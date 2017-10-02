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 Минздрав Каталонии: Число пострадавших в ходе беспорядков возросло до 893

барселона каталония

В ходе столкновений с полицией при проведении референдума о независимости в Каталонии пострадали 893 человека.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112,. об этом говорится в сообщении министерства здравоохранения автономии.

Как заявили в каталонском минздраве, с начала суток за оказанием медицинской помощи обратились еще несколько пострадавших протестующих. Таким образом, их число возросло до 893.

Отмечается, что четверо пострадавших были госпитализированы с серьезными ранениями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинцы не обращались за помощью после стычек в Каталонии, - консул Драмарецкая

Как известно, 1 октября в Каталонии состоялся референдум об отделении от Испании, который в Мадриде считают незаконным. В течении дня, как сообщалось ранее, стремительно росло количество пострадавших от столкновений с местной полицией. В 20.00 по местному времени власти Каталонии процедуру референдума прекратили.

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ВОООТ!!! Срать и испанцы, и каталонцы на нас хотели. И мне до их проблем дела нет. Есть только интересы МОЕЙ страны
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та ты шо,а когда в 2014 РФ напала на Украину-ты не искал помощи и поддержки у других стран?Каталония это та же Украина образца 1991 года-народ хочет жить отдельно и строить свою страну
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и только в Украине число пострадавших мусоров и говнопогранцов превышает митингующих.
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Если к 16 часам по киевскому времени король не признает независимость Каталонии , я объявлю войну Испании.
Минздрав Каталонии: Число пострадавших в ходе беспорядков возросло до 893 - Цензор.НЕТ 1080
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Да. Все понятно.
Независимая Каталония признает Крым российским
Минздрав Каталонии: Число пострадавших в ходе беспорядков возросло до 893 - Цензор.НЕТ 1220
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Как бы Каталония не стала еще независимой
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Раскрутили референдум в Каталонии, но уже чиновники ЕС реагируют на это и говорит, что независимая Каталония может быть лишь вне ЕС.
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Шторм "Каталония" в тихой гавани ЕС: кому выгодно?
Oct. 2nd, 2017 at 12:19 PM

Минздрав Каталонии: Число пострадавших в ходе беспорядков возросло до 893 - Цензор.НЕТ 6214
Каталония определилась со своим статусом. Ну, как определилась, довольно субъективное утверждение с учетом степени законности того действа, что было названо референдумом, а так же того количества жителей автономии, которое высказало своё мнение. Но обо всё по порядку.

