 Минздрав Каталонии: Число пострадавших в ходе беспорядков возросло до 893

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112,. об этом говорится в сообщении министерства здравоохранения автономии.
Как заявили в каталонском минздраве, с начала суток за оказанием медицинской помощи обратились еще несколько пострадавших протестующих. Таким образом, их число возросло до 893.
Отмечается, что четверо пострадавших были госпитализированы с серьезными ранениями.
Как известно, 1 октября в Каталонии состоялся референдум об отделении от Испании, который в Мадриде считают незаконным. В течении дня, как сообщалось ранее, стремительно росло количество пострадавших от столкновений с местной полицией. В 20.00 по местному времени власти Каталонии процедуру референдума прекратили.
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Число пострадавших в ходе беспорядков превысило 760 человек, - Минздрав Каталонии(102)
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Независимая Каталония признает Крым российским
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Oct. 2nd, 2017 at 12:19 PM
Каталония определилась со своим статусом. Ну, как определилась, довольно субъективное утверждение с учетом степени законности того действа, что было названо референдумом, а так же того количества жителей автономии, которое высказало своё мнение. Но обо всё по порядку.
Для начала хочу отметить, что Каталония уже более пятисот лет борется за свою независимость от Испании и регулярно инициирует разного рода попытки провести некое подобие референдума, но, в большинстве своем они заканчивались политиканством и демагогией. Во многом потому как были инструментом для ведения диалога о привилегиях каталонских элит со столицей.
В нынешней же ситуации, многовековая точка над "i" может быть, таки поставлена. Как никак 2,2 млн каталонцев избрали независимый от Испании путь. Но, даже и в этой ситуации есть очень много "НО".
Не смотря на то, что 90% проголосовавших высказались за независимость своей автономии, это не большинство Каталонии. В автономии с населением 7,5 млн имеют право голоса 5,3 млн жителей и на протяжении всего периода пиара референдума власти Испании призывали сторонников единства игнорировать данное мероприятие. Таким образом, мнение 3,1 млн каталонцев оказалось неучтенным.
Кроме того, данный референдум не имеет абсолютно никакой законной силы. Ведь его не одобрили Конституционный Суд Испании, а также правительство страны. На референдуме отсутствовали международные наблюдатели и представители других регионов Испании. И, что самое главное - отсутствуют официальные списки избирателей, по которым проводилось голосование, что даёт повод сомневаться в 90% победе сторонников независимости.
Таким образом, то действо, что имело место в Испании намедни, не имело абсолютно никакой юридической силы и лично мне очень сильно напоминало так называемые референдумы в оккупированном Крыму и на оккупированных территориях Донбасса. И наличие ярой, я бы даже сказал, неистовой поддержки референдума с однобоким освещением событий российскими СМИ, ещё больше убедили меня в идентичности данных форм волеизъявления.
Напомню, что подобный референдум проходил ещё в одном регионе ЕС (тогда, по крайней мере, это ещё было ЕС) в Шотландии. Но он был согласован с центральной властью и имел официальный формат. Однако и в этом случае, освещение со стороны российских СМИ имело предвзятый и непрофессиональный характер, что вполне понятно - любые центробежные явления в ЕС на руку Кремлю.
И ставка пропагандистской кремлевской машины на Каталонию, в данном случае вполне предсказуема. Мадрид же допустил серьезную ошибку, применив по отношению к пришедшим на, так называемые, избирательные участки, силу, сыграв на руку антиправительственной пропаганде. Теперь фото окровавленных людей для внешней политики Москвы будут своеобразными козырями в рукаве, хотя, стоит вспомнить, как в подобных ситуациях действовал сам Кремль. Например, в Чечне…
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Вот это зашквар! На футболке символ террористической организации TERRA LLIURE. Известны тем что совершили десятки терактов и убили 5 человек
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Католики это.
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вина лежит на организаторах беспорядков
и так во всём мире
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"Я дочь диспетчера Карлоса, живу в Барселоне. Поверьте, в Каталонии не все так однозначно!"
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вот будет результат можете посмотреть на такихже самых богатых людей украины которые всех кормили и ложили.. сами могут жить..
жить то могут....
но как ?
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Второй съезд сепаратистов в Москве - на деньги Кремля
https://www.youtube.com/watch?v=oXmvNOZhu7U
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