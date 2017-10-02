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Все про:Еврокомиссия (728) Испания (430) Каталония (38)

 Каталонский вопрос должен решаться в соответствии с конституцией Испании, - Еврокомиссия

каталония

Европейская комиссия подтвердила в понедельник свою позицию, что референдум 1 октября о независимости Каталонии согласно конституции Испании был незаконным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Для Европейской комиссии, как неоднократно повторял председатель ЕК (Жан-Клод - Ред.) Юнкер, это внутренний испанский вопрос, который должен рассматриваться в соответствии с конституционным порядком Испании", - говорится в заявлении Еврокомиссии, текст которой зачитал на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас.

По его словам, Еврокомиссия "доверяет руководству премьер-министра Мариано Рахоя" в сложившейся после референдума ситуации.

"Насилие никогда не может быть инструментом в политике. Мы доверяем руководству премьер-министра Мариано Рахоя, он в состоянии справиться с этим сложным процессом в полном соответствии с конституцией Испании и основными правами граждан, закрепленными в ней", - заявляют в Брюсселе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Во вторник в Каталонии объявлена всеобщая забастовка

В документе также выражается приверженность нынешней Еврокомиссии правовой позиции, занятой предыдущими составами исполнительной коллегии ЕС: если бы референдум проводился в соответствии с конституцией Испании, то в случае победы сторонников независимости, это означало бы выход Каталонии из Евросоюза.

"Помимо чисто правовых аспектов этого вопроса, Комиссия считает, что настало время для единства и стабильности, а не для раскола и фрагментации", - отмечается в заявлении.

Еврокомиссия призвала "всех соответствующих игроков теперь очень быстро перейти от конфронтации к диалогу".

Отвечая на вопрос о том, намерен ли Ж.-К.Юнкер говорить во вторник в Европарламенте о событиях в Каталонии, пресс-секретарь ЕК заявил: "Да, председатель будет на пленарной сессии Европарламента завтра в 9:00, но повестка дня предусматривает его выступление о переговорах по статье 50 (договора о Евросоюзе - Ред.) о Brexit".

"Европарламент пригласил его для этого, для этого он туда и направится. Но если в контексте этих дебатов будут вопросы (о Каталонии - Ред.), как вы знаете, Жан-Клод Юнкер всегда готов отвечать", - объяснил М.Схинас.

М.Схинас, представляя точку зрения ЕК на состоявшийся в Каталонии референдум, пояснил в ответ на вопросы журналистов, что официальное заявление Еврокомиссии появилось спустя относительное большое время после полицейских репрессий в Барселоне, потому что реакция могла состояться только после выяснения всех обстоятельств.

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Референдум о независимости Каталонии прошел 1 октября при жестких столкновениях безоружных мирных участников с силами правопорядка, часть которых была направлена Мадридом, не признающим законность плебисцита. Ранее сообщалось, что в ходе столкновений за медпомощью обратились более 800 участников референдума и 30 полицейских.
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гибридные референдумы, гибридные войны, гибридные люди....
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скучают придурки за совком)) обожрались на еврохарчах)
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вот вам и ответ)))
Каталонцы пролетят мимо ЕС и Евро зоны....получат ВИЗЫ со всеми странами ЕС
и их КОМЛЕНИЕ Испании закончится как....ну как....ну как у нас с Бамбазом))))
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МАДДДРИДДДД!!!
Дай жрать!!! Хфашизды кастильские!!!
Мальчика арагонского за шо расспяли? А басскую бабушку эпилептичку кто насиловал???!!!!
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Каталония это Украина образца 1991 года,тот же референдум,то же желание строить свою страну-нет никакой разницы
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цапа - как ты тута стараешься как стараешься - хоть платят хорошо? хотя плохо работаешь - я бы не платил за такую работу )
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А кто запрещал в 1991 году референдум? Совок,сцуко,демократичный.
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Всё будет проще... Европа начинает трезветь, наконец-то, "врубаясь", что несёт сепаратизм... Зачинщиков осудят, Каталонию лишат всех преференций и признаков автономии, уравняют в правах с остальными провинциями Испании... Остальные "утрут кровавые сопли" и будут "сопеть в две дырки" под единым испанским флагом...
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Испанский беркут и руководство пойдёт под суд. Спросите у Горбатюка.
Но это в случае победы каталонцев.
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Мадрид же не позволит никому выйти из Испании, вот и вся суть.
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вот жеж испанобандеравская мадридская хунта
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хорошо шо рядом нет типа братьев - которые введут войска как в Крым и Донбасс
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Сподіваюся вони глибоко стурбовані? А була ж можливість відкрутити )(.йлу яйла в АРК ще чотири роки тому, і ще на 70 років забути про переділ кордонів.
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Каталонский вопрос должен решаться в соответствии с конституцией Испании, - Еврокомиссия - Цензор.НЕТ 9607Семен Семенченко
5 год ·

Цікаво пройшли вихідні. У суботу ввечері провів пряму трансляцію в фб. Тема - "Закон про реінтеграцію. Миротворці. Коли закінчиться беззаконня в країні". Аналізуючи статті законопроекту зробив ряд висновків.
Ось вони:
1) Автори законопроекту за камуфляжем з гучних слів про агресію роблять все щоб допомогти РФ уникнути відповідальності.
2) Автори законопроекту "забули" про Крим.
3) Автори законопроекту легалізують вибори, амністію на Донбасі, а також змушують Україну фінансувати все це з захищених статей бюджету
4) Автори продовжують розмивати відповідальність верховного головнокомандувача і його підлеглих за оборону країни.
5) Автори створюють "оперативний штаб" наділений корупційним правом дозволяти торгівлю з окупантами.

І так далі. З висновками можна ознайомитися в самій трансляції (постом нижче).
Я уважно прочитав коментарі під трансляцією. Коментарі звичайних людей, коментарі ботоферми Порошенка і Путіна, коментарі "лідерів громадської думки". На перші я відповідав. З другими і третіми складніше. Я знову ознайомився з повним переліком фейків про мене за останні три роки. І навіть дізнався щось нове ) Але я не почув аргументів по суті. ЖОДНОГО. Тому що їх просто немає. Аргументи колоборантів і зрадників України - це фейки і гучний крик. Тому і цей законопроект не показували людям. Тому його текст був доступний (через іноземних послів) тільки на англійській мові. Всім цим Порошенкам, Аваковим і іншим тукам та голубанам просто СКАЗАТИ НЕМА ЧЬОГО.
А значить для того щоб успішно боротися з цією зграєю на цьому етапі дуже важливо розповісти правду якомога більшій кількості людей. Увечері в 20-00 знову вийду в ефір в фб. Тема "Мобілізація до 17.10". І друга тема: "окупація України в цифрах і фактах"
До зустрічі в 20-00.
Слава Україні
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