената Австралии отметили эффективность работы по расследованию сбитого "Боинга МН17"

порошенко

Президент Украины Петр Порошенко встретился с президентом Сената Австралии Стивеном Пэрри, в ходе встречи стороны обсудили также расследование авиакатастрофы малазийского "Боинга МН17", отметив важность наказания всех причастных к трагедии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Администрации президента.

"Стороны отметили эффективную деятельность в рамках совместной группы по расследованию крушения малазийского рейса MH17 и отметили неотвратимость наказания всех причастных к этой трагедии. Президент Сената поблагодарил президента Украины за помощь и содействие в вопросе проведения расследования этой трагедии", - сказано в сообщении.

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Также Пэрри заявил, что Австралия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

Отдельное внимание стороны уделили усилению межпарламентского сотрудничества двух государств. В этой связи президент Украины поприветствовал создание в парламенте Австралии обновленной группы дружбы Австралия - Украина.
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А как же эффективность работы по расследованию детского крематория "Виктория", праздничному фейерверку под Винницей?
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об этом пете говорить не приятно ...он же у нас президент перемог и успiхiв ...и ему не треба что бы его тушку ассоциировали с пожаром и смертью детей
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поросенко - изыди из многострадальной Украины..
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С такой "эффективностью" году так к 2050 неотвратимое наказание настигнет сгнившие кости х.йла.
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Порошенко и сенатор Австралии отметили... (Дальше можно не продолжать). ж
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко и президент Сената Австралии отметили эффективность работы по расследованию сбитого "Боинга МН17"
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