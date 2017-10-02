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 Сгоревший хостел в Запорожье работал нелегально, - ГСЧС

пожар хостел

Спасатели сразу не знали, что в этом помещении работал хостел.

Хостел в Запорожье, в котором минувшей ночью во время пожара погибли пятеро постояльцев и еще трое людей пострадали, работал нелегально. Об этом рассказал "Интерфакс-Украина" глава оперативно-координационного центра Главного управления ГСЧС в Запорожской области Александр Сычев, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, хостел, где произошел пожар, работал на территории центрального рынка Запорожья нелегально, и был расположен в старом деревянном здании, ранее принадлежащем хлебозаводу. "Мы не знали, что в этом помещении работал хостел - это выяснилось позже. Сразу на место вызова были направлены 5 отделений спасателей. Было много работы по срезанию решеток на окнах, и необходимо было работать в очень задымленных помещениях - проводить тушение пожара. А также ждать, пока отключат электроэнергию", - рассказал представитель ГСЧС.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Хостел в Запорожье, где при пожаре погибли 5 человек, не проходил проверку на соблюдение пожарной безопасности, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Как отметил А.Сычев, постояльцы хостела оказались в огненной ловушке, поскольку в помещении не было запасного выхода и все окна были закрыты решетками, а также был демонтирован гидрант. Поэтому спасение людей проходило в очень сложных условиях.

Пятеро постояльцев, в том числе гости из Кавказа, погибли. Еще трое, среди которых 8-летняя девочка, были госпитализированы в ожоговый центр 5-той городской больницы скорой помощи.

Как рассказала заведующая ожоговым центром Елена Пономаренко, состояние ребенка удовлетворительное, девочке не потребовалась реанимация. Двое других пострадавших - мужчина и женщина - получили ожоги верхних дыхательных путей, также у мужчины обожжено 25% тела, у женщины - нижние конечности. "Пациенты находятся в состоянии медикаментозного сна. Известно, что люди проснулись от того, что находились в задымленном помещении, где горел потолок. Прогноз пока сомнительный. Тяжесть состояния обусловлена ожогами верхних дыхательных путей и токсической дымовой ингаляцией", - рассказала она.

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На месте происшествия работает следственная группа. По словам прокурора Запорожской области Валерия Романова, на данный момент возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) и ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением, т.е. умышленное, из корыстных мотивов или в других личных интересах или в интересах третьих лиц, использование служебным лицом власти или служебного положения) Уголовного кодекса Украины. По его словам, дело открыто "в отношении должностных лиц, которые закрывали глаза на работу гостиницы без каких-либо разрешительных документов".

Причина пожара выясняется.

Владелец сгоревшего здания Максим Дрозденко рассказал, что вероятнее всего причиной возгорания стал обогреватель. Также, по его словам, он сдавал помещения в аренду и не знал, как их использует его субарендатор. По данным М.Дрозденко, субарендатор погиб во время пожара.

Напомним, в центре Запорожья в результате пожара, возникшего в хостеле, погибли пять жильцов - четверо на месте, один скончался в карете "скорой". Главное управление ГСЧС в Запорожской области сообщило, что хостел работал с конца 2016 года, за это время проверки соблюдения требований пожарной и техногенной безопасности не проводились.
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какая разница что легально,что нелегально никто их не проверяет
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и никто, никто, никто никто ваще не знал. мда уж
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А был бы легальным, то не сгорел бы...Хорошо хоть не беспилотник.
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"По данным М.Дрозденко, субарендатор погиб во время пожара"(с). Чувствую- повезло ему. А то бы он погиб более тяжелой смертью. Этот М. Дрозденко, наверняка, не знал... Он- ничего не знал. Я, помню, в 2010-м, пытался, с одним чудиком приют кошачий открыть, в Мариуполе. Повторяю: кошачий!!! Так вот, без подписи владельца помещения, мне шагу не давали ступить. И, в итоге- идея умерла. А тут- для людей. И этот хрен с бугра, М. Дрозденко- ничего не знал???!!! Рассказывайте сказки кому угодно. Тока не мне.
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Да вы что? Сколько с 2013г? А как же там постояльцы появлялись, наверное под покровом ночи? Фискалы "тоже" ничего не знали? Пожарные? Городская администрация? Главный городской архитектор? Участковый полицейский? Городские службы энергосбыта(как их подключили,по каким тех условиям,договор как заключали?)¢ теплокомпанией,водоканалом? Это ж КАКОЕ БЕЛЬМО($) на глазах надо иметь, что бы не заметить?
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А Вы поконсультируйтесь у Михо ,как при нём в Грузии было .Интересная информация будет!
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И никто-никто об этом не знал !! Так в отставку, за то что целый хостел нелегально процветал !!! Чтоб дураков из нас не делали! Кормились там все с этого хостела и поэтому "не знали"
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСгоревший хостел в Запорожье работал нелегально, - ГСЧС
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