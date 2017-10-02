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 "Киевгаз" начал восстанавливать газоснабжение в котельные, которые не работали с весны

отопление

54 котельных были отключеы от топлива.

"Киевгаз" распломбировал 54 котельные, которые были отключены в апреле этого года из-за долгов и обещает возобновить поставку горячей воды в жилые дома, сообщает Цензор.НЕТ со ссілкой на 112 Украина.

В компании заявили, что "Киевгаз" начал восстановление газоснабжения в пятницу, 29 сентября. За выходные возобновили работу 17 теплоисточников, которые уже поставляют горячую воду 307 жилым домам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зубко: Жилой сектор может быть подключен к отоплению примерно 15 тября

Работу других котельных обещают восстановить в ближайшее время.
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А чего не следующей весной? экономия газа будет ещё больше.
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Котельные -- это бизнес и при колоссальных ценах на тепло и гор воду -- я считаю Преступлением --остановившиеся котельные -- это миллиарды недополученных налогов Украиной и масса недовольства граждан Украины властями из пустых кранов и холодных батарей -- а это уже политика . Пора и тут наводить порядок .
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новости"Киевгаз" начал восстанавливать газоснабжение в котельные, которые не работали с весны
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