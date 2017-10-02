 Два комитета Рады и группа "Минская платформа" во вторник обсудят законопроект о реинтеграции Донбасса, - Гопко

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщила председатель комитета по иностранным делам Анна Гопко на заседании согласительного совета руководителей фракций, комитетов и групп ВР в понедельник.
"Уже прошли консультации с международными партнёрами, и стратегически важно провести обсуждения в украинском парламенте, который возьмёт ответственность, и позволить представителям разных фракций задать вопросы, чтобы было объединение вокруг этого чрезвычайно важного вопроса о возвращении Донбасса", - сообщила Гопко.
Она уточнила, что законопроект будет рассмотрен на совместном заседании комитетов по иностранным делам и по вопросам европейской интеграции, а также группы "Минская платформа". По словам Гопко, на заседание приглашены заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев и представители СНБО.
Неформальная депутатская группа "Минская платформа" функционирует в Верховной Раде с 2016 года с целью обмена информацией и поиска путей мирного урегулирования ситуации на Донбассе.
480 9
Решение СНБО и указ Порошенко по биопаспортам для иностранцев приближают введение визового режима с РФ, - Гопко(74)
"План Маршалла" для Украины предусматривает, как минимум, 5 млрд евро ежегодно для поддержки реформ, - Кубив. ФОТО(175)
Это не тот инструмент, который сможет остановить российскую агентуру, - глава комитета ВР Гопко о визах с РФ(107)
Невыполнение Россией решения Суда ООН позволит Украине просить дополнительных санкций, - Гопко(27)
Для України важливо, аби ЄС її не зрадив - депутат(0)
Неисполнение промежуточного решения суда ООН будет иметь для России серьезные последствия, - Гопко(92)
Украина на суде в Гааге представит не только свои данные, но и данные международных организаций, - Гопко(16)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить