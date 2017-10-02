 "Киевгаз" начал восстанавливать газоснабжение в котельные, которые не работали с весны

"Киевгаз" распломбировал 54 котельные, которые были отключены в апреле этого года из-за долгов и обещает возобновить поставку горячей воды в жилые дома, сообщает Цензор.НЕТ со ссілкой на 112 Украина.
В компании заявили, что "Киевгаз" начал восстановление газоснабжения в пятницу, 29 сентября. За выходные возобновили работу 17 теплоисточников, которые уже поставляют горячую воду 307 жилым домам.
Работу других котельных обещают восстановить в ближайшее время.
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