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 Оккупанты призовут более 2 тыс крымчан в российскую армию

армия призыв рф

В аннексированном Крыму на военную службу в российскую армию призовут более 2 тысяч граждан.

Об этом 2 октября сообщила пресс-служба Южного военного округа Минобороны России, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

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В силовом ведомстве утверждают, что призовники "будут выполнять воинский долг на кораблях и в подразделениях береговых войск Черноморского флота".

"Согласно графику первые отправки новобранцев в войска запланированы на середину октября", - сообщила пресс-служба Минобороны России.

Крымская правозащитная группа обращается к жителям Крыма с просьбой сообщать о фактах призыва на срочную службы в российскую армию с территории аннексированного полуострова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин распорядился призвать в армию 134 тыс. человек

После аннексии Крыма российские власти четвертый год подряд продолжают набор крымчан в ряды своей армии. Массированной пропагандой службы в Вооруженных силах России сопровождаются многие массовые мероприятия на полуострове. Крымчан на улицах зазывают на службу в российскую армию вопреки международному законодательству и решению Генассамблеи ООН, которые это запрещают.
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а потім крисчан направлять в сирійськую гавань - умірать за путіна, за сєчіна, за ротенберга
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А как же Говинда? Он ведь не разрешает крымчанам оружие в руки брать.
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Борик, в марте 2014 года ты почувствовал себя резко и ох..но русским. ДАЙ БОГ ЧТО БЫ ТВОЕГО СЫНА ПРИЗВАЛИ И НАПРАВИЛИ СЛУЖИТЬ В ЧЕЧНЮ А ЛУЧШЕ ВСЕГО В ДАГЕСТАН. ты же Россиюшку не защищал раньше, так пусть он позашищает.
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по каким критериям определяют преданность или лояльность оккупационным ввойскам?
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посредством двух вещей-чеченца и бутылки...по шкале на бутылке измеряется глубина посадки,а отсюда и индекс верности.
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Теневой спрут

На днях довелось общаться с человеком, имеющим интересный взгляд на события, которые уж точно никому не интересны, но станут интересны очень скоро и жестко. Просто ситуация сейчас развивается в латентной фазе и на поверхности показываются только отдельные ее части, которые сразу даже трудно связать между собой. Тем не менее, шахматными терминами, миттершпиль идет полным ходом, просто партия слишком крупная и играется длинной игрой. Тем интереснее будет эндшпиль, очертания которого становятся все отчетливее. Учитывая услышанное и примерно представляя суть игры, мы можем анонсировать увлекательную финальную стадию игры, идущую уже второй десяток лет.

Ощущение недосказанности или незавершенности, очень многие ощутили после эпопеи с е-декларированием чиновников. Отматывая события назад, многие могут вспомнить, сколько тогда копий было сломано, а потом - все стихло, и ситуация замерла. Нечто подобное было и с другой эпопеей, которая развернулась пару лет назад. Речь идет об обязательном указании всеми юридическими лицами, своих конечных бенефициаров (владельцев). Это была широкая и жесткая кампания и люди с 5 утра занимали очереди в административные центры, чтобы подать эту информацию, ибо дальше начинались штрафы и прочие неприятности. Как и с биометрическими паспортами, тогда хорошо заработали профессиональные «занимальщики очередей». Как только возникают очереди, они уже тут как тут и за небольшие деньги, могут продать вам уже занятую очередь. Этот ажиотаж уже вовсе забыт и не интересен.

В итоге, создается впечатление, что все эти мероприятия напрасны, ибо никак не влияют на ситуацию и не помогают борьбе с коррупцией и прочими неприятными вещами. Но такое впечатление могло возникнуть только на первый взгляд. Очень быстро приходило ощущение того, что прямо на наших глазах происходит отладка очень мощной системы, которая уходит далеко за пределы Украины, а у нас разворачиваются только ее части. Как аналогию можно привести сборку автомобиля, который имеет отлично покрашенный кузов, жгуты проводов, идущие во все концы автомобиля и даже шикарный салон. В нем уже удобно сидеть и даже чувствовать себя комфортно.

