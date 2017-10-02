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Темы дня: Пожар на складах боеприпасов в Калиновке Джон Маккейн Закон "Об образовании" Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы
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 В Калиновке и окрестных селах открыты все детсады и школы, кроме одной. На складах наблюдается одиночная детонация боеприпасов, - ГСЧС

калиновка

По состоянию на 14:00 понедельника, 2 октября, восстановлено газоснабжение 12 тыс 916 абонентов в г.Калиновка Винницкой области, а в школах Калиновки возобновили учебный процесс.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"Открытых очагов горения на военных складах в Калиновке, Винницкой области нет, наблюдается одиночная детонация боеприпасов. По состоянию на 14 часов 2 октября возобновлено газоснабжение 12 тыс. 916 абонентов. Восстановлено учебно-воспитательный процесс дошкольных и образовательных учреждений, расположенных в зоне возможного поражения, кроме ООШ I-III ступеней с. Павловка Калиновского района, где обучение планируется восстановить с 9 октября 217 года. До 9 октября 2017 г. закрыто движение воздушного транспорта в радиусе 5 километров от г.. Калиновка", - сказано в сообщении.

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Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка.

По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, было эвакуировано более 30 тысяч человек. По данным спасателей, были травмированы 2 человека, которых госпитализировали в медицинские учреждения.

Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия".

В связи с ЧС Президент Украины Петр Порошенко 27 сентября созвал военный кабинет, во время заседания которого он обратился к руководителям Генпрокуратуры, СБУ, Нацполиции с требованием найти и привлечь к ответственности виновных в трагедии в Калиновке.

29 сентября Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что к взрывам в Калиновке мог привести заложенный детонатор.

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В стране идет война и меня интересует кто будет восстанавливать склады и закупать боеприпасы? За чьи деньги? Пустили на ветер миллиарды долларов.Это преступление века. Кто будет отвечать и платить?
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Vitalii Chepynoga
27 сентября в 5:28 ·

Про Вінницю...
Колись таке прочитав десь:
Жодна система не убезпечена від помилок. Ефективність системи визначається не здатністю уникнути помилки, а реакцією на помилку

Кажуть, на цій "філософії" заснована робота спецслужб США
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ВОНИ В АДЕКВАТІ???ВИБУХИ ДОСІ,А ВОНИ ВСЕ ПОВІДКРИВАЛИ??????
ГОСПОДИ,ЧОМУ ВОНИ ТАКІ ІДІОТИ???
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сколько домов отремонтировали?
сколько ремонтируют?
чем помогли тем, у кого из-за вашего .... хрен знает какого отношения к охране арсеналов, не осталось ничего???
кто отвечает (лично) за помощь людям?
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Привет друзья!

Когда нынешний перзидент еще только формировал свою извините за выражение партию, мы с Крошкой Ami расшифровали ее название - БПП означает Большой Пушистый Песец

Именно этот зверек похоже сопровождает порошенку по местам, которые он посещает

Ну в самом деле, в Одессе Петруха покрасовался на открытии детского лагеря - там произошел пожар

Попиарился в Калиновке на открытии центрального корпуса новой районной больницы - в Калиновке взорвались военные склады

Соотечественники - следите за перемещениями этого парня и если он чего-там начнет торжественно открывать - бегите оттуда
Хотя бы на месяц-другой
https://goo.gl/zjXcSk
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детонация не страшно...главное шоб вибухів не було
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Калиновке и окрестных селах открыты все детсады и школы, кроме одной. На складах наблюдается одиночная детонация боеприпасов, - ГСЧС
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