 В Калиновке и окрестных селах открыты все детсады и школы, кроме одной. На складах наблюдается одиночная детонация боеприпасов, - ГСЧС

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"Открытых очагов горения на военных складах в Калиновке, Винницкой области нет, наблюдается одиночная детонация боеприпасов. По состоянию на 14 часов 2 октября возобновлено газоснабжение 12 тыс. 916 абонентов. Восстановлено учебно-воспитательный процесс дошкольных и образовательных учреждений, расположенных в зоне возможного поражения, кроме ООШ I-III ступеней с. Павловка Калиновского района, где обучение планируется восстановить с 9 октября 217 года. До 9 октября 2017 г. закрыто движение воздушного транспорта в радиусе 5 километров от г.. Калиновка", - сказано в сообщении.
Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка.
По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, было эвакуировано более 30 тысяч человек. По данным спасателей, были травмированы 2 человека, которых госпитализировали в медицинские учреждения.
Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия".
В связи с ЧС Президент Украины Петр Порошенко 27 сентября созвал военный кабинет, во время заседания которого он обратился к руководителям Генпрокуратуры, СБУ, Нацполиции с требованием найти и привлечь к ответственности виновных в трагедии в Калиновке.
29 сентября Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что к взрывам в Калиновке мог привести заложенный детонатор.
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27 сентября в 5:28 ·
Про Вінницю...
Колись таке прочитав десь:
Жодна система не убезпечена від помилок. Ефективність системи визначається не здатністю уникнути помилки, а реакцією на помилку
Кажуть, на цій "філософії" заснована робота спецслужб США
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ГОСПОДИ,ЧОМУ ВОНИ ТАКІ ІДІОТИ???
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сколько ремонтируют?
чем помогли тем, у кого из-за вашего .... хрен знает какого отношения к охране арсеналов, не осталось ничего???
кто отвечает (лично) за помощь людям?
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Когда нынешний перзидент еще только формировал свою извините за выражение партию, мы с Крошкой Ami расшифровали ее название - БПП означает Большой Пушистый Песец
Именно этот зверек похоже сопровождает порошенку по местам, которые он посещает
Ну в самом деле, в Одессе Петруха покрасовался на открытии детского лагеря - там произошел пожар
Попиарился в Калиновке на открытии центрального корпуса новой районной больницы - в Калиновке взорвались военные склады
Соотечественники - следите за перемещениями этого парня и если он чего-там начнет торжественно открывать - бегите оттуда
Хотя бы на месяц-другой
https://goo.gl/zjXcSk
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