Однако сборка еще не завершена и даже наличие агрегата двигателя и трансмиссии, еще не дает возможности на нем ездить. Еще остались некие технологические операции, которые дадут возможность автомобилю стать единым целым и весь этот набор узлов, агрегатов, приборов и устройств, станет изделием с новыми свойствами - транспортным средством. Потом, когда автомобиль будет лететь по хайвэю, мало кто вспомнит о тех проводах, которые жгутами уложены под обивкой, трубочках и прочих вещах. К этому конечному изделию уже будут предъявляться совсем другие требования, чем на стадии сборки. По этой причине, тот же самый человек, который сидит в салоне того же автомобиля, но еще находящегося в стадии сборки и делающего 200 км\ч на автостраде, имеет различные ощущения.

Так и е-декларациями и прочими вещами. Грубо говоря, колеса уже прикрутили, а ехать еще нельзя. Причем, двигатель, органы управления и прочее, находятся явно не в Украине. То есть, мы выполнили некие условия, которые позволят работать и в Украине, какому-то новому механизму, о котором мы имеем далеко не полное представление, а потому - судить о том, работает вся система или нет лишь по факту прикрученных колес - напрасно. Просто надо подождать, когда все запустится в работу и потом уже наблюдать, как оно работает в Украине.

Тем не менее, уже было понятно, что все указанные мероприятия, так или иначе, связаны с финансами, а точнее - с их теневой частью. Она существовала всегда, но с начала нулевых годов, часть этих теневых финансов стала расти пропорционально доходам стран, которые делали свою ставку на нефтегазовый бизнес. По какому-то стечению обстоятельств, среди этих стран оказались режимы, явно склонные к развитию теневых схем, которые все глубже проникали внутрь вменяемых стран и очень скоро начался очевидный процесс разложения. Достаточно вспомнить, что на нефтяном рынке активно играли маргинальный Иран, Венесуэла, Ливия, некоторые африканские страны, а потом, лидером теневого потока нефтедолларов, стала РФ.

С началом бурного роста цен на нефть и стремительным наполнением теневых потоков гигантскими суммами денег, начались и ответные действия соответствующих контролирующих структур, которые упорно собирали информацию о структуре этих потоков, а на основании этих данных - формировали предупреждения о растущей опасности катастрофически выросшего объема теневых средств, которые обязательно начнут свое политическое давление, как коррупционного, так и иного характера. В любом случае, это стало глобальной проблемой.

В этой ситуации самое веселое то, что очень многие джентльмены подали декларации, сводки по бенефициарам и какое-то время ходили потными и с трясущимися руками, справедливо полагая, что могут начаться неприятности за что-то скрытое, забытое или неправильно указанное. Но ничего особенного не произошло, они выдохнули и резвятся дальше. Особенно это касается тех, кто резвится на деньги, источник которых находится на родине телефонов «Йотафон» и «Тайга», а также - вечнозеленых матрешек и балалаек. Конечно, они получают «займ», «дар» или еще что-то от лиц, которые не носят буденовку или другой головной убор со звездочкой во лбу и по этой причине полагают, что на любой вопрос о том, откуда же на самом деле дровишки, могут ответить: «кошелек, кошелек, какой кошелек?»

Особенно такие речи заготовили многие депутатствующие и журналствующие элементы, борцы с коррупцией и прочие любители долмы. Они уже решили, что вывернулись из всех неприятностей и крепко держат бога за бороду. Но потихоньку и незаметно подходит время, когда окажется, что все это время они жестоко ошибались решительно во всем. Это не они держат бога, а их держат и не за бороду, а за совсем другое место.

Собственно говоря, для того, чтобы понять, где находится кнопка с надписью «Пуск», для всей этой системы, надо просто ответить себе на один простой вопрос: по чьему требованию законодательство Украины предусмотрело раскрытие конечных бенефициаров предприятий? Очень быстро выяснится, что инициатором данного мероприятия, опосредованно через международные финансовые и другие структуры, стали США.
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Дело в том, что в начале нулевых годов, аккурат после теракта 11.09.01, спецслужбы и разведсообщество США получили широчайшие полномочия для обнаружения каналов финансирования терроризма. Улов оказался настолько ошеломляющим, что стала вырисовываться огромная картина теневых финансов, которые, при желании, могли быть направлены на открытый террор, на скрытые мероприятия по дестабилизации ситуации в отдельной стране или целом регионе. Но самое главное, разрастающийся объем теневых денег, стал продавливать систему Запада изнутри. И чем дальше, тем яснее становилось вовлечение политических элит в эти процессы, а многие видные политические деятели и вовсе сделали основным источником своего благосостояния, черпание денег.

