 Оккупанты в Крыму запретили деятельность организации "Таблиги Джамаат"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"Пресечена деятельность членов международной религиозно-экстремистской организации "Таблиги Джамаат", деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении ФСБ.
По данным ведомства оккупантов, следственным отделом ФСБ в отношении организаторов и членов организации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частями 1, 2 ст. 282.2 Уголовного кодекса России ("Организация деятельности экстремистской организации").
"Таблиги Джамаат" - аполитичное религиозное движение, организованное в 1926 году в Индии Мауланой Мухаммадом Ильясом. Главной целью движения считается духовное преобразование в исламе широких масс людей и обращения к мусульманам вне зависимости от их социального и экономического статуса. В 2009 году Верховный суд России признал организацию экстремистской и запретил ее деятельность.
В Крыму после оккупации Россией активно преследуют преимущественно крымских татар за причастность к исламской политической организации "Хизб ут-Тахрир".
Представители международной исламской политической организации "Хизб ут-Тахрир" называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил "Хизб ут-Тахрир" в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных "террористическими".
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