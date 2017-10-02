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 Политика Украины
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Все про:Донбасс (16236) Гопко (81) минские соглашения (2323)

 Два комитета Рады и группа "Минская платформа" во вторник обсудят законопроект о реинтеграции Донбасса, - Гопко

гопко

Законопроект об особенностях государственной политики по восстановлению государственного суверенитета Украины над ОРДЛО рассмотрят на совместном заседании двух парламентских комитетов и неформальной депутатской группы "Минская платформа" во вторник, 3 октября.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщила председатель комитета по иностранным делам Анна Гопко на заседании согласительного совета руководителей фракций, комитетов и групп ВР в понедельник.

"Уже прошли консультации с международными партнёрами, и стратегически важно провести обсуждения в украинском парламенте, который возьмёт ответственность, и позволить представителям разных фракций задать вопросы, чтобы было объединение вокруг этого чрезвычайно важного вопроса о возвращении Донбасса", - сообщила Гопко.

Она уточнила, что законопроект будет рассмотрен на совместном заседании комитетов по иностранным делам и по вопросам европейской интеграции, а также группы "Минская платформа". По словам Гопко, на заседание приглашены заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев и представители СНБО.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: На этой неделе в Раде зарегистрируют проект о реинтеграции Донбасса, - Ирина Луценко. ВИДЕО

Неформальная депутатская группа "Минская платформа" функционирует в Верховной Раде с 2016 года с целью обмена информацией и поиска путей мирного урегулирования ситуации на Донбассе.
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Такие решения должна принимать Америка. Чтобы эти падлы не сдали украинских интересов.
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Украинские интересы уже по сути сданы в том же Минске.Теперь все это просто осуществляеться на практике.
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Для этого и нужна Америка.Чтобы все восстановить.
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На любых фотках из рады - довольные упитанные рожи с улыбками до ушей и в дорогих костюмах. Что они будут обсуждать?
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То,как эти рожи не смогли бы похудеть. И покупки новых костюмов.
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Ну як же?!Тем много.От ресторанных меню,до где отдохнуть
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Любое выполнение минска, это поражение Украины. Любое. А то шо они напишут в этом законе, то там полный пипец.
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Та не дадут вам этого сделать!Бо пацакам,не нужно,щом мы,раследовали их преступления на Донбаце
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И тем самым радостно узаконят невыплату пенсий находящимся там немощным пенсионерам .
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДва комитета Рады и группа "Минская платформа" во вторник обсудят законопроект о реинтеграции Донбасса, - Гопко
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