Есть отрывочные сведения о том, что, начиная с 2001 года, американские спецслужбы начали контролировать финансовые потоки, на отдельных направлениях, в банках США, через которые ведутся все перечисления средств в долларах. Благодаря этой схеме, любой безналичный доллар, на какой-то момент оказывается на счету американского банка, а потому, попадает в юрисдикцию США, где соответствующие службы имеют право получать к ним доступ.

В поисках денег террористов, были выявлено и все остальное. Примерно с 2004-2005 года, как раз на резком подъеме цен на нефть и как следствие, рост теневых капиталов в геометрической прогрессии, было принято решение отслеживать все потоки и систематизировать их по лицам, направлениям или характеру платежей. Первые же данные глобального мониторинга оказались просто ошеломляющими. Как оказалось, Кремль уже активно продвигался в Европу, скупая недвижимость, предприятия, политических и государственных деятелей, партии и целые средства массовой информации. Часть этих данных была продемонстрирована руководству ведущих европейских стран и тогда возник грандиозный скандал о «прослушке германских чиновников». На самом деле, прослушкой может заниматься любое детективное бюро, которое способно потратить две-три сотни тысяч долларов для покупки нужного оборудования. То есть, факт этой прослушки просто не мог стать причиной скандала. Истинная причина оказалась в том, что американцы отследили источники поступления денег в карманы многих чиновников и не только в Германии. Такая бурная реакция отторжения возбудила Путина на то, что Европу пора отрывать от США, а параллельно - можно рушить евроатлантические структуры.

Все прекрасно помнят то охлаждение, которое произошло во второй половине нулевых. Вместо вменяемой реакции Европа, ведомая Германией, пошла другим путем, который был назван «отстаивание своих интересов». То есть, вместо того, чтобы перекрыть каналы открытой и завуалированной коррупции, там было принято решение встать в позу и требовать либо предъявления доказательств, либо прекращения слежки за их деньгами.

Но такие деньги имеют очень длинный хвост, проходящий через «стиральные машинки», где их следы размывались. Грубо говоря, оставалось два момента, которые не давали перевести процесс в официальную плоскость. Первый касается законодательства тех гаваней, где скапливались и откуда распределялись средства. В некоторых законодательство было устроено так, что обвинитель должен был четко указать откуда и каким образом украдены те или иные суммы. Это предполагало получение доказательств из страны, которая была ограблена. Поскольку РФ никогда не даст данных о том, сколько денег ушло Путину через Ролдугина, Рыболовлева и прочих Роттенбергов, то и наказать эту шайку - невозможно.

Второй момент связан с офшорными гаванями, которые скрывали их истинных владельцев за безликими названиями подставных фирм, в которых числился только директор. Эта ситуация сводила на «нет» любые процессуальные действия в отношение тех, кто грабит свои страны и выводит капиталы в надежные финансовые гавани.

Единственное, что можно было сделать - прихватить уже получателей этих денег на взятке и в ходе допроса, добиться признательных показаний, с указанием лиц, которые дали взятку, а благодаря этому - связать с этими лицами счета, с которых были сняты или переведены деньги. Так было с громким делом УЕФА, когда футбольные чиновники дали показания против должностных лиц РФ, которые их уговорили совершить определенные действия за деньги. Это плечо было отслежено, но закрепить процессуально удалось только концовку, ибо сработали те самые условия, о которых мы писали выше. В результате, удалось лишь заблокировать средства на счетах, без окончательного решения.

И вот после этого, прокатилась волна погромов офшорных гаваней. Мы помним громкий скандал по поводу утечки баз данных панамской офшорной зоны, но до этого были вскрыты данные из нескольких известных финансовых гаваней, включая печально знаменитый Кипр. Именно поэтому принято положение о том, чтобы все компании, которые заходят своими счетами или договорами, в юрисдикцию вменяемых стран, раскрывали своих конечных бенефициаров.

