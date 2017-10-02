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 Полицейского, избившего водителя после его просьбы предъявить удостоверение, будут судить в Днепре

суд фемида правосудие

Ему грозит до восьми лет лишения свободы

В Днепре будут судить сотрудника полиции, нанесшего телесные травмы водителю после того, как тот попросил правоохранителя предъявить удостоверение личности, передает Цензор.НЕТ. Об этом в комментарии "112 Украина" заявил начальник следственного отдела прокуратуры Днепропетровской области Сергей Лисиченко.

Как рассказал. Лисиченко, инцидент произошел еще в апреле, а на данный момент по факту правонарушения завершается досудебное расследование. По его словам, сотрудник патрульной полиции Днепра нанес телесные травмы средней тяжести местному жителю в ответ на просьбу предъявить удостоверения личности.

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"Сотруднику полиции казалось, что он был в нетрезвом состоянии и управлял транспортным средством. В ходе досудебного следствия было установлено, что гражданин находился возле своего автомобиля, подъехали патрульные полицейские, предложили проехать с ними, гражданин попросил представиться и предоставить удостоверение. Сотрудники полиции этого не выполнили и начали силой помещать его в автомобиль, во время этого завернули руку за спину, причинили физическую силу и сломали руку гражданину", - заявил он.

Он отметил. что в ближайшее время дело будет передано в суд, а прокуратура будет требовать отстранения полицейского от выполнения своих обязанностей.

"Сейчас действия полицейского квалифицируются по ч. 2 ст. 365 УК "Превышение служебных полномочий". Полицейскому грозит наказание 5-8 лет лишения свободы. Сейчас мы направили ходатайство в суд об отстранении выполнения обязанностей и избрали меру пресечения. Я думаю, что в течение этой недели обвинительный акт в отношении этого полицейского будет направлен в суд", - констатировал он.
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Мусора Аваковские ничем не лучше ВСЕХ предыдущих мусоров...
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Надо легализировать оружие, тогда не нужно будет тратиться на содержание таких идиотов в местах лишения свободы.

Хорошие законы действуют в штате Вермонт (США), там самая высокая смертность среди полицейских и самый низкий уровень преступности. А потому, что законом запрещено даже вести учёт оружия на руках у населения штата.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=vmPVPh_Vmng
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Ты тянула (затягивалась) кожаную сигару, а не шины. Если бы шины тянула на Майдан, то всех полицейских под одну гребенку не ставила и не называла бы их мусорами
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Нова поліція, кажете? Реформа? Та ті, кого набрали новеньких, - вже звільнилися геть! Залишилася стара мусорва, яка ще більш жадібно хоче збагачення. Ті самі наглі пики знову повилізали...
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Не надо отмазывать селфиков. Прямо все уволились
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В любой семье живет урод. Большая семья - много уродов, маленькая, мало.
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время селфирующих татушек с рыбками прошло?)
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Ничего не поменялось кроме того что раньше не судили, а теперь судят. Раньше брали взятки теперь почти не берут. Раньше останавливали каждого, а теперь не останавливают каждого, а только по делу - в общем все как было, так и осталось
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Менты сабаковские. А чем они лучше швыряющегося стаканами хозяина ? Психи конченные.
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Ты американских полицейских видел? Вот там действительно отморозки.
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Как ты не назовись,а борода козлячья из монитора выглядывает.
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Аваков требует ввести презумпцию невиновности полицейского Министерство внутренних дел внесет в Верховную Раду законопроект об императивепрезумпции правоты полицейского (сначала подчиняйся - потом обжалуй). ... Сначала подчиняйся полицейскому - потом обжалуй!26 сент. 2016 г.
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Откуда берется такая мерзость Сколько было крика шума о полиции о том какие конеурсы они проходят и вот все чаще и чаще появляются сведения о негодяях в этих рядах МВД надо срочно исправлять положение
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Исправить невозможно. Нужно радикально начинать с верхушки. Вот где корень зла.
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какая страна-такая полиция. а вы чего ожидали???что вам блядь на блюдечке с голубой каймой идеальных копов подгонят???вы на себя чаще в зеркало смотрите.Ладно пидорасня кацапская сюда понаползала,но вы блядь какого хера говном плюете???чем вы лучше этих ментов???по заповедям живете???---когда страна "выздоровеет " тогда и менты будут нормуль.а кого не устраивает езжайте в )(уйлостан.там вы сразу поймете ,что такое беспредел ментовский и скулить как шавки не будете в инете.
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юлька хоть не тикала..отсидела..а авакян жопу в италии грел..сцался мудачок))
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А того мусора, який у Кривому Озері вбив громадянина України хіба посадили? Нічого цьому мусору не буде, сволота аваков та скот порошенко мусорів чіпати не будуть, хтось же повинен їх злодійську владу захищати.
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а как же нова голубановская полиция - очьень важьно?как же мусора онижыдети?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПолицейского, избившего водителя после его просьбы предъявить удостоверение, будут судить в Днепре
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