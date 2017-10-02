 Каталонский вопрос должен решаться в соответствии с конституцией Испании, - Еврокомиссия

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Для Европейской комиссии, как неоднократно повторял председатель ЕК (Жан-Клод - Ред.) Юнкер, это внутренний испанский вопрос, который должен рассматриваться в соответствии с конституционным порядком Испании", - говорится в заявлении Еврокомиссии, текст которой зачитал на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас.
По его словам, Еврокомиссия "доверяет руководству премьер-министра Мариано Рахоя" в сложившейся после референдума ситуации.
"Насилие никогда не может быть инструментом в политике. Мы доверяем руководству премьер-министра Мариано Рахоя, он в состоянии справиться с этим сложным процессом в полном соответствии с конституцией Испании и основными правами граждан, закрепленными в ней", - заявляют в Брюсселе.
В документе также выражается приверженность нынешней Еврокомиссии правовой позиции, занятой предыдущими составами исполнительной коллегии ЕС: если бы референдум проводился в соответствии с конституцией Испании, то в случае победы сторонников независимости, это означало бы выход Каталонии из Евросоюза.
"Помимо чисто правовых аспектов этого вопроса, Комиссия считает, что настало время для единства и стабильности, а не для раскола и фрагментации", - отмечается в заявлении.
Еврокомиссия призвала "всех соответствующих игроков теперь очень быстро перейти от конфронтации к диалогу".
Отвечая на вопрос о том, намерен ли Ж.-К.Юнкер говорить во вторник в Европарламенте о событиях в Каталонии, пресс-секретарь ЕК заявил: "Да, председатель будет на пленарной сессии Европарламента завтра в 9:00, но повестка дня предусматривает его выступление о переговорах по статье 50 (договора о Евросоюзе - Ред.) о Brexit".
"Европарламент пригласил его для этого, для этого он туда и направится. Но если в контексте этих дебатов будут вопросы (о Каталонии - Ред.), как вы знаете, Жан-Клод Юнкер всегда готов отвечать", - объяснил М.Схинас.
М.Схинас, представляя точку зрения ЕК на состоявшийся в Каталонии референдум, пояснил в ответ на вопросы журналистов, что официальное заявление Еврокомиссии появилось спустя относительное большое время после полицейских репрессий в Барселоне, потому что реакция могла состояться только после выяснения всех обстоятельств.
Референдум о независимости Каталонии прошел 1 октября при жестких столкновениях безоружных мирных участников с силами правопорядка, часть которых была направлена Мадридом, не признающим законность плебисцита. Ранее сообщалось, что в ходе столкновений за медпомощью обратились более 800 участников референдума и 30 полицейских.
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Каталонцы пролетят мимо ЕС и Евро зоны....получат ВИЗЫ со всеми странами ЕС
и их КОМЛЕНИЕ Испании закончится как....ну как....ну как у нас с Бамбазом))))
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Дай жрать!!! Хфашизды кастильские!!!
Мальчика арагонского за шо расспяли? А басскую бабушку эпилептичку кто насиловал???!!!!
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Но это в случае победы каталонцев.
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Украина 1991
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5 год ·
Цікаво пройшли вихідні. У суботу ввечері провів пряму трансляцію в фб. Тема - "Закон про реінтеграцію. Миротворці. Коли закінчиться беззаконня в країні". Аналізуючи статті законопроекту зробив ряд висновків.
Ось вони:
1) Автори законопроекту за камуфляжем з гучних слів про агресію роблять все щоб допомогти РФ уникнути відповідальності.
2) Автори законопроекту "забули" про Крим.
3) Автори законопроекту легалізують вибори, амністію на Донбасі, а також змушують Україну фінансувати все це з захищених статей бюджету
4) Автори продовжують розмивати відповідальність верховного головнокомандувача і його підлеглих за оборону країни.
5) Автори створюють "оперативний штаб" наділений корупційним правом дозволяти торгівлю з окупантами.
І так далі. З висновками можна ознайомитися в самій трансляції (постом нижче).
Я уважно прочитав коментарі під трансляцією. Коментарі звичайних людей, коментарі ботоферми Порошенка і Путіна, коментарі "лідерів громадської думки". На перші я відповідав. З другими і третіми складніше. Я знову ознайомився з повним переліком фейків про мене за останні три роки. І навіть дізнався щось нове ) Але я не почув аргументів по суті. ЖОДНОГО. Тому що їх просто немає. Аргументи колоборантів і зрадників України - це фейки і гучний крик. Тому і цей законопроект не показували людям. Тому його текст був доступний (через іноземних послів) тільки на англійській мові. Всім цим Порошенкам, Аваковим і іншим тукам та голубанам просто СКАЗАТИ НЕМА ЧЬОГО.
А значить для того щоб успішно боротися з цією зграєю на цьому етапі дуже важливо розповісти правду якомога більшій кількості людей. Увечері в 20-00 знову вийду в ефір в фб. Тема "Мобілізація до 17.10". І друга тема: "окупація України в цифрах і фактах"
До зустрічі в 20-00.
Слава Україні
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