Для начала хочу отметить, что Каталония уже более пятисот лет борется за свою независимость от Испании и регулярно инициирует разного рода попытки провести некое подобие референдума, но, в большинстве своем они заканчивались политиканством и демагогией. Во многом потому как были инструментом для ведения диалога о привилегиях каталонских элит со столицей.
В нынешней же ситуации, многовековая точка над "i" может быть, таки поставлена. Как никак 2,2 млн каталонцев избрали независимый от Испании путь. Но, даже и в этой ситуации есть очень много "НО".
Не смотря на то, что 90% проголосовавших высказались за независимость своей автономии, это не большинство Каталонии. В автономии с населением 7,5 млн имеют право голоса 5,3 млн жителей и на протяжении всего периода пиара референдума власти Испании призывали сторонников единства игнорировать данное мероприятие. Таким образом, мнение 3,1 млн каталонцев оказалось неучтенным.
Кроме того, данный референдум не имеет абсолютно никакой законной силы. Ведь его не одобрили Конституционный Суд Испании, а также правительство страны. На референдуме отсутствовали международные наблюдатели и представители других регионов Испании. И, что самое главное - отсутствуют официальные списки избирателей, по которым проводилось голосование, что даёт повод сомневаться в 90% победе сторонников независимости.
Таким образом, то действо, что имело место в Испании намедни, не имело абсолютно никакой юридической силы и лично мне очень сильно напоминало так называемые референдумы в оккупированном Крыму и на оккупированных территориях Донбасса. И наличие ярой, я бы даже сказал, неистовой поддержки референдума с однобоким освещением событий российскими СМИ, ещё больше убедили меня в идентичности данных форм волеизъявления.
Напомню, что подобный референдум проходил ещё в одном регионе ЕС (тогда, по крайней мере, это ещё было ЕС) в Шотландии. Но он был согласован с центральной властью и имел официальный формат. Однако и в этом случае, освещение со стороны российских СМИ имело предвзятый и непрофессиональный характер, что вполне понятно - любые центробежные явления в ЕС на руку Кремлю.
И ставка пропагандистской кремлевской машины на Каталонию, в данном случае вполне предсказуема. Мадрид же допустил серьезную ошибку, применив по отношению к пришедшим на, так называемые, избирательные участки, силу, сыграв на руку антиправительственной пропаганде. Теперь фото окровавленных людей для внешней политики Москвы будут своеобразными козырями в рукаве, хотя, стоит вспомнить, как в подобных ситуациях действовал сам Кремль. Например, в Чечне…
Минздрав Каталонии: Число пострадавших в ходе беспорядков возросло до 893 - Цензор.НЕТ 1160
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Минздрав Каталонии: Число пострадавших в ходе беспорядков возросло до 893 - Цензор.НЕТ 7999
Минздрав Каталонии: Число пострадавших в ходе беспорядков возросло до 893 - Цензор.НЕТ 9835
Вот это зашквар! На футболке символ террористической организации TERRA LLIURE. Известны тем что совершили десятки терактов и убили 5 человек
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Испанским правительством, службой безопасности и каталонской ассоциацией жертв террористических организаций (кат. Associació Catalana de Víctimes d'Organitzacions Terroristes) деятельность этой организации признана террористической. Принципы деятельности организации изложены в декларации «Кредо Терра Лиура» (кат. Crida de Terra Lliure): они включают в себя защиту территории каталанских стран, языка, национального суверенитета, интересов каталонских рабочих и противодействие испанизации каталонского общества. Лозунгами организации стали: «Независимость или смерть!», «Да здравствует вооруженная борьба», «Единая нация - каталанские страны» (кат. Independencia o mort! Visca la lluita armada! Una sola nació, Països Catalans!).
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Католики это.
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Просто католики одни из христиан. Работал с некоторыми и они не хуже других.
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Конечно не хуже. Другие христиане тоже изверги.
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да хоть 1893
вина лежит на организаторах беспорядков
и так во всём мире
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Да, и мертвые с косами, а в Вегасе, да, там нормально.... Оружие каждому украинцу.
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в Каталонии есть Минздрав? Присоединяйтесь к Украине.
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К ДНР пусть присоединяются, нафиг они нам нужны, их выкинут с ЕС, еще им пенсию платить ?
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Уже сказали в ЕС, что в случае независимости они будут вне ЕС.
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Ну тогда им жопень, блокада торговых сношений и имеем ДНР-2 в Испании .
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Не ко мне вопрос. Это вопрос к руководству ЕС.
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Театр абсурда: Россия,в которой за поход на референдум не только дубинкой получишь,но и сядешь на 5 лет, больше всех переживает за Каталонию
Минздрав Каталонии: Число пострадавших в ходе беспорядков возросло до 893 - Цензор.НЕТ 8608
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и это в ФЕДЕРАТИВНОМ, а не в унитарном государстве!
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Скоро по РосТв:
"Я дочь диспетчера Карлоса, живу в Барселоне. Поверьте, в Каталонии не все так однозначно!"
Минздрав Каталонии: Число пострадавших в ходе беспорядков возросло до 893 - Цензор.НЕТ 7598
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кормильцы !!! это херня !!!! 2 млн постраддавших !!!
вот будет результат можете посмотреть на такихже самых богатых людей украины которые всех кормили и ложили.. сами могут жить..
жить то могут....
но как ?
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Только почему-то из этих 893 пострадавших только 4 в больнице ( один инфартник ,двое с ударами и один с раненым резиновой пулей глазом ). А так вон синьора мер Барселоны клянется ,что у нее есть уже несколько доказанных случаев сексуальной агрессии Гвардии во время изьятия урн . Могу только представить себе этого мачо в форме который на лету одной рукой хватая урну ,а другими частями производит сексуальную агрессию на глазах сотен желающих поучаствовать то ли в выборах ,то ли в агрессии.
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удобно пиздеть через vpn канал с Украине на диване? Отборный шоколад ешь
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Вытри слюни с монитора, ибо зависть -плохое чувство
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самый прикол в том, что вокруг Барселоны множество воров из РФ и Украины скупили виллы вдоль побережья
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28 сент. 2016 г.
Второй съезд сепаратистов в Москве - на деньги Кремля
https://www.youtube.com/watch?v=oXmvNOZhu7U
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моя подруга с Испании написала под видео о Референдуме-это моя Испания и я ее поддерживаю, а видео, где полисмены вытаскивали людей за волосы из избирательных участков, выбрасывали как мешки с мусором...может так и надо единство страны отстаивать....
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