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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:Алчевск (67) мародерство (278) оккупация (7356) Казанский Денис (77)

 Оккупанты признали, что в Алчевске зреет бунт из-за остановки производства, - журналист Казанский

алчевск

Экономическая ситуация в ОРДЛО продолжает ухудшаться и близка к катастрофической. Причем, если раньше в "ЛДНР" это отрицали, то теперь признали на "официальном уровне".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет в своем блоге журналист Денис Казанский.

По его словам, на сайте "совета министров "ЛНР" появилось обращение, в котором описывается бедственная ситуация в оккупированном Алчевске, где еще весной остановился металлургический комбинат.

"На предприятиях происходят попытки вывоза ценного оборудования, процветает коррупция и воровство. Социальная ситуация в городе Алчевске продолжает накаляться. Люди, доведенные до отчаяния и невидящие перспектив, готовы выйти на улицу с протестами" - говорится в этом обращении.

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"Раньше такое писали только в украинских СМИ. Теперь катастрофу признают и сами ЛНРовцы. В соцсетях жители города оставляют пессимистические комментарии. Пишут, что город вернулся в 90-е. Но на самом деле все даже хуже. Потому что в 90-х был переходный период, и было понятно, что нужно потерпеть, а потом станет лучше. А теперь выхода из ситуации нет. Потому что исправить все можно будет только в случае ликвидации "ЛНР", а боевики пока никуда уходить не собираются. Кстати, вполне вероятно, что такое нетипичное для боевиков признание в собственном бессилии появилось на сайте неслучайно. В Алчевске еще с лета ходят слухи, что завод собираются вернуть ИСД, так как запустить его не получилось, и выбор теперь стоит простой - либо порезать все на металл, либо отдать назад хозяевам", - отмечает Казанский.

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нужно стрельцов послать-пусть бунтующих выбьют с изюмского шляха
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А еще слонов и расчепаху, которые держат землю
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у меня и товарищей тоже вже бунт..бариги, валіть в Каталонію!!=)
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НА ПОДВАЛ ИХ!!!!!
Шо значит бунт???)))
Может их еще и кормить Плотве прикажете???
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Идут в светлое будущее. По дороге кормить никто не обещал.
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и даже когда вернем земли, за счет бюджета отстраивать заводы Ахмету и местным сепарам очень обидно.
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что бутылкой по кирпичу что кирпичом по бутылке, в чем разница?
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а у вас сомнения? или если за счет кредитов под гарантии бюджета, то одна хер.
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посмотрим...надо сначала их в юрисдикцию украины вернуть...
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Только не возвращайте эту вату в Украину. Многие их тут видеть не хотят.
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бєз растрєла нікак..їх так просто не випхати
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Никакого бунта не будет.Со всеми "цивилизованно" побеседуют.
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Какие еще отдавать ИСД?! Пилите, Шура, пилите. Продавайте металл! При хорошем стечении обстоятельств протянете еще не один день.
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ну и шо за бунт будет станут и закричат "Донбас нас не слышать - бандеравцы работу забрали путен памаги спаси введи"
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Инженерно-технических работников не выпускают в Украину и россию . Рабы . "Процветает" маладая ряспублика .
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Хватит кормить ЛНР, даешь Алчевскую народную республику!!!
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народ алчевской народной республики выражает солидарность народу Каталонской народной республики который героически борется с испанобандеровской мадридской хунтой
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терпимо цю **івську наволоч..потомки козаків..соромно
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Все нормально, это Путин ввёл камни с неба, хорошего вам настроения!
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"...собираются вернуть ИСД" - а по-яснее нельзя?
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Так в рассее и так 140 миллионов обезьян. Или это по программе для соотечественников?
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Это по программе для одинаково мыслящих российскими стандартами индивидуумов.
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Тому, що дуже великі санітарні втрати в лугандонії і Сирії. "Бабы не успевают нарожать"
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так у местных обезъян 47 хромосом, вот и хотят завозить из Вьетнама - чтоб генофонд подправить. Авось не такие дебилы рождаться будут.
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Из российских СМИ
-----------------------------
2 сентября 2017 года. Москва, Кремль.
Вьетнам решил увеличить поставки обезьян в Россию.

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Вьетнам собирается увеличить поставки обезьян в Россию. Как сообщает Россельхознадзор, этот вопрос в числе других был обсужден в ходе переговоров замруководителя службы переговоров Кремля с торговым советником посольства Вьетнама в России Зыонг Хоанг Минем в понедельник в Москве в большом кремлёвском зале заседаний правительства РФ.
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А шо такое....они уже не кормят всю Украину??
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ещё раз доведенные до отчаяния доведённые до отчаяния шахтеры
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ну ничухуха себе, производство остановилось, денех нет...ууу готовы выйти на протесты, луч не надо - домайданились домбасята ешьте уголь активированный (у вас его дуфуя) все ок будет
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нє то хуйня, шо в ніх 2 пєнсії і тричі менша плата за компослуги..а так всьо хорошо, прєкрасная маркіза)
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Волали що прийдуть бендерівці і всіх зїдять так що маєте те що маєте
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вони з нас ржуть)..поки не буде патріота при владі - ця муйня буде продовжуватися
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ничого, грицацуев справку ахметову выпишет "вернут завод" снова в ИСД и покатят составы по рельсам с экспортной продукцией..

"системной-то коррупции" матиос сказал нету...

всё по-закону буде...
как в Тирасполе... третий десяток уже заводик работает и ничего - не бунтують...
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Они думали что при Украине плохо живут, думали стоит выйти с триколорніми тряпками и на них золото с неба посыпется?
Ну что ж, за тупость надо платить. Пусть подыхают с голоду или валят в расеюшку. Как-то побоку проблемы насекомых.
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Посредине дня, не ночи,
Между лозунгами хай:
- В Украину мы не хочем!
Украина, денег дай!

Рядом пела парню мансы
Секс-работница пути:
- Нет,тебе я не отдамся,
Но дотронулся - плати!
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А, що ви дорогенькі вже забули як Україні гадили і пішки, піарячись, ходили до Києва? Тоді ви були герої. Сьогодні ви відверте бидло. Чого засумували? Піднімайте свій зад і вперед на Луганськ. Що, обісрались. Мало вас московіти давлять, мало. За все в житті треба відповідати. Ви самі залізли в болото і разом з собою потягнули своїх дітей. Так поступають тільки кінчені ідіоти.
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Оккупанты признали, что в Алчевске зреет бунт из-за остановки производства, - журналист Казанский - Цензор.НЕТ 4948
Шкварки News‏ @ShkvarkiUA 29 сент.

Самонеміч зареєструвала "Проект Закону про припинення економічної та транспортної блокади території ОРДЛО"
> http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62538 … Оккупанты признали, что в Алчевске зреет бунт из-за остановки производства, - журналист Казанский - Цензор.НЕТ 9337
А чого ж вони тоді вийобувались на отих рєдутах? Га?

Оккупанты признали, что в Алчевске зреет бунт из-за остановки производства, - журналист Казанский - Цензор.НЕТ 3941
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОккупанты признали, что в Алчевске зреет бунт из-за остановки производства, - журналист Казанский
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