 Полицейского, избившего водителя после его просьбы предъявить удостоверение, будут судить в Днепре

В Днепре будут судить сотрудника полиции, нанесшего телесные травмы водителю после того, как тот попросил правоохранителя предъявить удостоверение личности, передает Цензор.НЕТ. Об этом в комментарии "112 Украина" заявил начальник следственного отдела прокуратуры Днепропетровской области Сергей Лисиченко.
Как рассказал. Лисиченко, инцидент произошел еще в апреле, а на данный момент по факту правонарушения завершается досудебное расследование. По его словам, сотрудник патрульной полиции Днепра нанес телесные травмы средней тяжести местному жителю в ответ на просьбу предъявить удостоверения личности.
"Сотруднику полиции казалось, что он был в нетрезвом состоянии и управлял транспортным средством. В ходе досудебного следствия было установлено, что гражданин находился возле своего автомобиля, подъехали патрульные полицейские, предложили проехать с ними, гражданин попросил представиться и предоставить удостоверение. Сотрудники полиции этого не выполнили и начали силой помещать его в автомобиль, во время этого завернули руку за спину, причинили физическую силу и сломали руку гражданину", - заявил он.
Он отметил. что в ближайшее время дело будет передано в суд, а прокуратура будет требовать отстранения полицейского от выполнения своих обязанностей.
"Сейчас действия полицейского квалифицируются по ч. 2 ст. 365 УК "Превышение служебных полномочий". Полицейскому грозит наказание 5-8 лет лишения свободы. Сейчас мы направили ходатайство в суд об отстранении выполнения обязанностей и избрали меру пресечения. Я думаю, что в течение этой недели обвинительный акт в отношении этого полицейского будет направлен в суд", - констатировал он.
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Хорошие законы действуют в штате Вермонт (США), там самая высокая смертность среди полицейских и самый низкий уровень преступности. А потому, что законом запрещено даже вести учёт оружия на руках у населения штата.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=vmPVPh_Vmng
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