Второй важный момент сдвинулся с мертвой точки только сейчас. На прошедшей неделе было опубликовано сообщение о том, что королева Великобритании подписала нормативно-правовой акт, дающий возможность конфисковать имущество и денежные средства, легальность приобретения которого владелец не смог доказать. То есть, сейчас смещается та убийственная позиция о необходимости предоставления данных из РФ. Если раньше их отсутствие вело к закрытию дела, то теперь то же самое, приведет к конфискации всего, нажитого непосильным трудом.

По нашему наблюдению, вслед за Великобританией должны принять подобные нормы еще пару мест в Европе и тогда начнется самое интересное, что условно можно назвать «эндшпиль». Похоже на то, что эти мероприятия как-то синхронизованы с подачей публикацией первого полугодового отчета, финансовой разведкой США.

Помните, как пресса с натугой писала о том, что если Штаты даже опубликуют точные цифры сумм, украденных Путиным и его бандой в РФ, россияне даже не шелохнуться, а некоторые будут гордиться тем, что их президент - самый крупный вор всех времен и народов? Так вот, все складывается таким образом, что российским, и не только российским миллиардерам, очень скоро вывернут карманы, а потом (и тут наши украинским политикам, журналистам и прочим, следует приготовится) придут к тем, кто широко жил на эти ворованные деньги. И тогда «подарок от мамы» или «ссуда от любовницы» приведут к тому, что сядет не только сам фигурант, но его мама и любовница - тоже, а барахло уйдет под конфискацию

Но еще раз, красная кнопка с надписью «пуск», находится не в Киеве или Лондоне и уж тем более - не в Москве, а в Вашингтоне и там ее уже готовятся нажать. Так что вполне конкретной публике, прямо сейчас стоит запасаться справками от психиатра, клетчатыми одеялами, хорошим настроением и вообще - держитесь там, ибо доказательства придут не от криворуких доморощенных коррупционеров или таких же профессионалов из генпрокуратуры, а оттуда, где специалисты сумели посадить непотопляемого Аль Капоне, который считал себя совершенно неуязвимым. Но на каждую хитрую, всегда найдется что-то с винтом.
anti-colorados
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Правительство РФ запретило священникам размахивать кадилом возле газовых и нефтяных месторождений,а так же на Северном газопроводе и предложило использовать кадило на светодиодах - газета " Мордовский Рабочий"
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Солнечный магадан...Владик...Норильск...Курилы и Сахалин...
в лутшем случае Архангельск)))или Грозный

УДАЧИ ВАМ пацаны) Мамкам спасибо по возврату скажете)
За Пудинга введи...и прочее)
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для всех призивников из Крысма...
слушать и плакать))
ЕДУ В МАГАДАН
https://www.youtube.com/watch?v=sIRTrsabL_M
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вы 100% увидете не ту Расеюшку шо по ТВ))
А реальную...за чуханую....за буханую...и за сраную
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А нам то шо? Нехай щастить рєбятам.
За шо боролись, на то и напоролись...
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Кадыркины зольдатен уже подготовили 2000 бутылок для крысьчан
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Интересно а крымчане могут пользоваться валенками?
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Что-то в Раши не так ? Почему призовут только 2 тысячи а остальные? Во время РЕХЕРЕНДРУНА их там бегало с флагами не мерено,орали Пукин приди. Ну вот и пришел,сами просили.Теперь загоревшие на Крымском солнышке,Орлы вперед охранять ТУНДРУ, вас там ждут белые медведи и немножко белого-белого песочка ой извините снежочка. Будете там играть в снежки,кататься с горок на саночках в общем будет вам, там СЛУЖБА просто кайф.
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Это Украина берегла своих сыновей. А России они нафиг нужны, пошлют в горячие точки, на крайний Север, пошлют грабить, убивать и насиловать. Поскольку у Орды нет корней и нет родины и у них теперь не будет родины они пополнят объединение преступников, негодяев и подлецов, равных которым нет.
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да нет в кацапской армии духа... Ипошить по противнику с расстояния вроде научились, а чтоб честно лицом к лицу, как наши хлопцы с сепарами не могут...Не будь у кацапья ВВС, ВМФ, ракет, станций РЭБ и новой техники - мы бы их как курей...
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Сразу же все 2 тыс человек должны попасть в базу миротворца.Плюс запрет на вьезд в страну и криминальная ответственость как пособнники русских фашистов !
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОккупанты призовут более 2 тыс крымчан в российскую армию
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