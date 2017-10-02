 Оккупанты признали, что в Алчевске зреет бунт из-за остановки производства, - журналист Казанский

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет в своем блоге журналист Денис Казанский.
По его словам, на сайте "совета министров "ЛНР" появилось обращение, в котором описывается бедственная ситуация в оккупированном Алчевске, где еще весной остановился металлургический комбинат.
"На предприятиях происходят попытки вывоза ценного оборудования, процветает коррупция и воровство. Социальная ситуация в городе Алчевске продолжает накаляться. Люди, доведенные до отчаяния и невидящие перспектив, готовы выйти на улицу с протестами" - говорится в этом обращении.
"Раньше такое писали только в украинских СМИ. Теперь катастрофу признают и сами ЛНРовцы. В соцсетях жители города оставляют пессимистические комментарии. Пишут, что город вернулся в 90-е. Но на самом деле все даже хуже. Потому что в 90-х был переходный период, и было понятно, что нужно потерпеть, а потом станет лучше. А теперь выхода из ситуации нет. Потому что исправить все можно будет только в случае ликвидации "ЛНР", а боевики пока никуда уходить не собираются. Кстати, вполне вероятно, что такое нетипичное для боевиков признание в собственном бессилии появилось на сайте неслучайно. В Алчевске еще с лета ходят слухи, что завод собираются вернуть ИСД, так как запустить его не получилось, и выбор теперь стоит простой - либо порезать все на металл, либо отдать назад хозяевам", - отмечает Казанский.
5014 57
Материалы по теме: Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Оккупанты призовут более 2 тыс крымчан в российскую армию(21)
Российские наемники не пустили миссию ОБСЕ в село Щербак на Донетчине из-за "спецоперации", - отчет(21)
Депутат Госдумы России Тайсаев побывал в Донецке на премьере фильма "Крым"(44)
1 млн граждан Украины живут в информационном пространстве РФ, - Сюмар(126)
Известный блогер сообщил, что на него готовится нападение(0)
Террористы не дают проводить ремонт на фенольном заводе и газопроводах на Донбассе, - штаб АТО(16)
Приговоры Умерову и Семене подтвердили доклад ООН о ситуации в Крыму, - правительство Германии(10)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Шо значит бунт???)))
Может их еще и кормить Плотве прикажете???
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
облегчись
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
-----------------------------
2 сентября 2017 года. Москва, Кремль.
Вьетнам решил увеличить поставки обезьян в Россию.
Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Вьетнам собирается увеличить поставки обезьян в Россию. Как сообщает Россельхознадзор, этот вопрос в числе других был обсужден в ходе переговоров замруководителя службы переговоров Кремля с торговым советником посольства Вьетнама в России Зыонг Хоанг Минем в понедельник в Москве в большом кремлёвском зале заседаний правительства РФ.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
"системной-то коррупции" матиос сказал нету...
всё по-закону буде...
как в Тирасполе... третий десяток уже заводик работает и ничего - не бунтують...
Ответить
Ну что ж, за тупость надо платить. Пусть подыхают с голоду или валят в расеюшку. Как-то побоку проблемы насекомых.
Ответить
Между лозунгами хай:
- В Украину мы не хочем!
Украина, денег дай!
Рядом пела парню мансы
Секс-работница пути:
- Нет,тебе я не отдамся,
Но дотронулся - плати!
Ответить
Ответить
Ответить
Шкварки News @ShkvarkiUA 29 сент.
Самонеміч зареєструвала "Проект Закону про припинення економічної та транспортної блокади території ОРДЛО"
> http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62538 …
А чого ж вони тоді вийобувались на отих рєдутах? Га?
Ответить